Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022

Từ áo crop top thời trang cao cấp của Zendaya đến áo choàng Gucci lấp lánh của Jessica Chastain, hãy cùng chiêm ngưỡng một số bộ trang phục đẹp và bắt mắt nhất thảm đỏ Oscar s 2022.

Vào Chủ nhật ngày 27 tháng 3, các ngôi sao màn trên ảnh rộng yêu thích của chúng ta đã xuống Nhà hát Dolby ở Los Angeles trong những trang phục sequins lấp lánh, màu sắc bắt mắt để tham dự lễ trao giải Oscars 2022.

Người đẹp “Black Panther” tỏa sáng hơn tượng vàng Oscar trong chiếc váy Prada tua rua bằng vàng với họa tiết hoa màu hồng.

Zendaya

Chiếc áo sơ mi cắt cúp sành điệu của nữ diễn viên “Euphoria” và váy đính sequin màu bạc đến từ Valentino Haute Couture trông thật tuyệt vời.

Timothée Chalamet

Bạn diễn “Dune” của Zendaya đã chọn cách để hở một phần ngực bên dưới chiếc áo khoác Louis Vuitton màu đen lấp lánh vô cùng quyến rũ.

Jessica Chastain

Mọi con mắt đều đổ dồn vào chiếc áo choàng Gucci màu gradient tuyệt đẹp của ngôi sao “Eyes of Tammy Faye”, tông màu nhạt dần từ vàng hồng đến hoa cà đậm.

Nicole Kidman

Người được đề cử “Being the Ricardos” trông thanh lịch hơn bao giờ hết trong chiếc áo choàng quây ngực bằng lụa Armani Privé màu xanh nhạt này, được nhuộm riêng cho cô ấy.

Ariana DeBose

Ngôi sao của “West Side Story” trông thật quyến rũ trong chiếc áo choàng màu hồng ngọc, áo bralette và quần tây ống rộng của Valentino Haute Couture.

Tiffany Haddish

Chiếc váy Dolce & Gabbana màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp ôm lấy đường cong của ngôi sao "Girls Trip".

Alana Haim

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên, người đã ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay trong bộ phim “Licorice Pizza” được đề cử ba lần, trông đẹp như thiên thần trong chiếc áo choàng vỏ sò màu ngà của Louis Vuitton.

Demi Singleton

Nữ diễn viên "King Richard" xinh đẹp trong chiếc váy màu hoa cà dài làm nổi bật thêm đường nét của cô nàng.

Kodi Smit-McPhee

Bộ lễ phục Bottega Veneta màu xanh da trời của nam diễn viên người Úc là một làn gió hoàn toàn mới trên thảm đỏ Oscars năm nay.

Lily James

Với đường viền cổ áo khoét sâu, đường xẻ cao ngất trời và đường ren hồng phấn, bộ váy Atelier Versace của nữ diễn viên “Pam and Tommy” là sự cân bằng hoàn hảo giữa gợi cảm và ngọt ngào.