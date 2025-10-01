Nam thanh niên tử vong khi trèo núi chụp ảnh tại đèo Đá Trắng

Đời sống 01/10/2025 09:31

Một nam thanh niên quê Sơn La không may trượt chân ngã khi trèo lên núi chụp ảnh tại khu vực đèo Đá Trắng, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 12h10 ngày 30/9 một thanh niên người Sơn La đi trên xe chở khách (xe ghép) từ Hà Nội về Sơn La, đến đèo Đá Trắng trên Quốc lộ 6, đoạn km 118 + 200 thuộc địa bàn xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ, xe dừng nghỉ, ba thanh niên trèo lên ngọn núi nhỏ, nơi có cắm lá cờ để chụp ảnh. Trong lúc đi xuống do trời mưa một thanh niên bị trượt chân rơi từ trên cao xuống đất.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Trần Quốc Mạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Tân Lạc cho biết, 13h05 ngày 30/9, Trung tâm tiếp nhận 1 bệnh nhân bị ngã từ độ cao xuống.

Nam thanh niên tử vong khi trèo núi chụp ảnh tại đèo Đá Trắng - Ảnh 1
Ngọn núi nơi nạn nhân trèo lên và bị rơi xuống - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Lao Động, bệnh nhân tên là Màu Văn Vương (tuổi 27, trú tại bản Yên Bình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La), vào viện trong tình trạng đã tử vong ngoài viện.

Bác sĩ kiểm tra mạch của bệnh nhân không bắt được, huyết áp không đo được, đồng tử 2 bên đã giãn tối đa, bệnh nhân mất hết các phản xạ và bị chấn thương vùng đầu, mặt, chảy máu mũi, máu tai, biến dạng kèm nhiều vết thương dập nát vùng hàm mặt, vùng chẩm, bướu đỉnh phải sưng nề, bờ xương không liên tục, chấn thương vùng cổ, vai phải, cổ tay trái.

Nam thanh niên tử vong khi trèo núi chụp ảnh tại đèo Đá Trắng - Ảnh 2
Hiện trường vụ thanh niên tử vong khi trèo núi chụp ảnh tại đèo Đá Trắng - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện nạn nhân đã được đưa xuống nhà xác của Trung tâm để lưu giữ, chờ Công an xã Mường Bi cùng cơ quan chức năng ở khu vực Tân Lạc phối hợp cùng gia đình giải quyết vụ việc.

Thương tâm: 2 vợ chồng tử vong sau trận lốc xoáy dữ dội ở Ninh Bình

Thương tâm: 2 vợ chồng tử vong sau trận lốc xoáy dữ dội ở Ninh Bình

Rạng sáng 29/9, bão số 10 kèm lốc xoáy dữ dội quét qua xã Quỹ Nhất, Ninh Bình gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khiến hai vợ chồng già tử vong thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   đèo Đá Trắng rơi xuống núi đá tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 6 giờ 59 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 16 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại người đàn ông ở công viên

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại người đàn ông ở công viên

TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa