Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp

Sao quốc tế 03/10/2025 08:15

Điều đáng nể là ngay cả khi đã bước sang độ tuổi U40, Trương Hinh Dư vẫn khiến công chúng phải trầm trồ bởi thân hình săn chắc, gọn gàng.

Mới đây, Trương Hinh Dư khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh cận cảnh hình thể của mình. Vóc dáng không tì vết của "tình địch Phạm Băng Băng" chính là minh chứng cho sự kỷ luật và nỗ lực không ngừng của cô trong việc giữ gìn nhan sắc.

Trương Hinh Dư gây ấn tượng với body nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên diện áo crop top ôm sát cùng quần short thể thao, khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ gọn, cơ bụng rõ nét cùng đôi chân dài thon thả. Vóc dáng cân đối với đường cong mềm mại, không chút mỡ thừa giúp mỹ nhân sinh năm 1988 trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn nhiều so với tuổi thật. Chính sự rắn rỏi nhưng vẫn giữ được nét nữ tính này đã khiến Trương Hinh Dư trở thành hình mẫu vóc dáng được nhiều chị em ao ước.

Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp - Ảnh 1Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp - Ảnh 2Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp - Ảnh 3

Ngoài gym, yoga và chạy bộ cũng là bộ môn yêu thích của Trương Hinh Dư để giữ gìn vóc dáng săn chắc, chuẩn chỉnh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn giữ vóc dáng mảnh mai ở tuổi U40 nhờ phương pháp rất thực tế và cân bằng.

Cô từng thử “chế độ 5 ngày giảm 3kg” bằng cách loại bỏ tinh bột tinh chế, ăn nhiều rau xanh và protein nạc như trứng, thịt bò, thu về kết quả nhanh chóng từ 49,5 kg xuống còn 46,7 kg chỉ trong chưa đầy một tuần. Minh tinh Cbiz thường xuyên thay cơm trắng bằng khoai lang — thực phẩm giàu chất xơ, chỉ số đường huyết thấp để tạo cảm giác no lâu mà vẫn kiểm soát calo.

Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp - Ảnh 4Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp - Ảnh 5

Trong chế độ ăn hàng ngày, Trương Hinh Dư ăn đủ ba bữa, không nhịn đói hay lạm dụng biện pháp cực đoan. Cô nói không với đồ ngọt, ưu tiên uống nước và bổ sung rau củ, trái cây tươi kết hợp với protein nạc.

'Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh' Trương Hinh Dư khoe ảnh chồng quân nhân soái ca chụp khiến dân tình ngưỡng mộ

'Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh' Trương Hinh Dư khoe ảnh chồng quân nhân soái ca chụp khiến dân tình ngưỡng mộ

Sau những mối tình ồn ào trong quá khứ, Trương Hinh Dư hiện có cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên chồng con tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Nữ diễn viên cũng trở lại đóng phim sau khi sinh con đầu lòng nhưng công việc trong showbiz không còn là ưu tiên hàng đầu của cô.

