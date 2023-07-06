Dân mạng bất ngờ 'tài sản' vợ chồng Trương Hinh Dư sau vài năm kết hôn

Điều đáng chú ý là, nhiều người tinh mắt nhận ra Hà Tiệp đi giày thể thao của một thương hiệu nổi tiếng, giá khoảng 9.000 NDT (tương đương 29.5 triệu đồng) và bàn tán rằng với lương của một người lính là khoảng 8.000 NDT (tương đương 26 triệu đồng), tức số tiền của đôi giày này cao hơn cả một tháng lương của quân nhân. Trên mạng xã hội, nhiều người bàn tán rằng việc dùng đồ đắt tiền không phù hợp với hình ảnh người quân nhân. Hiện, vợ chồng Trương Hinh Dư vẫn giữ im lặng trước những lời bàn tán này.

Mới đây, khoảnh khắc hiếm hoi của vợ chồng Trương Hinh Dư sánh đôi ngọt ngào đi xem phim đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi từ sau khi kết hôn, Trương Hinh Dư và ông xã quân nhân Hà Tiệp có cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng. Trong bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Trương Hinh Dư dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và không trang điểm nhưng nữ diễn viên vẫn xinh đẹp rạng ngời. Ông xã Hà Tiệp cũng diện áo sơ mi đen đồng điệu.

Trương Hinh Dư sinh năm 1987 tại Giang Tô, Trung Quốc. Là một diễn viên và người mẫu của nhiều trò chơi ăn khách tại Trung Quốc thời bấy giờ như ''FIFA Online 2'', ''Cross Fire'', "Tư Mỹ Nhân". Cô bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2007, khi vào vai Nữ Vương Phong trong bộ phim kiếm hiệp “Đại kỳ anh hùng truyện”.

Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, cô được biết đến rộng rãi hơn và có cơ hội tham gia nhiều tác phẩm khác. Nhưng mãi đến năm 2014, tên tuổi của cô mới vụt sáng trong showbiz với vai diễn Lý Mạc Sầu trong “Tân Thần Điêu đại hiệp”.

Tháng 8/2018, Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan quân đội tên Hà Tiệp sau 7 tháng hẹn hò

Sở hữu nhan sắc quyến rũ và sắc sảo, Trương Hinh Dư được mệnh danh là Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh. Thậm chí, thời điểm phim phát sóng, dung mạo diễm lệ của Lý Mạc Sầu do Trương Hinh Dư thủ vai còn gây sốt và được đánh giá là đẹp lấn át cả "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy. Tuy xinh đẹp, nhưng Trương Hinh Dư lại không được lòng khán giả bởi những ồn ào về đời tư: cô theo đuổi phong cách gợi cảm, 'khoe da thịt' tại thảm đỏ, scandal ảnh nóng, ồn ào tình tay ba,...

Tháng 8/2018, Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan quân đội tên Hà Tiệp sau 7 tháng hẹn hò. Cả hai phải lòng nhau khi cùng hợp tác trong một show truyền hình. Chồng của cô có ngoại hình không kém những tài tử trong làng giải trí.

Sau khi trở thành vợ quân nhân, cuộc sống của Trương Hinh Dư thay đổi hoàn toàn. Nữ diễn viên nóng bỏng năm nào giờ thích làm vườn, nấu nướng, chăm sóc chồng con

Sau khi trở thành vợ quân nhân, cuộc sống của Trương Hinh Dư thay đổi hoàn toàn. Từ một mỹ nhân nhiều thị phi, cô sống kín tiếng hơn, trở thành vợ đảm, mẹ hiền trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, bình yên bên người chồng điển trai, chín chắn. Nữ diễn viên cũng "lột xác" trong phong cách, cô cắt tóc ngắn, ăn mặc kín đáo, giản dị hơn.

Hiện tại, vợ chồng Trương Hinh Dư đang sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ ảnh không gian vườn nhà với nhiều hoa thơm và trái ngọt.