Văn Vịnh San bí mật sinh con sau hơn nửa năm 'ở ẩn'

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi trước đó Văn Vịnh San hoàn toàn giữ kín chuyện mang thai. Lần cập nhật Instagram gần nhất của cô là vào tháng 1 năm nay, khi đăng tải bài viết nhìn lại 2024 và hướng đến năm 2025. T

Ngày 30/9, Văn Vịnh San chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh chụp đôi bàn chân nhỏ nhắn của em bé kèm lời nhắn: "And just like that, our family grew by two little feet" (Tạm dịch: "Chỉ trong thoáng chốc, gia đình chúng tôi đã nhiều thêm một đôi chân bé nhỏ").

Được biết, ngoài bức ảnh đôi chân em bé, Văn Vịnh San chưa tiết lộ thêm thông tin về giới tính hay tên gọi của con, càng khiến người hâm mộ thêm tò mò.

rên nền tảng Tiểu Hồng Thư, cô cũng đã "im hơi lặng tiếng" suốt nửa năm. Hóa ra quãng thời gian vắng bóng vừa qua chính là lúc nữ diễn viên tập trung cho việc dưỡng thai và chuẩn bị cho vai trò làm mẹ.

Văn Vịnh San kết hôn vào năm 2019 với doanh nhân trẻ giàu có Ngô Khải Nam (Carl Wu), một "công tử tài chính" xuất thân trong gia đình giàu có. Hôn lễ của cặp đôi được diễn ra lãng mạn tại lâu đài bên hồ ở Ý. Sau khi kết hôn, dù trở thành "thiếu phu hào môn", Văn Vịnh San vẫn kiên trì phát triển sự nghiệp, thường xuyên hoạt động tại thị trường Đại lục và từng cho biết không quá vội vàng chuyện con cái, muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Giờ đây, ở tuổi 37, Văn Vịnh San đã chính thức bước vào giai đoạn mới trong cuộc sống là thiên chức làm mẹ. Tin vui này không chỉ nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp mà còn khiến công chúng thêm phần ngưỡng mộ cách cô khéo léo giữ gìn đời tư và sự nghiệp.

Sinh năm 1988 tại Hồng Kông, Văn Vịnh San là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Bước vào showbiz từ khi còn rất trẻ, cô đã xây dựng sự nghiệp bền bỉ, chuyển mình thành công từ người mẫu tuổi teen sang diễn viên điện ảnh thực lực, để lại dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả.

Khác với hình ảnh "bình hoa di động" mà nhiều người mẫu chuyển nghề thường bị gắn mác, Văn Vịnh San chứng minh sự nghiêm túc với nghề diễn. Cô liên tục thử thách bản thân qua nhiều dạng vai, từ dịu dàng, ngọt ngào cho đến gai góc, mạnh mẽ. Nhiều lần, cô nhận được đề cử tại các giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, khẳng định vị thế diễn viên thực lực.

Song song với diễn xuất, Văn Vịnh San còn là gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang và thương hiệu cao cấp. Sự hiện diện của cô tại nhiều sự kiện quốc tế càng củng cố hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, vừa có nhan sắc vừa có tài năng.