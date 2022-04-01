5 thực phẩm phẩn nên và không nên ăn để ngăn chặn tình trạng bùng phát mụn hiệu quả

Một nghiên cứu trước đó được công bố vào năm 2007 cũng cho kết quả tương tự, các nhà nghiên cứu Úc phát hiện ra rằng nam thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 25 bị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình đã cải thiện đáng kể khi họ chuyển từ chế độ ăn uống điển hình của Mỹ (với bánh mì trắng và bữa sáng chế biến sẵn ngũ cốc) sang chế độ ăn uống lành mạnh hơn gồm ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, trái cây và rau quả.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc uống sữa bò làm tăng tỷ lệ và mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá, đồng thời cũng tìm thấy mối liên quan giữa chế độ ăn uống chứa nhiều glycemic và nguy cơ bị mụn trứng cá.

Dưới đây là năm nguyên nhân thường xuyên xuất hiện nhất là thủ phạm làm gia tăng mụn. Tránh những điều này trong khoảng một tuần và xem liệu bạn có nhận thấy sự khác biệt hay không.

Một số người từ lâu đã tin rằng chế độ ăn uống ảnh hưởng đến mụn trứng cá, nhưng chỉ gần đây các nhà nghiên cứu mới bắt đầu tìm ra bằng chứng cho thấy điều này là đúng. Nếu bạn muốn thử thay đổi thói quen ăn uống của mình để có được làn da sáng mịn hơn, bạn nên thử nó!

Sữa bò

Nghiên cứu năm 2010 cho thấy mối liên hệ giữa sữa bò và mụn trứng cá. Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn lý do tại sao lại như vậy, nhưng có một số giả thuyết. Sữa bò làm tăng lượng đường trong máu, có thể làm tăng tình trạng viêm (dẫn đến nổi mụn). Nó cũng làm tăng mức insulin, khuyến khích sản xuất dầu trên da. Nhiều loại sữa thương mại mà chúng ta mua đến từ những con bò cái đang mang thai, và do đó có chứa các hormone khác có thể kích hoạt sản xuất bã nhờn.

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Sữa cũng có các hormone tăng trưởng có thể khuyến khích sự phát triển quá mức của các tế bào da, có khả năng gây tắc lỗ chân lông. Vào năm 2005, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tham gia uống nhiều sữa hơn khi ở tuổi thanh thiếu niên có tỷ lệ bị mụn trứng cá nặng cao hơn nhiều so với những người ít hoặc không uống sữa khi ở tuổi thiếu niên.

Đường

Bạn có thể đã nghi ngờ rằng đường có liên quan đến mụn. Một số nghiên cứu hiện nay cho rằng có thể có một liên kết. Điều này không có nghĩa là nếu bạn ăn bánh quy thì bạn sẽ bị nổi mụn. Nó phụ thuộc vào lượng đường bạn ăn trong một ngày, đặc biệt là vào bất kỳ thời điểm nào.

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Ví dụ: nếu bạn tiêu thụ một lon nước ngọt và một thanh kẹo, bạn có thể làm tăng lượng đường trong máu của mình và bạn có thể bùng phát mụn vài giờ sau đó. Nếu bạn nghi ngờ đường có thể là thủ phạm gây ra cho bạn, hãy cố gắng cắt giảm dù chỉ uống một ly có đường mỗi ngày để nhận thấy sự khác biệt.

Thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao

Đây là những thực phẩm bị phân hủy nhanh chóng trong cơ thể, kích hoạt insulin tăng đột biến và làm tăng lượng đường trong máu. Chúng gây ra biến động nội tiết tố và viêm, cả hai đều khuyến khích mụn trứng cá.

Chúng ta đang nói đến các loại thực phẩm như bánh mì trắng, ngũ cốc ăn sáng đã qua chế biến, gạo trắng, bánh quy, khoai tây chiên, bánh ngọt, v.v. Thay vào đó, hãy chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, như rau, ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang và hầu hết các loại trái cây.

