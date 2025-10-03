Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp

Điều đáng nể là ngay cả khi đã bước sang độ tuổi U40, Trương Hinh Dư vẫn khiến công chúng phải trầm trồ bởi thân hình săn chắc, gọn gàng.
- Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo'
- Dân mạng bất ngờ 'tài sản' vợ chồng Trương Hinh Dư sau vài năm kết hôn
Mới đây, Trương Hinh Dư khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh cận cảnh hình thể của mình. Vóc dáng không tì vết của "tình địch Phạm Băng Băng" chính là minh chứng cho sự kỷ luật và nỗ lực không ngừng của cô trong việc giữ gìn nhan sắc.
Trương Hinh Dư gây ấn tượng với body nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên diện áo crop top ôm sát cùng quần short thể thao, khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ gọn, cơ bụng rõ nét cùng đôi chân dài thon thả. Vóc dáng cân đối với đường cong mềm mại, không chút mỡ thừa giúp mỹ nhân sinh năm 1988 trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn nhiều so với tuổi thật. Chính sự rắn rỏi nhưng vẫn giữ được nét nữ tính này đã khiến Trương Hinh Dư trở thành hình mẫu vóc dáng được nhiều chị em ao ước.
Ngoài gym, yoga và chạy bộ cũng là bộ môn yêu thích của Trương Hinh Dư để giữ gìn vóc dáng săn chắc, chuẩn chỉnh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn giữ vóc dáng mảnh mai ở tuổi U40 nhờ phương pháp rất thực tế và cân bằng.
Cô từng thử “chế độ 5 ngày giảm 3kg” bằng cách loại bỏ tinh bột tinh chế, ăn nhiều rau xanh và protein nạc như trứng, thịt bò, thu về kết quả nhanh chóng từ 49,5 kg xuống còn 46,7 kg chỉ trong chưa đầy một tuần. Minh tinh Cbiz thường xuyên thay cơm trắng bằng khoai lang — thực phẩm giàu chất xơ, chỉ số đường huyết thấp để tạo cảm giác no lâu mà vẫn kiểm soát calo.
Trong chế độ ăn hàng ngày, Trương Hinh Dư ăn đủ ba bữa, không nhịn đói hay lạm dụng biện pháp cực đoan. Cô nói không với đồ ngọt, ưu tiên uống nước và bổ sung rau củ, trái cây tươi kết hợp với protein nạc.