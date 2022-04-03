Đây là những cách tốt nhất để làm dịu làn da của bạn sau khi áp dụng tất cả các loại tẩy lông

Làm đẹp 03/04/2022 14:19

Tẩy lông là một lựa chọn với nhiều người là mang tính chất thẩm mỹ hơn, nếu bạn chọn làm điều đó, bạn sẽ nhận thấy rằng da của bạn cần thêm một số việc chăm sóc sau đó. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều lựa chọn để loại bỏ lông trên cơ thể và trên khuôn mặt. Nhưng nó cũng đòi hỏi một bước chuẩn bị và chăm sóc da trước và sau khi tẩy lông. 

Đây là những cách tốt nhất để làm dịu làn da của bạn sau khi áp dụng tất cả các loại tẩy lông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỏ qua các biện pháp chăm sóc da này ngay sau khi tẩy lông có thể đồng nghĩa với những lo ngại như mụn trứng cá, lông mọc ngược, nhọt, viêm nhiễm, v.v. Dưới đây là những điều bạn nên làm sau khi thực hiện tất cả các liệu pháp tẩy lông để đảm bảo làn da của bạn trở lại trạng thái tốt sau đó.

Phân luồng phần lông cần loại bỏ bằng chỉ

Đây là những cách tốt nhất để làm dịu làn da của bạn sau khi áp dụng tất cả các loại tẩy lông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phân luồng lông bằng sợi chỉ là một trong những hình thức tẩy lông lâu đời nhất không sử dụng hóa chất hoặc bất kỳ loại sản phẩm nào. Mặc dù điều đó đã cắt bỏ phạm vi đối với bất kỳ phản ứng hoặc dị ứng nào, nhưng làn da của bạn chắc chắn có thể bị kích hoạt với sự co kéo liên tục, đặc biệt là má của bạn. 

Da của bạn có thể nổi mụn trong vòng vài phút sau khi làm thủ thuật và trông giống như một quả bóng đỏ. Vì vậy, trước tiên, bạn cần hiểu rằng điều này xảy ra với một kỹ thuật như luồn chỉ và đánh giá xem nó có phải là tốt nhất cho làn da của bạn hay không. Ngay lập tức xoa đá hoặc gạc lạnh lên khắp da và sau đó thoa gel lô hội lạnh. Điều này giúp hạn chế mẩn đỏ ở một mức độ lớn. Hãy nhớ rằng bạn phải tránh sử dụng các hóa chất mạnh, AHA, BHA và retinol trong ít nhất 3 - 4 ngày sau đó. Bên cạnh đó hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm không gây mụn đáng tin cậy của bạn. 

Waxing 

Waxing là một trong những phương pháp tẩy lông được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, nó được khuyến khích tốt nhất cho cơ thể chứ không phải cho mặt vì nó có thể khiến da chảy xệ và hơn thế nữa. Hãy thừa nhận điều đó, tẩy lông rất đau và sau này bạn phải đối mặt với làn da bị kích ứng sẽ trở nên tồi tệ hơn. 

Đây là những cách tốt nhất để làm dịu làn da của bạn sau khi áp dụng tất cả các loại tẩy lông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì tẩy lông bằng cách nhổ lông từ gốc nên việc kéo mạnh liên tục có thể làm viêm da cũng như các lỗ chân lông, gây ra các vết sưng tấy, phát ban và mẩn đỏ. Hãy rửa sạch làn da của bạn bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước lạnh để loại bỏ chất cặn bã và đóng các lỗ chân lông đang mở. Tiếp theo, xịt một ít nước hoa hồng và dưa chuột làm dịu da. Sau khi nước hoa hồng được hấp thụ, hãy thoa lớp kem dưỡng ẩm không gây bết dính yêu thích của bạn lên da.

Cạo lông

Cách dễ nhất và không đau nhất để loại bỏ lông trên mặt và cơ thể là cạo. Tất cả những gì bạn cần làm là lướt nhẹ dao cạo trên da là bạn đã có được làn da mịn màng và không có lông. 

Đây là những cách tốt nhất để làm dịu làn da của bạn sau khi áp dụng tất cả các loại tẩy lông - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật đòi hỏi sự cẩn thận nhất vì bạn sẽ tự làm và nó có thể làm bong hoặc hỏng da bạn. Chuẩn bị kỹ lưỡng làn da của bạn bằng cách tẩy tế bào chết và thoa kem tạo bọt hoặc dầu hoặc bất kỳ chất bôi trơn nào để việc cạo lông suôn sẻ. Sau khi cạo lông, làn da của bạn đang ở giai đoạn khô nhất, vì vậy hãy làm sạch nó và sử dụng toner hoặc huyết thanh có chứa axit lactic và bôi kem dưỡng ẩm không gây mụn.

Nhổ lông 

Đây là những cách tốt nhất để làm dịu làn da của bạn sau khi áp dụng tất cả các loại tẩy lông - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù được thực hiện thủ công hay bởi chuyên gia, làn da của bạn có thể bị mẩn đỏ nhẹ. Mặc dù, trong hầu hết các trường hợp, nhíp không gây hại nhiều nhưng bạn luôn có thể thoa một ít gel lô hội hoặc toner chiết xuất từ ​​cây phỉ để làm dịu da.

Tia laze

Đây là những cách tốt nhất để làm dịu làn da của bạn sau khi áp dụng tất cả các loại tẩy lông - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết việc điều trị bằng laser diễn ra dưới sự giám sát của một chuyên gia, đó là lý do tại sao rủi ro được giảm thiểu và chăm sóc là tối đa. Thông thường, bác sĩ sẽ và nên tư vấn cho bạn về các bước cần tuân theo sau khi điều trị bằng laser dựa trên loại da của bạn. 

Tuy nhiên, bạn có thể muốn tránh xa các phương pháp điều trị khác hoặc các sản phẩm có hóa chất mạnh trong vài ngày tới. Bạn cũng nên để ý đến yếu tố nhạy cảm với ánh nắng mặt trời và hạn chế tiếp xúc với mặt trời sau khi tẩy lông bằng laze.

Theo Femina 

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