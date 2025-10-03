Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp

Mới đây, Trương Hinh Dư khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh cận cảnh hình thể của mình. Vóc dáng không tì vết của "tình địch Phạm Băng Băng" chính là minh chứng cho sự kỷ luật và nỗ lực không ngừng của cô trong việc giữ gìn nhan sắc.

Trương Hinh Dư gây ấn tượng với body nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên diện áo crop top ôm sát cùng quần short thể thao, khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ gọn, cơ bụng rõ nét cùng đôi chân dài thon thả. Vóc dáng cân đối với đường cong mềm mại, không chút mỡ thừa giúp mỹ nhân sinh năm 1988 trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn nhiều so với tuổi thật. Chính sự rắn rỏi nhưng vẫn giữ được nét nữ tính này đã khiến Trương Hinh Dư trở thành hình mẫu vóc dáng được nhiều chị em ao ước.