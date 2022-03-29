10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc

Làm đẹp 29/03/2022 11:01

Làm thế nào để tăng vẻ đẹp của bạn trong mười bước đơn giản: từ việc chăm sóc bên trong đến việc chải chuốt lông mày, trở nên đẹp hơn thật dễ dàng khi bạn thực hiện một vài thay đổi nhỏ trong thói quen của mình. 

Dưới đây là 10 cách hàng đầu giúp bạn cải tiến nhan sắc và nâng tầm vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Mẹo làm đẹp 1: Tẩy tế bào chết

Thường rất khó để theo kịp làn da của chúng ta. Có thể một phút trước chúng ta bôi kem dưỡng ẩm, phút tiếp theo nó trở lại xỉn màu và bong tróc. Để khen ngợi kem dưỡng ẩm của bạn và đảm bảo rằng làn da của bạn sẽ tươi tắn hơn trong thời gian dài, hãy đảm bảo rằng bạn dành thêm thời gian để tẩy tế bào chết cho da. 

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Da liên tục sản sinh ra các tế bào mới và khi các tế bào mới xuất hiện, những tế bào chết có xu hướng nằm trên lớp da làm cho da trở nên khô và xỉn màu. Khi điều này xảy ra, không có nhiều ý nghĩa trong việc dưỡng ẩm. Tại sao lại lãng phí dưỡng thể đắt tiền của bạn cho các tế bào da chết đúng không? Hãy thử làm sạch da bằng cách tẩy tế bào chết, bạn sẽ nhận thấy một sự thay đổi mạnh mẽ.

Mẹo làm đẹp 2: Tăng gia vị tình cảm mặn nồng

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chỉ 15 phút mỗi ngày để thực hiện hành động này cũng khiến má bạn ửng hồng, đôi môi của bạn đỏ mọng và làn da của bạn sáng và đẹp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thể hiện tình cảm thường xuyên làm tăng lưu lượng máu và mang lại các chất dinh dưỡng và oxy thiết yếu cho da, giúp đào thải các độc tố có hại ra ngoài và khiến chúng ta trông trẻ hơn. 

Mẹo làm đẹp 3: Bỏ rượu và thuốc lá

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Uống rượu và hút thuốc lá không có tác dụng gì đối với làn da của chúng ta. Hút thuốc làm cho 4000 chất độc hại vào cơ thể trong mỗi lần hút thuốc, quá nhiều rượu khiến da khô và mắt sưng húp, tất nhiên chúng sẽ không phải là bước khởi đầu tốt nhất để tăng vẻ đẹp tự nhiên của bạn. Bỏ thuốc lá và chỉ uống rượu vừa phải để cải thiện độ đàn hồi của da và giảm sưng húp. Đây là cách chắc chắn giúp bạn trông trẻ trung và xinh đẹp hơn. 

Mẹo làm đẹp 4: Nghỉ ngơi

Cụm từ "người đẹp ngủ trong rừng" nổi tiếng là có lý do, giấc ngủ thực sự làm cho bạn đẹp hơn. Trong thời gian ngủ sâu, các tế bào của chúng ta tự đổi mới, và việc thiếu ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém sẽ khiến chúng ta trông và cảm thấy tồi tệ hơn một chút về tinh thần và cả vể ngoài. 

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ngủ ngon, hãy thử thư giãn. Thêm một vài giọt dầu thơm vào bồn tắm của bạn, thử các bài tập hít thở sâu và tránh đồ uống có chứa caffein trước khi bạn đi ngủ để tăng chất lượng giấc ngủ nhé.

Mẹo làm đẹp 5: Tăng cường protein cho mái tóc của bạn

Keratin là một loại protein, cũng là thành phần cấu trúc quan trọng của tóc và móng tay của chúng ta. Bằng cách ăn thực phẩm giàu protein, chúng ta có thể củng cố keratin trong tóc để giúp tóc khỏe và chắc hơn. Đó không phải là tất cả về những gì bạn mang trên mái tóc của mình, mà là những gì bạn đưa vào cơ thể của mình. 

