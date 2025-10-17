Nữ minh tinh Củng Lợi bỏ Trương Nghệ Mưu vì ông 'không chịu cưới'?

Sao quốc tế 17/10/2025 17:27

Chia sẻ chuyện 'thâm cung bí sử' của showbiz Hong Kong trên kênh cá nhân gần đây, bà Trần Lam tiết lộ khi bỏ đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi đã khóc rất nhiều.

Mới đây, "bà trùm" bà Trần Lam tiết lộ khi bỏ đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi đã khóc rất nhiều. Bà kể cô nói với đôi mắt đỏ hoe: "Tôi gần 30 tuổi rồi mà anh ấy vẫn không muốn cưới tôi. Chúng tôi đã kết thúc thật sao?".

Theo bà Trần Lam, nguyên nhân chia tay của hai người không phải do tính cách khác biệt như người ngoài vẫn nghĩ. Bà nói: "Lúc đó Củng Lợi rất nóng lòng muốn kết hôn, nhưng Trương Nghệ Mưu mất nhiều năm mới giải quyết xong tranh chấp ly hôn với vợ đầu và không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân nữa. Ông cho rằng hai người yêu nhau không cần giấy đăng ký kết hôn nên không hề có ý định cầu hôn Củng Lợi. Củng Lợi chờ đợi rất lâu nhưng không được chấp thuận, cuối cùng đành từ bỏ".

Nữ minh tinh Củng Lợi bỏ Trương Nghệ Mưu vì ông 'không chịu cưới'? - Ảnh 1Nữ minh tinh Củng Lợi bỏ Trương Nghệ Mưu vì ông 'không chịu cưới'? - Ảnh 2

Bà Trần cho biết thêm, dù chấp nhận để Củng Lợi ra đi, Trương Nghệ Mưu rất đau khổ khi cô có người mới. Khi cô kết hôn với Huỳnh Hòa Tường - một doanh nhân giàu có từng say mê theo đuổi cô nhiều năm - Trương Nghệ Mưu choáng váng, suy sụp tinh thần. Trần Lam tiết lộ: "Ông ấy mời vợ chồng tôi đến để giãi bày tâm sự, chúng tôi đã bay sang Nhật Bản để an ủi ông ấy. Trương Nghệ Mưu đã khóc rất nhiều. Một người đàn ông tài hoa như vậy mà khóc, tôi thật sự không chịu nổi".

Trần Lam thừa nhận từng cố gắng sắp xếp cho hai người gặp lại nhưng cuối cùng họ vẫn không trở về bên nhau. Hiện tại, cả hai đều đã tìm thấy hạnh phúc riêng: Củng Lợi nên duyên với nhạc sĩ người Pháp Jean-Michel Jarre, còn Trương Nghệ Mưu và vợ Trần Đình có với nhau ba người con.

Nữ minh tinh Củng Lợi bỏ Trương Nghệ Mưu vì ông 'không chịu cưới'? - Ảnh 3

Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu từng có mối tình kéo dài 8 năm với nhiều tai tiếng. Năm 1987, Trương Nghệ Mưu quen Củng Lợi khi quay bộ phim đầu tay Cao lương đỏ. Hai người có cảm tình với nhau từ cái nhìn đầu tiên. Bất chấp việc Trương Nghệ Mưu đã có vợ con và bản thân có bạn trai, Củng Lợi vẫn trao trọn tình cảm cho ông.

Đạo diễn họ Trương cũng yêu Củng Lợi đến mức bất chấp tất cả, sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp lẫn danh tiếng, thậm chí bỏ vợ.

Sau khi Trương Nghệ Mưu ly hôn, Củng Lợi tuyên bố muốn làm vợ, làm mẹ trước tuổi 35. Tuy nhiên, suốt mấy năm sau đó cô không hề nhận được lời cầu hôn nào từ ông. Năm 1995, sau khi cùng hợp tác trong phim Hội Tam Hoàng Thượng Hải, hai người chia tay, kết thúc 8 năm bên nhau.

Triệu Lệ Dĩnh tái hợp Trương Nghệ Mưu, kỳ vọng đạt Ảnh hậu sau thành công trong 'Điều thứ 20'

Triệu Lệ Dĩnh tái hợp Trương Nghệ Mưu, kỳ vọng đạt Ảnh hậu sau thành công trong 'Điều thứ 20'

Nếu như năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với phim ngôn tình tiên hiệp Dữ phượng hành thì bước sang năm 2025, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ có màn tái xuất mạnh mẽ với mảng chính kịch, khẳng định nỗ lực chuyển hình mạnh mẽ của nữ diễn viên thuộc lứa tiểu hoa 85.

