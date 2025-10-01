Vụ án Vu Mông Lung không thể khép lại khi hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra

Sao quốc tế 01/10/2025 10:39

Người hâm mộ Vu Mông Lung ở nhiều quốc gia đã chủ động đứng lên kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập. Vào ngày 20/9, một bản kiến nghị toàn cầu với tên gọi 'Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung' được khởi xướng, nhận về sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Nam diễn viên Vu Mông Lung đột ngột qua đời vào ngày 11-9 vì rơi từ tầng cao, hưởng dương 37 tuổi.  Dù cảnh sát tuyên bố đã loại trừ yếu tố hình sự, nhiều khán giả vẫn tỏ ra nghi ngờ về nguyên nhân thực sự, thậm chí đưa ra loạt "thuyết âm mưu" đằng sau. 

Trước sự việc gây chấn động này, fan của Vu Mông Lung ở nhiều quốc gia đã chủ động đứng lên kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập. Vào ngày 20/9, một bản kiến nghị toàn cầu với tên gọi "Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung" được khởi xướng, nhận về sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. 

Bản kiến nghị được đăng tải song ngữ Trung - Anh, nhanh chóng thu hút hơn 150.000 chữ ký chỉ trong vòng 10 ngày. 

Vụ án Vu Mông Lung không thể khép lại khi hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra - Ảnh 1

Chiến dịch cũng đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế như BBC đưa tin. Người khởi xướng nhấn mạnh, nếu những nghi vấn là có cơ sở thì đây không chỉ đơn thuần là cái chết bí ẩn của một nghệ sĩ mà còn có thể là một vụ việc xâm phạm nhân quyền.

Bên cạnh yêu cầu điều tra nguyên nhân Vu Mông Lung qua đời, khán giả còn kêu gọi xây dựng môi trường làm việc lành mạnh cho nghệ sĩ - Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi: "Để bảo vệ tính mạng và tự do cá nhân của nghệ sĩ, đồng thời ngăn chặn các hành vi bạo lực, bạo lực tình dục, bóc lột và lạm dụng quyền lực trong ngành giải trí, cần thiết phải thiết lập một cơ chế giám sát và bảo vệ hiệu quả. 

Điều này nhằm bảo đảm các quyền cơ bản, sự an toàn trong công việc và phẩm giá con người của các nghệ sĩ".

Vụ án Vu Mông Lung không thể khép lại khi hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra - Ảnh 2

Vào ngày 29/9, Fanpage Vu Mông Lung tại Đài Loan đăng tải thông báo nhắc nhở người ủng hộ không ký tên nhiều lần. 

Đại diện fanclub cho biết nền tảng kiến nghị sẽ lọc các chữ ký trùng lặp dựa trên email và địa chỉ IP. 

Nếu có quá nhiều chữ ký bị trùng, hệ thống có thể xem đó là hành vi gian lận, làm giảm độ tin cậy của dữ liệu và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Trang fanclub khẳng định: "Một chữ ký hợp lệ quan trọng hơn nhiều so với việc ký lặp đi lặp lại".

Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Tối 21.9, Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thông báo về sự việc nam diễn viên Vu Mông Lung (37 tuổi) tử vong do tai nạn rơi từ tầng cao sau khi uống rượu.

Xem thêm
Từ khóa:   Vu Mông Lung sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung

Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung

Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong

Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 1 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 18 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ngừng công bố lịch trình cố định, nghi vấn sao nữ 'ế show'

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ngừng công bố lịch trình cố định, nghi vấn sao nữ 'ế show'

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Văn Vịnh San bí mật sinh con sau hơn nửa năm 'ở ẩn'

Văn Vịnh San bí mật sinh con sau hơn nửa năm 'ở ẩn'

'Thiên vương Hong Kong' Quách Phú Thành đón con trai chào đời ở tuổi 60

'Thiên vương Hong Kong' Quách Phú Thành đón con trai chào đời ở tuổi 60

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình