Chuyện tình ngọt ngào nhất nhì Cbiz của Văn Vịnh San khiến bao người ngưỡng mộ: Đẹp như tiểu thuyết nữ minh tinh và tổng tài

Câu chuyện tình yêu của Văn Vịnh San và ông xã Ngô Khải Nam được xem là truyền kỳ trong giới "chân dài - đại gia".

Văn Vịnh San sinh năm 1988, nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo và cá tính. Từ nhỏ Văn Vịnh San đã được làm quen với máy ảnh vì mẹ cô rất thích lưu lại những hình ảnh của con gái. Sau này, cũng nhờ việc chụp ảnh từ nhỏ mà Văn Vịnh San đã bén duyên với nghề người mẫu. Văn Vịnh San nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo và cá tính Từ khi 14 tuổi, Văn Vịnh San đã bước chân vào làng mẫu nhờ đôi chân dài thon thả và khuôn mặt xinh đẹp, cá tính. Cũng từ lúc đó, Văn Vịnh San và Angelababy trở thành bạn bè thân thiết khi cùng xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn nhỏ. Truyền thông từng nhận định cả hai là "hảo tỷ muội" của showbiz, luôn xuất hiện cùng nhau trong mọi sự kiện.

Văn Vịnh San là chị em thân thiết với Angelababy Với chiều cao 1,68 m, cô từng nhận hai đề cử Nữ phụ xuất sắc tại liên hoan phim Kim Tượng của Hong Kong cho phim Xích đạo (2015), Hàn chiến II (2016). Năm 2015, Văn Vịnh San bắt đầu phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Nữ diễn viên từng tham gia Thục Sơn chiến kỷ, Cửu châu hải thượng mục vân ký... Năm 2019, Văn Vịnh San tuyên bố đính hôn cùng hôn phu là chàng thiếu gia Ngô Khải Nam sau 5 năm hẹn hò. Lễ đính hôn của cả hai được tổ chức theo phong tục truyền thống. Điều đáng nói nhất lúc ấy chính là gia thế thuộc hàng "khủng" của chú rể.

Văn Vịnh San tuyên bố đính hôn cùng hôn phu là chàng thiếu gia Ngô Khải Nam sau 5 năm hẹn hò Sự giàu có của Ngô Khải Nam có thể gói gọn đơn giản chính là: Phú tam đại - nghĩa là giàu 3 đời. Gia tộc của Ngô Khải Nam không chỉ đơn thuần giàu có mà còn có địa vị xã hội vô cùng cao. Ngô Khải Nam sinh năm 1984, sở hữu ngoại hình nổi bật không hề thua kém các tài tử Cbiz. Sau khi du học nước ngoài trở về, Ngô Khải Nam đảm nhận vai trò là Giám đốc tài chính của 1 trong những tập đoàn lớn hàng đầu của Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2016, anh mở công ty riêng Tân Phong Thiên Vực. Năm 2021, anh được chọn là một trong 40 doanh nhân ưu tú toàn cầu của Fortune dưới 40 tuổi. Ngô Khải Nam từng được bình chọn là một trong 40 doanh nhân ưu tú toàn cầu của Fortune dưới 40 tuổi Hôn phu Ngô Khải Nam được dân mạng weibo ca ngợi là "bạn trai trong mơ". Bố Ngô Khải Nam là ông Ngô Vệ Dân, là doanh nhân có máu mặt ở Hong Kong, chủ sở hữu khối tài sản hơn 12 triệu USD. Gia đình anh điều hành một chuỗi cửa hàng tại Hương Cảng. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Văn Vịnh San và Ngô Khải Nam trở thành câu chuyện tình yêu đẹp của showbiz Truyền thông bản xứ nói rằng Ngô Khải Nam rất yêu thương, chiều chuộng Văn Vịnh San. Anh luôn mong được kết hôn sớm để sinh con. Tuy nhiên, Văn Vịnh San đã nhận lời vào vai Vương Ngữ Yên trong "Thiên long bát bộ" 2019 nên muốn hoãn chuyện sinh con Ngô Khải Nam cũng chiều ý. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Văn Vịnh San và Ngô Khải Nam trở thành câu chuyện tình yêu đẹp của showbiz. Khiến người ta tin rằng giữa showbiz thật giả lẫn lộn luôn có những tình yêu chân thành.

Văn Vịnh San - người từng khiến cả Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong say mê, nay 34 tuổi vẫn đẹp rung động lòng người Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thanh mảnh, nữ diễn viên Văn Vịnh San từng được nhiều tài tử nổi tiếng theo đuổi, trong đó phải kể đến Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-tinh-ngot-ngao-nhat-nhi-cbiz-cua-van-vinh-san-khien-bao-nguoi-nguong-mo-ep-nhu-tieu-thuyet-nu-minh-tinh-va-tong-tai-603251.html