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng Dawn Jackson giải thích rằng "nền tảng của sự phát triển tóc, da và móng mới của chúng ta là do các chất dinh dưỡng chúng ta ăn", vì vậy bạn nên tăng cường protein tự nhiên trong tóc bằng cách ăn các thực phẩm giàu protein như trứng, các loại hạt, hạt, động vật có vỏ và thịt để tóc khỏe mạnh hơn.

Mẹo làm đẹp 6: Chải lông mày của bạn

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Rất ít thứ có thể thay đổi diện mạo của bạn một cách nhanh chóng và mạnh mẽ như đôi lông mày được tỉa gọn gàng. Hình dạng chân mày phù hợp thực sự có thể tạo khung cho khuôn mặt của bạn và tôn lên những đặc điểm yêu thích của bạn, trong khi lông mày rậm rạp không tỉa khung làm phân tán sự chú ý khỏi những nét đẹp nhất của bạn. 

Có nhiều cách khác nhau để loại bỏ lông mày mọc lộn xộn của bạn: nhổ, cạo, tẩy lông,... chỉ cần tìm ra cách phù hợp nhất với bạn và bạn sẽ trở nên xinh đẹp hơn ngay lập tức.

Mẹo làm đẹp 7: Bổ sung trái cây, rau và nước

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Đó là một mẹo làm đẹp mà chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng đó là sự thật: "chúng ta là những gì chúng ta ăn!", khỏe mạnh bên trong khiến chúng ta thậm chí còn đẹp hơn ở bên ngoài. 

Mẹo này khá dễ hiểu, bạn uống nhiều nước để thải độc tố có hại trong da và tăng độ đàn hồi cho da, vận động nhiều để bài tiết chất độc ra ngoài, ăn tất cả trái cây và rau quả để cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng giúp làn da của bạn sáng đẹp. Nó thực sự là những cách đơn giản, dễ dàng để tăng vẻ đẹp của bạn.

Mẹo làm đẹp 8: Trang điểm với mỹ phẩm khoáng chất

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Đừng làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn với lớp nền dày và nặng khiến da không thể thở được. Thay vào đó, hãy chọn những cách tốt hơn để che đi những khuyết điểm như trang điểm bằng mỹ phẩm khoáng chất hoặc kem BB. Hầu hết các loại bột khoáng thậm chí còn giúp ngăn ngừa các đốm trong khi kem BB giúp dưỡng ẩm cho da của bạn và làm đều màu da mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn.

Mẹo làm đẹp 9: Đi bộ nhanh

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Đi bộ nhanh là một cách tuyệt vời để tăng cường tuần hoàn và có được làn da sáng đẹp. Đi bộ cải thiện giấc ngủ của bạn, tăng cường chức năng tâm thần và giúp chống lại chứng trầm cảm. Tất cả điều này sẽ phản ánh trong làn da của bạn khi bạn trông hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Bạn có thể có được đôi má ửng hồng từ một lọ phấn má hồng, nhưng bạn sẽ không có được làn da ửng hồng, khỏe mạnh tự nhiên nếu không vận động.

Mẹo làm đẹp 10: Bảo vệ làn da của bạn

Điều quan trọng là phải bảo vệ làn da của bạn trong bất kỳ thời tiết nào, đặc biệt nếu làn da của bạn nhạy cảm. Khi nhiệt độ giảm xuống trong suốt mùa đông, chúng ta có nhiều khả năng tăng nhiệt độ, điều này có thể gây tác động bất lợi đến làn da của chúng ta bằng cách làm khô da và khiến da có vẻ già đi. 

10 mẹo đơn giản giúp chị em nâng tầm nhan sắc - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Da mùa hè cũng có thể bị khô, khiến da trông khô ráp, xỉn màu và bong tróc. Để giúp ngăn ngừa da khô, hãy dưỡng ẩm thường xuyên trong thói quen của bạn. Làn da không có đốm và mảng đen sẽ khiến chúng ta trông đẹp và cảm thấy xinh đẹp tự tin hơn rất nhiều.

Theo Belfast Telegraph

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022

Hàng năm, những ngôi sao hạng A của Hollywood đều để dành những bộ váy lộng lẫy nhất, táo bạo nhất của họ cho thảm đỏ lễ trao giải Oscar - và năm nay cũng không ngoại lệ.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết làm đẹp mẹo chăm da cách cải thiện ngoại hình

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 17 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 20 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 39 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới