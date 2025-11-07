Thông tin mới vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai: Ấn định thời gian xét xử 

Đời sống 07/11/2025 10:50

Thời gian này, Bích và gia đình liên tiếp xảy ra mâu thuẫn nên đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Theo thông tin báo Người Lao Động, dự kiến ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Phiên toà xét xử công khai.

Theo cáo trạng, bắt nguồn từ việc nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Để thực hiện ý định, Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua rồi về cất giấu trong nhà. Thời gian này, Bích và chồng (anh T.), cùng gia đình chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn.

Thông tin mới vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai: Ấn định thời gian xét xử  - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An). Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Không tìm được tiếng nói chung, Bích đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Vào đầu tháng 1-2023, thấy chồng ốm phải dùng thuốc tây uống thường xuyên, Bích đã bỏ xyanua vào thuốc tây dạng con nhộng. Sau đó, người chồng lấy uống thì phải đi cấp cứu với triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp. Nạn nhân tử vong 10 tháng sau đó. Phía gia đình nghĩ anh T. chết vì bệnh nên không nghi ngờ.

Sau đó, Bích tiếp tục mâu thuẫn với em gái ruột vì vấn đề tiền bạc vào cuối năm 2023. Không hãm hại được em gái, Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu D. (7 tuổi) là con của em gái.

Đầu tháng 1-2024, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D. uống khiến cháu tử vong.

Thấy vợ chồng anh trai ruột hay để ý chuyện đời tư của mình, Bích đã đầu độc cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột Bích) vào cuối tháng 5-2024 và sau đó cháu bé đã tử vong.

1 tháng sau đó, Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, con của anh trai Bích) khiến cháu T. bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình điều trị cấp cứu, bác sĩ thấy dạ dày cháu T. có chất độc xyanua nên thông báo với gia đình. Cha mẹ cháu T. đã trình báo công an, Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Thông tin mới vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai: Ấn định thời gian xét xử  - Ảnh 2
Xyanua được bị can Bích chôn giấu sau khi gây án. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Cơ quan tố tụng nhận thấy vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự vô cảm, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, ngày 22/9, VKSND tỉnh Đồng Nai ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Theo cáo trạng, từ việc nợ nần tiền bạc nên Nguyễn Thị Hồng Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng. Trong thời gian này, Bích nảy sinh mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Cơ quan tố tụng nhận thấy đây là vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình. Hậu quả khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Xem thêm
Từ khóa:   dùng xyanua đầu độc 4 người thân tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tử vi từ ngày 8/11 đến 18/11, 3 con giáp trúng đậm giàu to, ung dung có của đầy nhà, tích góp được số của cải khủng, làm nên nghiệp lớn

Tử vi từ ngày 8/11 đến 18/11, 3 con giáp trúng đậm giàu to, ung dung có của đầy nhà, tích góp được số của cải khủng, làm nên nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Viện dưỡng lão bốc cháy khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 30 người bị thương

Viện dưỡng lão bốc cháy khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 30 người bị thương

Video 45 phút trước
Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Sao quốc tế 49 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Sống khỏe 1 giờ 30 phút trước
Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tử rồi đều mất tích

Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tử rồi đều mất tích

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Lũ lớn cuốn trôi ô tô, 2 người bám vào bụi tre chới với giữa dòng nước

Lũ lớn cuốn trôi ô tô, 2 người bám vào bụi tre chới với giữa dòng nước

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học