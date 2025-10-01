Trước sự việc gây chấn động này, fan của Vu Mông Lung ở nhiều quốc gia đã chủ động đứng lên kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập. Vào ngày 20/9, một bản kiến nghị toàn cầu với tên gọi "Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung" được khởi xướng, nhận về sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Nam diễn viên Vu Mông Lung đột ngột qua đời vào ngày 11-9 vì rơi từ tầng cao, hưởng dương 37 tuổi. Dù cảnh sát tuyên bố đã loại trừ yếu tố hình sự, nhiều khán giả vẫn tỏ ra nghi ngờ về nguyên nhân thực sự, thậm chí đưa ra loạt "thuyết âm mưu" đằng sau.

Bản kiến nghị được đăng tải song ngữ Trung - Anh, nhanh chóng thu hút hơn 150.000 chữ ký chỉ trong vòng 10 ngày.

Chiến dịch cũng đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế như BBC đưa tin. Người khởi xướng nhấn mạnh, nếu những nghi vấn là có cơ sở thì đây không chỉ đơn thuần là cái chết bí ẩn của một nghệ sĩ mà còn có thể là một vụ việc xâm phạm nhân quyền.

Bên cạnh yêu cầu điều tra nguyên nhân Vu Mông Lung qua đời, khán giả còn kêu gọi xây dựng môi trường làm việc lành mạnh cho nghệ sĩ - Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi: "Để bảo vệ tính mạng và tự do cá nhân của nghệ sĩ, đồng thời ngăn chặn các hành vi bạo lực, bạo lực tình dục, bóc lột và lạm dụng quyền lực trong ngành giải trí, cần thiết phải thiết lập một cơ chế giám sát và bảo vệ hiệu quả.

Điều này nhằm bảo đảm các quyền cơ bản, sự an toàn trong công việc và phẩm giá con người của các nghệ sĩ".

Vào ngày 29/9, Fanpage Vu Mông Lung tại Đài Loan đăng tải thông báo nhắc nhở người ủng hộ không ký tên nhiều lần.

Đại diện fanclub cho biết nền tảng kiến nghị sẽ lọc các chữ ký trùng lặp dựa trên email và địa chỉ IP.

Nếu có quá nhiều chữ ký bị trùng, hệ thống có thể xem đó là hành vi gian lận, làm giảm độ tin cậy của dữ liệu và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Trang fanclub khẳng định: "Một chữ ký hợp lệ quan trọng hơn nhiều so với việc ký lặp đi lặp lại".