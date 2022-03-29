8 loại vitamin và chất bổ sung tốt nhất để cải thiện làn da khô ráp mà bạn chớ nên bỏ qua

Dưới đây là 8 loại vitamin và thực phẩm bổ sung cho da khô bạn nên bổ sung vào quy trình chăm da của mình.

Tế bào sừng là tế bào da tạo nên phần lớn lớp ngoài của da, được gọi là biểu bì. Tế bào sừng là những tế bào duy nhất trong cơ thể bạn có thể hình thành vitamin D từ tiền chất 7-Dehydrocholesterol (7-DHC) của nó và biến nó thành dạng mà cơ thể bạn có thể sử dụng.

Vitamin D là một loại vitamin tan trong chất béo, rất quan trọng đối với nhiều khía cạnh của sức khỏe , bao gồm cả sức khỏe của làn da của bạn.

Vitamin D đóng một vai trò không thể thiếu trong chức năng hàng rào bảo vệ da và sự phát triển của tế bào da, cũng như duy trì hệ thống miễn dịch của da, hoạt động như một tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các mầm bệnh có hại.

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Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ vitamin D trong máu thấp có liên quan đến các tình trạng da, bao gồm bệnh chàm và bệnh vẩy nến và cả hai bệnh này đều có thể gây khô da.

Ngoài ra, bổ sung vitamin D đã được chứng minh là cải thiện đáng kể các triệu chứng rối loạn da gây khô, ngứa da, bao gồm cả bệnh chàm.

Hơn nữa, nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan giữa vitamin D và độ ẩm của da. Một nghiên cứu ở 83 phụ nữ cho thấy rằng những người có mức vitamin D thấp có độ ẩm da trung bình thấp hơn so với những người tham gia có mức vitamin D bình thường, và khi lượng vitamin D trong máu tăng lên thì độ ẩm của da cũng tăng theo.

Một nghiên cứu nhỏ khác kéo dài 12 tuần ở 50 phụ nữ đã quan sát thấy rằng điều trị hàng ngày bằng chất bổ sung dinh dưỡng có chứa vitamin D đã dẫn đến những cải thiện đáng kể trong quá trình hydrat hóa da.

Tuy nhiên, chất bổ sung có chứa sự kết hợp của các chất dinh dưỡng, vì vậy vẫn chưa rõ liệu việc điều trị chỉ với vitamin D có mang lại kết quả tích cực như nhau hay không.

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Một tỷ lệ lớn dân số bị thiếu vitamin D và do chất dinh dưỡng này cần thiết cho quá trình hydrat hóa làn da, việc bổ sung nó có thể giúp chống lại da khô. Điều đó nói rằng, hãy nhớ thảo luận về việc sử dụng các chất bổ sung vitamin D với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và tìm kiếm các sản phẩm đã được bên thứ ba kiểm tra để đảm bảo chất lượng cao nhất.

2. Collagen

Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể và chiếm 75% trọng lượng khô của da. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung collagen có thể có một loạt lợi ích cho làn da của bạn, bao gồm giảm độ sâu nếp nhăn và tăng độ ẩm cho da.

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Một nghiên cứu ở 69 phụ nữ cho thấy rằng những người tham gia tiêu thụ 2,5–5 gam collagen mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện đáng kể độ đàn hồi của da và cũng tăng độ ẩm cho da, so với nhóm dùng giả dược.

Một nghiên cứu khác kéo dài 12 tuần ở 72 phụ nữ ghi nhận rằng việc dùng thực phẩm bổ sung có chứa 2,5 gam collagen peptide cùng với sự pha trộn của các thành phần khác như vitamin C và kẽm đã cải thiện đáng kể độ ẩm và độ nhám của da, so với nhóm dùng giả dược. Tuy nhiên, chất bổ sung có chứa các chất dinh dưỡng khác, vì vậy vẫn chưa biết liệu chỉ riêng collagen có mang lại tác dụng tương tự hay không. Thêm vào đó, nghiên cứu được tài trợ bởi nhà sản xuất chất bổ sung có thể đã ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.

Một đánh giá năm 2019 về 11 nghiên cứu đã kết luận rằng việc uống 2,5–10 gam chất bổ sung collagen dạng uống mỗi ngày trong 4–24 tuần giúp tăng độ ẩm cho da và điều trị bệnh khô da, một thuật ngữ y học dành cho da khô.

