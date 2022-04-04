Những lợi ích tiềm năng và cách sử dụng niacinamide trong chu trình skincare chị em nên tham khảo

Niacinamide là một thành phần chăm sóc da ngày càng phổ biến thực chất có dạng vitamin B3. Lợi ích của Niacinamide bao gồm khả năng cải thiện tất cả các loại vấn đề về da, từ mụn trứng cá đến tăng sắc tố da đến các dấu hiệu lão hóa. Dưới đây là những điều bạn nên biết về lợi ích và cách sử dụng niacinamide trước khi thêm nó vào quy trình chăm sóc da hàng ngày.

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng niacinamide có thể có hiệu quả trong các sản phẩm chăm sóc da vì nó là tiền thân của hai loại đồng enzym siêu quan trọng trong tế bào của bạn: nicotinamide adenine dinucleotide (NAD + / NADH) và nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP +). Cả hai phân tử này đều là trung tâm của các phản ứng hóa học mà tế bào (bao gồm cả tế bào da) cần để làm lành vết thương, tái tạo và hoạt động bình thường. Phản ứng thiết yếu này sẽ không thể xảy ra nếu không có NAD +, thứ mà tế bào không thể tạo ra nếu không có niacinamide.

Niacinamide hay còn gọi là nicotinamide - là một dạng vitamin B3 (niacin) được tìm thấy trong các chất bổ sung, sản phẩm chăm sóc da và thực phẩm. Vitamin B3 là một chất chống oxy hóa rất quan trọng đối với việc sửa chữa tế bào. Vitamin B3 nói chung được tìm thấy trong nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, bao gồm thịt gia cầm, các loại đậu và trứng.

Bằng cách cung cấp niacinamide cho cơ thể, NAD + sẽ cung cấp năng lượng cho các tế bào để tăng sinh và cho phép cơ thể hấp thụ và trung hòa nhiều gốc tự do hơn (các phân tử không ổn định có thể làm hỏng tế bào).

Niacinamide có tác dụng gì đối với làn da?

Niacinamide dạng uống và bôi tại chỗ có thể có một số lợi ích thực tế đối với sức khỏe làn da:

Phòng chống ung thư da

Lợi ích đầu tiên của niacinamide là ngăn ngừa ung thư da. Trong một nghiên cứu năm 2015 trên Tạp chí Y học New England, các nhà nghiên cứu đã cho 386 bệnh nhân uống 500 mg niacinamide hoặc giả dược 2 lần mỗi ngày trong một năm. Tất cả những người tham gia đều mắc ít nhất hai bệnh ung thư da 5 năm trước đó và có nguy cơ cao phát triển một bệnh ung thư da khác. Kết quả cho thấy số trường hợp ung thư da mới ở nhóm được sử dụng niacinamide (336 trường hợp ung thư) ít hơn 23% so với những người được sử dụng giả dược (463 trường hợp ung thư).

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hai viên nang niacinamide mỗi ngày sẽ ngăn ngừa ung thư da. Nghiên cứu chỉ tập trung vào những người đã từng bị ung thư da từ trước và không cho biết bất cứ điều gì về việc sử dụng niacinamide giúp ngăn ngừa ung thư da hắc tố.

Mụn trứng cá, bệnh trứng cá đỏ và các tình trạng viêm da khác

Đặc tính chống viêm của Niacinamide đã trở thành một phương pháp điều trị cho tình trạng da bị viêm nhiễm như mụn trứng cá.Tạp chí Da liễu Quốc tế đã phát hiện ra rằng chế phẩm 4% niacinamide tại chỗ đã cải thiện đáng kể tình trạng mụn trứng cá nhẹ khi bôi 2 lần mỗi ngày trong 8 tuần.

