Vitamin B1 (Thiamine) là loại vitamin được phát hiện đầu tiên trong nhóm B, vì thế được đặt tên đầu tiên. vitamin B1 có đặc điểm là tan trong nước, có sẵn trong nhiều loại thực phẩm tự nhiên như: đậu, gạo, thịt lợn, ngũ cốc dinh dưỡng,… Ngoài ra, vitamin B1 cũng có trong các loại vitamin tổng hợp hoặc thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Không còn quá xa lạ, vitamin B1 đã trở nên quen thuộc hơn với tất cả mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Nhưng đâu phải ai cũng biết uống vitamin B1 có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào là hợp lý? Chúng ta cứ nghe mách là uống, là dùng nhưng lại không chắc chắn về độ an toàn cũng như hiệu quả của nó. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tất tần tật về loại vitamin B1 này nhé!

Hiện nay, do mức sống tăng nên tình trạng thiếu vitamin B1 rất hiếm gặp, thường chỉ thấy ở người có hệ miễn dịch suy giảm, có các tác nhân làm giảm nồng độ vitamin B1 hấp thu như: nghiện rượu, dùng thuốc lợi tiểu, chán ăn, mắc bệnh Crohn, người chạy thận nhân tạo,…

Thiamine là thành phần để tạo ATP - phân tử mang năng lượng của tế bào. Vitamin B1 tham gia vào nhiều hoạt động sống của cơ thể, liên quan đến sự phát triển, tăng trưởng và thực hiện chức năng của mọi tế bào ở cơ thể.

Thiếu vitamin B1 có thể gây ra nhiều bệnh lý, trong đó có hội chứng Beriberi và bệnh thần kinh Wernicke-Korsakoff. Người bệnh gặp bất thường về chức năng tim, hơi thở và cử động mắt, rối loạn chức năng thần kinh và suy giảm thị lực. Với những bệnh nhân này, bổ sung vitamin B1 dạng thuốc hoặc đường tiêm có thể cải thiện được vấn đề. Tuy nhiên, thiếu vitamin B1 gây tổn thương vĩnh viễn chức năng nhớ của não thì không thể phục hồi.

Sự cần thiết của vitamin B1 với cơ thể

Vitamin B1 (Thiamine) đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngăn ngừa các biến chứng trên hệ thần kinh, não, cơ, tim, dạ dày và ruột. Cơ thể cần B1 để:

Phá vỡ các phân tử carbohydrate (đường) từ thực phẩm, giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng thành năng lượng.

Sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh.

Sản xuất acid béo.

Tổng hợp một số hormone.

Ngăn ngừa các bệnh như tê phù beriberi, các rối loạn về tim và thần kinh.

Thiamine cũng được sử dụng cho các vấn đề tiêu hóa bao gồm: kém ăn, viêm loét đại tràng và tiêu chảy liên tục.

Ngược lại, nếu như thiếu hụt vitamin nói chung và vitamin B1 nói riêng thì sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến hệ thống thần kinh của con người, cả hệ tim và tâm thần cũng bị tác động đáng kể. Hội chứng beriberi và wernicke-korsakoff là thường gặp đối với người nào đang bị thiếu hụt vitamin B1. Beriberi ảnh hưởng đến quá trình hô hấp, cử động mắt, chức năng tim không ổn định, sự tỉnh táo, mất ý thức... Còn wernicke-korsakoff gây ra khiếm thị, cơ bắp bị cứng nhắc, suy giảm trí nhớ.

Uống vitamin B1 tốt cho sức khỏe và sắc đẹp!

Như vậy, chúng ta đã biết được sự quan trọng của vitamin B1 và uống vitamin B1 có tác dụng gì đều có thể thấy rõ. Do đó, chúng ta nếu thấy các triêu chứng như trên thì hãy mau mau bổ sung loại dưỡng chất thiết yếu này cho cơ thể hoạt động bình thường và ổn định.

Vitamin B1 giúp chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo

Ngoài lợi ích cho sức khỏe, vitamin B1 còn được xem là thần dược trong quá trình làm đẹp toàn diện mà chị em phụ nữ thường xuyên sử dụng.

Vitamin B1 nếu được sử dụng đúng cách sẽ giúp làm đẹp da rất hiệu quả. Bạn đang bị mụn, làn da đen sạm, thâm nám, chỉ cần uống vitamin B1 hoặc áp dụng trực tiếp lên da thì đảm bảo sau một thời gian ngắn, tình trạng da hiện tại của bạn sẽ được thay đổi tích cực hơn. Làn da sẽ trắng hồng, mềm mịn hơn rất nhiều.

Làm đẹp da và chăm sóc tóc hoàn hảo với vitamin B1!

Ngoài ra, vitamin B1 còn hỗ trợ chăm sóc tóc và giảm cân nhanh chóng và an toàn tuyệt đối. Nhiều chị em đã áp dụng cách này, mái tóc xơ rối, gãy rụng bỗng chốc trở nên mượt mà, chắc khỏe hơn. Cân nặng được giảm đi đáng kể giúp lấy lại vóc dáng thon gọn hoàn hảo.

Chỉ cần bạn kết hơp vitamin B1 với mật ong hay trứng gà, sữa tươi, dầu oliu... bôi trực tiếp lên da và tóc thì chỉ sau một ít thời gian thôi bạn sẽ bất ngờ với những gì mà nó đem lại.

Những lưu ý khi sử dụng vitamin B1

- Trà và cà phê có chứa tannin – là một chất tương tác với thiamine, khiến chúng khó hấp thụ hơn.

- Một số chất trong động vật có vỏ và cá sống có khả năng phá hủy thiamine. Do đó dẫn đến thiếu vitamin B1 nếu ăn với số lượng lớn các loại động vật này. Nấu ăn cũng góp phần phá hủy thiamine có trong thức ăn.

- Thường xuyên nhai cau (trầu) có thể làm thiếu hụt thiamine.

- Hạn chế sử dụng các loại đồ uống có chứa nhiều cồn, caffeine như rượu, cà phê. Do các thức uống này khiến vitamin B1 nhanh bị đào thải ra khỏi cơ thể.

- Với các thực phẩm chứa vitamin B1, bạn không chế biến thực phẩm quá kỹ, nấu nướng ở nhiệt độ cao, vì sẽ dễ làm mất vitamin B1.

- Hãy thông báo với bác sĩ nếu tình trạng của bạn vẫn còn hoặc trở nên xấu đi. Nếu bạn nghĩ rằng tình trạng trở nên nghiêm trọng thì bạn nên đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về vitamin B1 với sức khỏe và sắc đẹp của bạn! Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ, các chị em sẽ biết cách bổ sung Vitamin B1 vào thực đơn 1 cách hợp lý nhất để nhanh chóng có được làn da đẹp và vóc dáng hút hồn cùng một sức khỏe dẻo dai nhé!