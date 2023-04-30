Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư

Sao quốc tế 30/04/2023 07:14

Trương Hinh Dư gọi đây là cuộc sống "điền viên" mà cô luôn mơ ước bấy lâu nay.

Sau khi trở thành vợ quân nhân, cuộc sống của Trương Hinh Dư thay đổi hoàn toàn. Cô thích làm vườn, nấu nướng, chăm sóc chồng con.

Hiện tại, vợ chồng Trương Hinh Dư đang sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ ảnh không gian vườn nhà với nhiều hoa thơm và trái ngọt. Đặc biệt là vườn hoa hồng tràn ngập hương sắc. 

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 1

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 2
Có lẽ cũng là một người yêu hoa nên Trương Hinh Dư tạo cho mình một khu vườn hoa hồng đẹp như cổ tích - Ảnh: Internet

Theo Sinchew, Trương Hinh Dư trồng khoảng 3.000 loại cây trong khu vườn của mình. Cô yêu thích hoa hồng nên vườn ngập sắc hồng. Ngoài ra, cô còn trồng các loại rau, quả.

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 3

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 4
Trương Hinh Dư cũng thường diện những bộ trang phục nhẹ nhàng, đơn sắc khi chụp ảnh với vườn hoa hồng nhưng trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp, nhuận sắc - Ảnh: Internet

Được biết để có các "bức tường hoa", ban đầu Hinh Dư thiết kế vị trí cắm giàn, màu sắc hoa ở từng nơi sau đó mới mua sách, lên mạng tìm hiểu cách nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng cô còn trao đổi, học hỏi cách làm vườn từ nhiều người trên mạng. 

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 5

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 6

Mỹ nhân 'Lý Mạc Sầu' vẫn ngày ngày chăm chút cho giấc mơ khu vườn hoa hồng của mình, cô tự tay tỉa cành, phun thuốc trừ sâu - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên trồng hoa trước nhà, dọc lối đi cũng rải nhiều hoa hồng. Khoảng sân bình yên được trồng thêm nhiều loại cây cảnh, tạo nên không gian mát dịu, hòa hợp. 

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 7

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 8

Mỗi khi hoa nở rộ, Trương Hinh Dư sẽ mời gia đình và bạn bè thân thiết đến chơi, vừa uống trà vừa ngắm cảnh đẹp - Ảnh: Internet

Người đẹp thường khoe hoa trái cô thu hoạch trong vườn. Diễn viên viết trên Weibo: "Cảm ơn hoa thơm trái ngọt, cũng cảm ơn sự vất vả của bản thân. Có gieo trồng vun đắp mới có vụ mùa bội thu".

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 9

Mê mẩn vườn hồng đẹp như cổ tích của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư - Ảnh 10
Thành quả sau mỗi vụ mùa chăm bón làm vườn luôn được cô hào hứng chia sẻ trên mạng - Ảnh: Internet

Trương Hinh Dư sinh năm 1987, là tiểu Hoa đán thế hệ 8x. Thời vừa bước chân vào làng giải trí cô không được lòng của số đông khán giả bởi những ồn ào về đời tư, ăn mặc quá gợi cảm mỗi khi xuất hiện, lộ ảnh nóng chụp cùng bạn trai cũ được cho là do cô tự phát tán hay ồn ào tình tay ba. 

Sau khi kết hôn cùng quân nhân Hà Tiệp vào năm 2018, Trương Hinh Dư lùi hẳn về hậu trường, không còn tham gia đóng phim hay các sự kiện của showbiz. Người theo dõi cũng thầm ngưỡng mộ và chúc mừng cô khi hiện tại đã có mái ấm viên mãn, hạnh phúc. 

 

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