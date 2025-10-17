Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng

Ngày 17/10, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại ấp 4, xã Châu Pha, TP HCM (thuộc TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nay (17/10), khiến căn nhà tạm bị thiêu rụi, 1 người đàn ông tử vong bên trong.

Cụ thể, vào khoảng 0h10, người dân địa phương phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn nhà dựng tạm tại ấp 4, xã Châu Pha (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nên hô hoán nhờ dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Lúc này, lực lượng Công an xã Châu Pha cùng người dân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và nước để khống chế, không cho đám cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân bên trong căn nhà bị cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Người Lao Động, nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 25 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM) đã nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Khi đám cháy được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng phát hiện anh L.T.P. (37 tuổi, quê Cần Thơ) đã tử vong bên trong căn nhà. Bước đầu xác định đám cháy bắt đầu từ góc căn nhà diện tích khoảng 20m2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

