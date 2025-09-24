Đầu tháng 10/2025, 3 con giáp phú quý ngất trời, mua may bán đắt, vận mệnh hưng vượng, may mắn không ai bằng

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp nói rằng, tháng 9/2025 là một trong những tháng rực rỡ nhất của tuổi Thìn trong năm. Vận trình tài chính có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt đối với những ai đang đầu tư kinh doanh hoặc theo đuổi lĩnh vực bất động sản, tài chính.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của tuổi Thìn trong tháng này cũng được tử vi dự báo vô cùng khởi sắc. Người độc thân dễ dàng gặp được nhân duyên tốt đẹp trong các mối quan hệ xã hội. Với những cặp đôi đang yêu, tình cảm trở nên gắn bó và bền chặt hơn nhờ sự quan tâm và sẻ chia.

Các khoản đầu tư trước đây có thể mang về lợi nhuận vượt ngoài mong đợi, mở ra cơ hội tài chính vững chắc cho tương lai. Người làm việc trong lĩnh vực văn phòng hoặc nhà nước cũng có cơ hội nhận được thưởng lớn nhờ thành tích nổi bật, đồng thời mở ra khả năng được thăng chức.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách trong thời gian qua. Tuy nhiên, thời gian tới đây, bản mệnh có vận khí xoay chuyển mạnh mẽ, không thiếu cơ hội bứt phá. Con giáp này vốn mạnh mẽ, nhanh nhẹn, sáng tạo, có khả năng thích nghi tốt. Khi thời cơ đến, con giáp này có thể nắm bắt và tạo dựng thành công.

Trong công việc, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ, Bản mệnh được trợ giúp để giải quyết các vấn đề tồn đọng, xử lý các kế hoạch phát sinh. Tuổi Ngọ được cấp trên tin tưởng, được giao những nhiệm vụ quan trọng, có thể mở ra cơ hội thăng tiến. Người làm kinh doanh có thể mở rộng thị trường, ký kết các hợp đồng mới, mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng. Sự nhạy bén của tuổi Ngọ giúp họ nắm được cơ hội dẫn đầu xu thế.

Tài lộc của tuổi Ngọ trong thời gian tới khá rực rỡ. Nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Người làm công ăn lương có thể nhận thưởng hoặc nhận thêm các dự án bên ngoài. Người làm kinh doanh thu về lợi nhuận lớn từ các thương vụ.

Tuổi Ngọ cần chú ý tới việc quản lý chi tiêu, không phung phí tiền vào những thứ không thật sự cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cần đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ xã giao. Dù bạn không có ý gây hấn, nhưng những lời nói vô tình hoặc sự thẳng thắn quá mức có thể tạo điều kiện cho thị phi bủa vây.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Thân nên lắng nghe nhiều hơn là nói. Tránh bình luận chuyện người khác và giữ khoảng cách với những người hay “đâm bị thóc, chọc bị gạo”. Sự khôn ngoan hôm nay sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có.

Công việc: Công việc diễn ra bình thường, nhưng môi trường làm việc có thể tiềm ẩn những điều tiếng hoặc hiểu lầm. Hãy tránh xa các cuộc trò chuyện không cần thiết, đừng tham gia vào việc đánh giá hay nhận xét đồng nghiệp. Làm tốt phần việc của mình và giữ thái độ khiêm tốn sẽ là cách an toàn nhất.

Tình cảm: Chuyện tình cảm tiềm ẩn dấu hiệu cạnh tranh hoặc “người thứ ba”. Dù chưa có gì rõ ràng, tuổi Thân vẫn nên tinh ý nhận biết những thay đổi trong mối quan hệ. Đừng quá chủ quan nếu thấy đối phương có dấu hiệu lạnh nhạt hay lảng tránh. Giao tiếp chân thành và dành thời gian quan tâm nhau là điều cần thiết lúc này.

Tài lộc: Tài chính là điểm sáng trong ngày. Bạn có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân, mua sắm hoặc tận hưởng một buổi hẹn hò, ăn uống nhẹ nhàng với bạn bè. Tuy nhiên, vẫn nên chi tiêu hợp lý và tránh bị dụ dỗ vào các khoản đầu tư không rõ ràng.

Sức khỏe: Thể trạng ổn định, nhưng bạn nên cẩn thận với các vấn đề về hô hấp hoặc stress do áp lực trong giao tiếp. Hạn chế ở lâu nơi ồn ào, khói bụi. Buổi tối, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hoặc ra ngoài dạo nhẹ để lấy lại cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!