Thực hư thông tin ‘khỉ trắng’ xuất hiện trên đảo Hòn Sơn

Đời sống 17/10/2025 16:23

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng đã thu được hình ảnh cận cảnh những con vật lạ xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/10, Chi cục Kiểm lâm An Giang có văn bản xác nhận 4 con vật lạ màu trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh không phải là loài "khỉ trắng" như đồn đoán.

Trước đó, ngày 10/10, một người dân quay đoạn clip 4 con vật màu trắng di chuyển bằng 4 chân trên núi Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) rồi đăng lên mạng xã hội và khẳng định đây là loài khỉ trắng quý hiếm.

 

Sau khi báo chí thông tin, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh nguồn tin để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

Thực hư thông tin ‘khỉ trắng’ xuất hiện trên đảo Hòn Sơn - Ảnh 1

Hình ảnh 4 con vật nghi là khỉ trắng dạo chơi trên đỉnh Ma Thiên Lãnh do một người dân ở Hòn Sơn quay lại

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 17/10, thêm 2 con chó trắng được ghi lại qua camera bẫy ảnh ngay tại vị trí đồn khỉ trắng xuất hiện trước đó

Ngày 14/10, Chi cục Kiểm lâm An Giang tiến hành lắp đặt 3 camera bẫy ảnh tại các vị trí nghi vấn và thông tin của người dân trên Hòn Sơn. Đồng thời, dùng cách rải bột thạch cao tại khu vực nghi vấn để thu dấu vết chân động vật, phục vụ đối chiếu, xác định loài.

Kết quả camera bẫy ảnh ghi được 2 con vật xuất hiện lúc 5 giờ 22 phút ngày 16-10 là loài chó, có bộ lông màu trắng. Và lúc 8 giờ 33 phút ngày 17/10, camera bẫy ảnh tiếp tục ghi nhận 2 con chó có màu lông trắng tương tự.

Thực hư thông tin ‘khỉ trắng’ xuất hiện trên đảo Hòn Sơn - Ảnh 2
Máy bẫy ảnh (camera) ghi nhận lúc 5h22 ngày 16/10/2025 xuất hiện 2 con chó màu lông trắng tại khu vực nghi vấn xuất hiện "khỉ trắng" trên đảo Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang

Căn cứ hình ảnh ghi nhận và kết quả kiểm tra thực địa, Chi cục Kiểm lâm An Giang xác định các cá thể nghi vấn "khỉ trắng" thực chất là loài chó của người dân sinh sống trên đảo Hòn Sơn.

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Do mâu thuẫn, một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   khỉ trắng Hòn Sơn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Khởi tố người cha xâm hại 2 con gái ruột ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố người cha xâm hại 2 con gái ruột ở TP.HCM

Đời sống 52 phút trước
Dương Mịch mặc váy xuyên thấu, làn da trắng phát sáng cả khung hình tại show Victoria's Secret

Dương Mịch mặc váy xuyên thấu, làn da trắng phát sáng cả khung hình tại show Victoria's Secret

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2025, 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' Tài Lộc, gia tăng Phúc Khí, may mắn chạm đỉnh, mọi việc hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2025, 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' Tài Lộc, gia tăng Phúc Khí, may mắn chạm đỉnh, mọi việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đang chạy bộ, bé gái đột ngột nguy kịch do mắc bệnh hiếm gặp, thế giới chỉ 12 ca

Đang chạy bộ, bé gái đột ngột nguy kịch do mắc bệnh hiếm gặp, thế giới chỉ 12 ca

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Thực hư thông tin ‘khỉ trắng’ xuất hiện trên đảo Hòn Sơn

Thực hư thông tin ‘khỉ trắng’ xuất hiện trên đảo Hòn Sơn

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giả vờ mù hoàn toàn hơn 50 năm để nhận tiền trợ cấp khuyết tật

Giả vờ mù hoàn toàn hơn 50 năm để nhận tiền trợ cấp khuyết tật

Tử vi thứ Bảy 18/10/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 18/10/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 17/10/2025, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực', tới hồi thái lai, ngủ trên đống tiền, sự nghiệp phất như diều gặp gió, giàu sang khó ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 17/10/2025, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực', tới hồi thái lai, ngủ trên đống tiền, sự nghiệp phất như diều gặp gió, giàu sang khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Khởi tố người cha xâm hại 2 con gái ruột ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố người cha xâm hại 2 con gái ruột ở TP.HCM

Đang chạy bộ, bé gái đột ngột nguy kịch do mắc bệnh hiếm gặp, thế giới chỉ 12 ca

Đang chạy bộ, bé gái đột ngột nguy kịch do mắc bệnh hiếm gặp, thế giới chỉ 12 ca

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng

Xe buýt bị lật ở Khánh Hòa, tài xế và nhân viên đập cửa cứu hành khách đang hoảng loạn

Xe buýt bị lật ở Khánh Hòa, tài xế và nhân viên đập cửa cứu hành khách đang hoảng loạn