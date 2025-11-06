Thót tim cảnh tượng người dân bắt được cá sấu khổng lồ dài 7 mét, nặng gần 1 tấn dưới sông

Người dân ở làng Sungai Undan, huyện Reteh, huyện Indragiri Hilir, tỉnh Riau, Indonesia, đã vô cùng bàng hoàng trước sự xuất hiện của một con cá sấu khổng lồ vào vào ngày 31/10. Loài động vật hoang dã được bảo vệ này ước tính dài khoảng 7 mét và nặng gần 1 tấn.
Theo Phụ nữ sức khỏe

