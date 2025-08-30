Đồng Tháp: Vợ bênh vực chồng xịt hơi cay, vung dao làm người khác bị thương

Sau đó, hai bên xô xát, nhưng được Ng.T.P và một thanh niên khác can ngăn. Lúc này, con trai của T. cầm dao tự chế đuổi theo Ng.P.H, nhưng được người lớn kịp thời ngăn lại.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 29/8, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp Viện KSND Khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ và truy tìm những người có liên quan vụ đánh nhau do mâu thuẫn, xảy ra tại chợ Cũ (hẻm 11, đường Đinh Bộ Lĩnh, P.Mỹ Tho).

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 29.8, Công an P.Mỹ Tho tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau, có nhiều tiếng súng nổ tại đầu hẻm 11 đường Đinh Bộ Lĩnh. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến nơi thì các đối tượng liên quan đã giải tán.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, có 2 nhóm người xảy ra mâu thuẫn, gồm: nhóm của Ng.P.H; Ng.N.H (vợ của Ng.P.H, cùng 39 tuổi); Ng.T.P (43 tuổi) và một nam thanh niên chưa rõ lai lịch. Nhóm còn lại là Ng.V.T (39 tuổi) và con trai 15 tuổi.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Sự vụ xảy ra khi Ng.P.H và Ng.V.T cự cãi về việc thu "hoa chi" tại chợ Cũ đối với một người tên V. (bạn của Ng.V.T). Sau đó, hai bên xô xát, nhưng được Ng.T.P và một thanh niên khác can ngăn. Lúc này, con trai của T. cầm dao tự chế đuổi theo Ng.P.H, nhưng được người lớn kịp thời ngăn lại.

Thấy chồng bị đuổi, Ng.N.H lớn tiếng với T. rồi cầm bình xịt hơi cay và một con dao tiến lại gần. Do bình xịt gần hết, Ng.N.H tiếp tục vung dao hù dọa, lưỡi dao trúng vùng hông trái phía sau của T., gây thương tích.

Ngay sau đó, ghi nhận 2 tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng, khiến những người có mặt tản ra. Tại hiện trường có 2 vỏ đạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp Viện KSND Khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp làm rõ vụ việc, nguồn gốc tiếng nổ, hung khí liên quan và trách nhiệm của các cá nhân.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chết người. Cụ thể theo báo Tiền Phong, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 8/8, ông N.V.H. (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức nhậu cùng Sinh (con rể ông H.) và một người con ruột. Trong lúc nhậu giữa ông H. và Sinh có xảy ra mâu thuẫn.

Bất ngờ, ông H. dùng tay đánh vào mặt và dùng miệng cắn vào tay của Sinh. Tức giận, Sinh lấy con dao Thái Lan đang để trên bàn gần chỗ nhậu đâm nhiều cái vào vùng lưng, ngực và bụng ông H. gây ra nhiều vết thương.

Ông H. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Do vết thương nặng nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đến ngày 12/8 thì tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, ông H. bị vật sắc nhọn tác động gây đa vết thương. Trong đó, có vết thương thấu ngực, bụng gây thủng đa tạng dẫn đến sốc, mất máu là nguyên nhân gây tử vong.

Sau khi hay tin ông H. chết và được sự vận động của gia đình, Sinh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