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Nếu bạn muốn thử bổ sung collagen để cải thiện làn da khô của mình, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi mua sản phẩm được chứng nhận của bên thứ ba.

3. Vitamin C

Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ da mạnh mẽ và cần thiết cho việc sản xuất collagen, làm cho nó trở thành một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe làn da.

Trên thực tế, da chứa hàm lượng vitamin C rất cao với một số nghiên cứu cho thấy nồng độ lên đến 64 mg vitamin C trên 100 gam lớp biểu bì da.

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Không có gì ngạc nhiên khi các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tăng cường vitamin C trong chế độ ăn uống thông qua việc bổ sung vitamin C có thể cải thiện nhiều yếu tố của sức khỏe làn da, bao gồm cả quá trình hydrat hóa da.

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm đã phát hiện ra rằng vitamin C có thể tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ da và giúp giảm mất nước, có thể giúp ngăn ngừa da khô. Thêm vào đó, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi được sử dụng kết hợp với các chất dinh dưỡng khác cùng vitamin C có thể giúp tăng cường độ ẩm cho da.

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Tuy nhiên, trong hầu hết các nghiên cứu hiện có về tác dụng của vitamin C đối với da khô, vitamin C được kết hợp với các chất dinh dưỡng khác, nên không thể biết liệu chất dinh dưỡng có mang lại tác dụng tương tự nếu nó được sử dụng riêng hay không. Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu được tài trợ bởi các công ty dược phẩm sản xuất sản phẩm đang được đánh giá, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.

Bất kể nhu thế nào thì dựa trên các nghiên cứu mới nhất, bổ sung vitamin C vẫn có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của da và giúp chống lại da khô. Như với bất kỳ chất bổ sung mới nào, bạn nên nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi thêm chất bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống của bạn.

4. Dầu cá

Dầu cá nổi tiếng với các đặc tính tăng cường sức khỏe làn da. Nó chứa axit docosahexaenoic (DHA) và axit eicosapentaenoic (EPA), hai axit béo thiết yếu có đặc tính chống viêm và chữa lành mạnh mẽ và đã được chứng minh là có lợi cho da theo nhiều cách.

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Chế độ ăn uống bổ sung dầu cá có thể giúp tăng cường độ ẩm cho da và cải thiện hàng rào axit béo của da, giúp duy trì độ ẩm.

Dầu cá cũng đã được chứng minh là làm giảm viêm da và bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, làm cho nó trở thành một chất bổ sung thân thiện với làn da.

Có rất nhiều sản phẩm dầu cá tuyệt vời, được chứng nhận của bên thứ ba. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước để xác định sự lựa chọn và liều lượng tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

5. Các chất bổ sung khác để điều trị da khô

Ngoài các chất dinh dưỡng được liệt kê ở trên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung một số hợp chất khác có thể là một cách hiệu quả để cải thiện độ ẩm cho da.

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Chế phẩm sinh học. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung vi khuẩn Lactobacillus plantarum cho cả chuột và người đã cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da và dưỡng ẩm cho da sau 8 tuần.

Axit hyaluronic. Axit hyaluronic thường được sử dụng tại chỗ để cải thiện độ ẩm của da, nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ăn hợp chất này kết hợp với các chất dinh dưỡng khác có thể làm tăng đáng kể quá trình ngậm nước cho da.

Nha đam. Một nghiên cứu ở 64 phụ nữ cho thấy rằng việc bổ sung các axit béo có nguồn gốc từ lô hội trong 12 tuần đã cải thiện đáng kể độ ẩm của da và độ đàn hồi của da, so với giả dược.

Ceramides. Ceramides là các phân tử chất béo là thành phần quan trọng của làn da khỏe mạnh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung ceramides có thể làm tăng độ ẩm cho da, có thể giúp điều trị da khô.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng các chất bổ sung được liệt kê ở trên có thể giúp tăng cường độ ẩm cho da và điều trị da khô. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm trước khi các hợp chất này có thể được giới thiệu như những cách hiệu quả để làm dịu da khô một cách tự nhiên.

Theo Healthline