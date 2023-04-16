Cuộc sống hiện tại đầy bất ngờ của Trương Hinh Dư: Mỹ nhân Hoa đán siêu vòng 1, từng lộ ảnh nhạy cảm với quá khứ đầy thị phi

Trương Hinh Dư sinh năm 1987 tại Giang Tô, Trung Quốc. Là một diễn viên và người mẫu của nhiều trò chơi ăn khách tại Trung Quốc thời bấy giờ như ''FIFA Online 2'', ''Cross Fire'', "Tư Mỹ Nhân". Cô bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2007, khi vào vai Nữ Vương Phong trong bộ phim kiếm hiệp “Đại kỳ anh hùng truyện”.

Sở hữu nhan sắc quyến rũ và sắc sảo, Trương Hinh Dư được mệnh danh là Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh. Thậm chí, thời điểm phim phát sóng, dung mạo diễm lệ của Lý Mạc Sầu do Trương Hinh Dư thủ vai còn gây sốt và được đánh giá là đẹp lấn át cả "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy.

Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, cô được biết đến rộng rãi hơn và có cơ hội tham gia nhiều tác phẩm khác. Nhưng mãi đến năm 2014, tên tuổi của cô mới vụt sáng trong showbiz với vai diễn Lý Mạc Sầu trong “Tân Thần Điêu đại hiệp”.

Trương Hinh Dư có nét đẹp sắc sảo, theo đuổi phong cách gợi cảm. Ảnh: Internet

Tuy xinh đẹp, nhưng Trương Hinh Dư lại không được lòng khán giả bởi những ồn ào về đời tư: cô theo đuổi phong cách gợi cảm, 'khoe da thịt' tại thảm đỏ, scandal ảnh nóng, ồn ào tình tay ba,...

Mỹ nhân họ Trương từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tự tung ảnh nóng với tài tử TVB Ngô Trác Hy.

Ảnh: Sina

Đầu năm 2011, Trương Hinh Dư hẹn hò với tài tử Ngô Trác Hy. Thời điểm này, cô vẫn chỉ là một người mẫu ảnh, một hot girl mạng xã hội và chưa có danh tiếng.

Do vậy, nhiều người nghi ngờ, người đẹp họ Trương tiếp cận tài tử họ Ngô để thu hút công chúng. Sau một năm bên nhau, cặp đôi chia tay.

Sau Ngô Trác Hy, Trương Hinh Dư rơi vào lưới tình với nam diễn viên Lý Thần. Thời điểm mặn nồng, cặp đôi thường tay trong tay quấn quýt không rời.

Trương Hinh Dư và Lý Thần từng có thời gian bên nhau. (Ảnh: QQ)

Dù vậy, cặp đôi vẫn đường ai nấy đi không lâu sau đó. Sau khi chia tay, Lý Thần hẹn hò với Phạm Băng Băng. Lúc này, Trương Hinh Dư nhiều lần ám chỉ mỹ nhân họ Phạm là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của cô. Không ngồi yên, Lý Thần công khai đáp trả, tố Trương Hinh Dư ngoại tình với Hoắc Kiến Hoa.

Chuyện tình tay bốn rắc rối này từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực bởi những màn đấu đá dai dẳng và "ăn thua đủ" giữa Trương Hinh Dư và Phạm Băng Băng. Từ đó đến nay, hai mỹ nhân đình đám này vẫn được xem là cặp tình địch nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ và thường bị đặt lên bàn cân so sánh dẫu họ đều đã chia tay Lý Thần.

Cuộc sống hiện tại đầy viên mãn, hạnh phúc

Tháng 8/2018, Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan quân đội tên Hà Tiệp sau 7 tháng hẹn hò.

Cả hai phải lòng nhau khi cùng hợp tác trong một show truyền hình. Chồng của cô có ngoại hình không kém những tài tử trong làng giải trí.

Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với Hà Tiệp, một sĩ quan quân đội. Ảnh: Internet

Sau khi trở thành vợ quân nhân, cuộc sống của Trương Hinh Dư thay đổi hoàn toàn. Từ một mỹ nhân nhiều thị phi, cô sống kín tiếng hơn, trở thành vợ đảm, mẹ hiền trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, bình yên bên người chồng điển trai, chín chắn. Nữ diễn viên cũng "lột xác" trong phong cách, cô cắt tóc ngắn, ăn mặc kín đáo, giản dị hơn.

Sau khi trở thành vợ quân nhân, cuộc sống của Trương Hinh Dư thay đổi hoàn toàn. Ảnh: Internet

Hiện tại, vợ chồng Trương Hinh Dư đang sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ ảnh không gian vườn nhà với nhiều hoa thơm và trái ngọt.

Nữ diễn viên nóng bỏng năm nào giờ thích làm vườn, nấu nướng, chăm sóc chồng con. (Ảnh: Sina)

Được biết, khuôn viên vườn của Trương Hinh Dư có diện tích gần 1000 mét vuông, được cô tự tay trồng các loại hoa hồng, cẩm tú cầu, bách hợp... và nhiều loại rau quả như cải, cà chua, đậu bắp, mướp, xà lách, rau diếp cá, hành lá...

Cuộc sống điền viên hiện tại của Trương Hinh Dư. Ảnh: Sina

Mỗi khi hoa nở rộ, nữ diễn viên sẽ mời gia đình và bạn bè thân thiết đến chơi, vừa uống trà vừa ngắm cảnh đẹp. Còn với các loại rau quả, cô thường mang biếu mẹ và dùng nấu ăn trong nhà. Trương Hinh Dư gọi đây là cuộc sống "điền viên" mà cô luôn mơ ước bấy lâu nay.