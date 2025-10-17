Thực hư thông tin ‘khỉ trắng’ xuất hiện trên đảo Hòn Sơn

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng đã thu được hình ảnh cận cảnh những con vật lạ xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/10, Chi cục Kiểm lâm An Giang có văn bản xác nhận 4 con vật lạ màu trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh không phải là loài "khỉ trắng" như đồn đoán.

Trước đó, ngày 10/10, một người dân quay đoạn clip 4 con vật màu trắng di chuyển bằng 4 chân trên núi Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) rồi đăng lên mạng xã hội và khẳng định đây là loài khỉ trắng quý hiếm.

Sau khi báo chí thông tin, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh nguồn tin để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh 4 con vật nghi là khỉ trắng dạo chơi trên đỉnh Ma Thiên Lãnh do một người dân ở Hòn Sơn quay lại

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 17/10, thêm 2 con chó trắng được ghi lại qua camera bẫy ảnh ngay tại vị trí đồn khỉ trắng xuất hiện trước đó

Ngày 14/10, Chi cục Kiểm lâm An Giang tiến hành lắp đặt 3 camera bẫy ảnh tại các vị trí nghi vấn và thông tin của người dân trên Hòn Sơn. Đồng thời, dùng cách rải bột thạch cao tại khu vực nghi vấn để thu dấu vết chân động vật, phục vụ đối chiếu, xác định loài.

Kết quả camera bẫy ảnh ghi được 2 con vật xuất hiện lúc 5 giờ 22 phút ngày 16-10 là loài chó, có bộ lông màu trắng. Và lúc 8 giờ 33 phút ngày 17/10, camera bẫy ảnh tiếp tục ghi nhận 2 con chó có màu lông trắng tương tự.

Máy bẫy ảnh (camera) ghi nhận lúc 5h22 ngày 16/10/2025 xuất hiện 2 con chó màu lông trắng tại khu vực nghi vấn xuất hiện "khỉ trắng" trên đảo Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang

Căn cứ hình ảnh ghi nhận và kết quả kiểm tra thực địa, Chi cục Kiểm lâm An Giang xác định các cá thể nghi vấn "khỉ trắng" thực chất là loài chó của người dân sinh sống trên đảo Hòn Sơn.