Đồ ăn vặt

Vì những lý do tương tự đã nêu ở trên (biến động nội tiết tố, lượng đường trong máu), đồ ăn vặt gây mụn nằm trong danh sách cần tránh nếu bạn đang cố gắng làm sạch làn da của mình. Uống nhiều nước và lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn cho chế độ ăn uống trị mụn do nội tiết tố sẽ giúp cơ thể bạn luôn cân bằng.

Thức ăn nhanh

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Thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ tạo ra tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Các nghiên cứu đã liên kết thức ăn nhanh với các tình trạng như hen suyễn ở trẻ em, bởi vì nó có khả năng làm tăng tình trạng viêm tổng thể trong cơ thể. Tình trạng viêm nhiễm dẫn đến nổi mụn, vì vậy nếu bạn đang đến một nhà hàng ăn nhanh, hãy chọn salad hoặc sữa chua.

Ăn gì để giảm mụn?

Chỉ cần cắt bỏ những loại thực phẩm có hại cho sức khỏe được liệt kê ở trên sẽ có thể giúp bạn có làn da sạch hơn, đặc biệt nếu trước đây bạn thường xuyên ăn chúng. Nhưng nếu bạn đang ăn uống lành mạnh thì sao? Có một số loại thực phẩm có thể giúp bạn chống lại mụn trứng cá chứ?

Cá hoặc hạt lanh

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Chế độ ăn uống điển hình của phương Tây chứa quá nhiều axit béo omega-6, có liên quan đến chứng viêm. Ăn nhiều axit béo omega-3 hơn, chẳng hạn như axit béo có trong cá béo, quả óc chó, hạt lanh, và những thứ tương tự, có thể giúp khắc phục tình trạng viêm và cải thiện mụn trứng cá.

Trà xanh

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Trà xanh chứa nhiều các chất chống oxy hóa có thể bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Uống thêm trà xanh trong ngày sẽ hữu ích cho làn da của bạn.

Hàu

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Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoáng chất kẽm có thể làm giảm tác động của mụn trứng cá. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên bổ sung kẽm từ thực phẩm, vì quá nhiều chất bổ sung (hơn 100 mg mỗi ngày) có thể dẫn đến tác dụng phụ.

Ăn thêm hàu, mầm lúa mì nướng (rắc trên salad và rau hấp), gan bê, thịt bò nướng, bí đỏ nướng và hạt bí, và hạt dưa hấu khô là những thực phẩm giàu khoáng chất kẽm tốt cho cơ thể.

Trái cây

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Ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp làm sạch mụn một cách tự nhiên và nước ép trái cây là một cách tuyệt vời để làm điều đó. Nhiều loại có chứa beta-carotenes, giúp giảm lượng dầu trên da một cách tự nhiên và tất cả đều có khả năng chống viêm tự nhiên.

Các loại rau có màu xanh đậm cũng giúp loại bỏ các tạp chất có thể gây ra mụn trứng cá. Quả mọng có màu sẫm chứa chất dinh dưỡng thực vật tốt cho da khi ăn.

Probiotics

Những chất này đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm trong ruột, từ đó có thể giúp giảm mụn trứng cá. Theo một nghiên cứu năm 2011, hệ vi sinh đường ruột có thể ảnh hưởng đến tình trạng viêm khắp cơ thể, do đó, có thể ảnh hưởng đến việc nổi mụn. Vì pre và probiotics có thể làm giảm viêm nhiễm và stress oxy hóa, các nhà khoa học tin rằng chúng có thể giúp giảm mụn trứng cá.

Các nhà khoa học viết: "Dường như có quá đủ bằng chứng hỗ trợ cho thấy ảnh hưởng vi khuẩn đường ruột và đường tiêu hóa là những yếu tố góp phần gây ra quá trình mụn trứng cá. Để có thêm men vi sinh trong chế độ ăn uống của bạn, hãy thử sữa chua, kefir, dưa cải bắp, sô cô la đen, vi tảo, súp miso, dưa chua, tempeh, kim chi và trà kombucha".

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, có nhiều yếu tố gây ra mụn trứng cá và chế độ ăn uống chỉ là một trong số đó. Cùng với việc ăn uống sạch sẽ và tránh các tác nhân gây mụn, có nhiều yếu tố khác có thể góp phần vào tình trạng của bạn.