Nghiên cứu từ năm 2006 được công bố trên Tạp chí Trị liệu Mỹ phẩm và Laser cho thấy niacinamide 2% tại chỗ cũng có thể ức chế sản xuất dầu, có thể có lợi cho một số người đang đối phó với mụn trứng cá .Thêm vào đó, niacinamide không gây kích ứng so với các phương pháp điều trị mụn trứng cá khác, chẳng hạn như retinoid hoặc axit salicylic, khiến nó trở thành một lựa chọn an toàn cho những người có làn da khô hoặc nhạy cảm.

Các vấn đề về sắc tố và nếp nhăn

Có rất ít nghiên cứu lâm sàng về tác dụng của niacinamide đối với nếp nhăn, vì vậy bằng chứng về việc chống lão hóa của niacinamide là hơi ít. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2004 trên Tạp chí Khoa học Mỹ phẩm Quốc tế, các nhà nghiên cứu đã cho 50 phụ nữ da trắng và ở độ tuổi từ 40 đến 60 thoa kem dưỡng ẩm có chứa 5% niacinamide lên một nửa khuôn mặt của họ và kem dưỡng ẩm giả dược cho nửa kia trong 12 tuần. Kết quả của họ cho thấy rằng một nửa khuôn mặt được sử dụng niacinamide có những cải thiện đáng kể đối với các đốm tăng sắc tố và nếp nhăn so với bên còn lại. Mặc dù hiện tại chưa có nghiên cứu cụ thể nào về hiệu quả của niacinamide nói chung trên làn da có nhiều melanin, nhưng có khả năng niacinamide có thể làm giảm tác hại của ánh nắng mặt trời và các đốm đen vì khả năng giảm sản xuất melanin trên da.

Những thành phần nào bạn có thể kết hợp với niacinamide?

Niacinamide thường được nghiên cứu kết hợp với các loại thuốc bôi khác nên khó biết được nó có hiệu quả như thế nào. Do đó, các lựa chọn được nghiên cứu kỹ lưỡng như retinoid hay các chất chống oxy hóa khác, như vitamin C, có thể sẽ giúp ích cho bạn nhiều hơn niacinamide nếu tình trạng tăng sắc tố hoặc nếp nhăn là mối quan tâm chính của bạn. Nhưng nếu da của bạn quá nhạy cảm để sử dụng những lựa chọn trên hoặc bạn chỉ đang tìm kiếm một phương pháp điều trị nhẹ nhàng hơn thì niacinamide có thể là một giải pháp hữu ích.

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Bạn sử dụng niacinamide trong việc chăm sóc da như thế nào?

Thêm niacinamide vào thói quen chăm sóc da của bạn rất đơn giản và ít rủi ro: Mua sản phẩm có chứa niacinamide, chẳng hạn như mặt nạ dưỡng ẩm và thoa theo chỉ dẫn. Một số người gặp phải một số kích ứng nhẹ, có thể sẽ biến mất khi sử dụng nhiều lần.

Bạn nên sử dụng niacinamide chăm sóc da mỗi ngày, đặc biệt là trong kem dưỡng ẩm ban ngày. Hầu hết các chế phẩm bôi ngoài da chứa niacinamide có nồng độ từ 2-10% và niacinamide có nồng độ 5% có thể cải thiện chống lão hóa hoặc tăng sắc tố.

Nếu bạn quyết định bổ sung niacinamide dạng uống vì bạn có nguy cơ cao mắc một số bệnh ung thư da hoặc thiếu vitamin B3, bạn nên giới hạn liều lượng của mình ở mức 35 mg mỗi ngày. Vượt quá mức có thể dẫn đến nhiễm độc gan với các triệu chứng bao gồm đỏ bừng da hoặc ngứa ran, buồn nôn.

Mặc dù niacinamide đường bôi và niacinamide dạng uống dưới 35 mg không có khả năng làm tổn thương làn da, nhưng nó không phải là một loại thuốc thần kỳ bởi vì không phải tất cả những gì nổi mẩn đỏ trên da mặt đều là mụn trứng cá, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có chẩn đoán chính xác trước khi đưa ra kế hoạch điều trị.

Theo SELF Beauty