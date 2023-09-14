Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo'

Sao quốc tế 14/09/2023 10:11

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của người đẹp từng vướng nhiều tin đồn thị phi Trương Hinh Dư luôn được công chúng chú ý đến.

Sau khi kết hôn cùng quân nhân Hà Tiệp vào năm 2018, Trương Hinh Dư lùi về "hậu phương", không còn đóng phim hay tham gia các sự kiện của Cbiz. Thế nhưng cuộc sống của nữ diễn viên bên người chồng quân nhân vẫn luôn được công chúng chú ý đến.          

Mới đây, một netizen vô tình bắt gặp vợ chồng Trương Hinh Dư và Hà Tiệp cùng nhau đi du lịch ở Vân Nam. Hà Tiệp dù “tay xách nách mang” vẫn là phó nháy cực chuyên nghiệp cho bà xã Trương Hinh Dư. Có thể thấy độ "lăn xả" của anh khi liên tục đổi tư thế và góc chụp để vợ có những bức hình đẹp như chụp tạp chí.

Được biết, Trương Hinh Dư - Hà Tiệp đã có khoảng thời gian du lịch vui vẻ, lãng mạn bên nhau như cùng ngắm hoàng hôn, đi mua sắm hay ăn uống với bạn bè. Người theo dõi cũng thầm ngưỡng mộ Trương Hinh Dư và chúc mừng cô khi hiện tại đã có mái ấm viên mãn, hạnh phúc.

Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 1Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 2

Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 3
Hà Tiệp dù “tay xách nách mang” vẫn "lăn xả" hết mình chụp ảnh đẹp cho vợ

Trương Hinh Dư sinh năm 1987 tại Giang Tô, Trung Quốc. Là một diễn viên và người mẫu của nhiều trò chơi ăn khách tại Trung Quốc thời bấy giờ như ''FIFA Online 2'', ''Cross Fire'', "Tư Mỹ Nhân". Cô bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2007, khi vào vai Nữ Vương Phong trong bộ phim kiếm hiệp “Đại kỳ anh hùng truyện”.

Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, cô được biết đến rộng rãi hơn và có cơ hội tham gia nhiều tác phẩm khác. Nhưng mãi đến năm 2014, tên tuổi của cô mới vụt sáng trong showbiz với vai diễn Lý Mạc Sầu trong “Tân Thần Điêu đại hiệp”.

Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 4

Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 5Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 6

Sở hữu nhan sắc quyến rũ và sắc sảo, Trương Hinh Dư được mệnh danh là Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh. Thậm chí, thời điểm phim phát sóng, dung mạo diễm lệ của Lý Mạc Sầu do Trương Hinh Dư thủ vai còn gây sốt và được đánh giá là đẹp lấn át cả "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy. Tuy xinh đẹp, nhưng Trương Hinh Dư lại không được lòng khán giả bởi những ồn ào về đời tư: cô theo đuổi phong cách gợi cảm, "khoe da thịt" tại thảm đỏ, scandal ảnh nóng, ồn ào tình tay ba,...

Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 7Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 8

Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 9
Những bức ảnh trong chuyến đi chơi của Trương Hinh Dư được chính Hà Tiệp chụp, đẹp như ảnh tạp chí

Tháng 8/2018, Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan quân đội tên Hà Tiệp sau 7 tháng hẹn hò. Cả hai phải lòng nhau khi cùng hợp tác trong một show truyền hình. Chồng của cô có ngoại hình không kém những tài tử trong làng giải trí.

Sau khi trở thành vợ quân nhân, cuộc sống của Trương Hinh Dư thay đổi hoàn toàn. Từ một mỹ nhân nhiều thị phi, cô sống kín tiếng hơn, trở thành vợ đảm, mẹ hiền trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, bình yên bên người chồng điển trai, chín chắn. Nữ diễn viên cũng "lột xác" trong phong cách, cô cắt tóc ngắn, ăn mặc kín đáo, giản dị hơn.

Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 10Hà Tiệp cưng chiều Trương Hinh Dư hết mực, 'lăn xả' chụp ảnh đến 'trẹo xương', giúp vợ có hình đẹp 'sống ảo' - Ảnh 11

Được biết hiện tại, vợ chồng Trương Hinh Dư đang sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Trên trang cá nhân, Trương Hinh Dư cũng thường xuyên chia sẻ ảnh không gian vườn nhà với nhiều hoa thơm và trái ngọt. 

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