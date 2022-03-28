Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022

Thời trang 28/03/2022 17:29

Hàng năm, những ngôi sao hạng A của Hollywood đều để dành những bộ váy lộng lẫy nhất, táo bạo nhất của họ cho thảm đỏ lễ trao giải Oscar - và năm nay cũng không ngoại lệ.

Vào Chủ nhật ngày 27 tháng 3, các ngôi sao màn trên ảnh rộng yêu thích của chúng ta đã xuống Nhà hát Dolby ở Los Angeles trong những trang phục sequins lấp lánh, màu sắc bắt mắt để tham dự lễ trao giải Oscars 2022.

Từ áo crop top thời trang cao cấp của Zendaya đến áo choàng Gucci lấp lánh của Jessica Chastain, hãy cùng chiêm ngưỡng một số bộ trang phục đẹp và bắt mắt nhất thảm đỏ Oscars 2022.

Lupita Nyong’o

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 1

Người đẹp “Black Panther” tỏa sáng hơn tượng vàng Oscar trong chiếc váy Prada tua rua bằng vàng với họa tiết hoa màu hồng. 

Zendaya

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 2

Chiếc áo sơ mi cắt cúp sành điệu của nữ diễn viên “Euphoria” và váy đính sequin màu bạc đến từ Valentino Haute Couture trông thật tuyệt vời.

Timothée Chalamet

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 3

Bạn diễn “Dune” của Zendaya đã chọn cách để hở một phần ngực bên dưới chiếc áo khoác Louis Vuitton màu đen lấp lánh vô cùng quyến rũ.

Jessica Chastain

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 4

Mọi con mắt đều đổ dồn vào chiếc áo choàng Gucci màu gradient tuyệt đẹp của ngôi sao “Eyes of Tammy Faye”, tông màu nhạt dần từ vàng hồng đến hoa cà đậm.

Nicole Kidman

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 5

Người được đề cử “Being the Ricardos” trông thanh lịch hơn bao giờ hết trong chiếc áo choàng quây ngực bằng lụa Armani Privé màu xanh nhạt này, được nhuộm riêng cho cô ấy.

Ariana DeBose

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 6

Ngôi sao của “West Side Story” trông thật quyến rũ trong chiếc áo choàng màu hồng ngọc, áo bralette và quần tây ống rộng của Valentino Haute Couture.

Tiffany Haddish

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 7

Chiếc váy Dolce & Gabbana màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp ôm lấy đường cong của ngôi sao "Girls Trip".

Alana Haim

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 8

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên, người đã ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay trong bộ phim “Licorice Pizza” được đề cử ba lần, trông đẹp như thiên thần trong chiếc áo choàng vỏ sò màu ngà của Louis Vuitton.

Demi Singleton

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 9

Nữ diễn viên "King Richard" xinh đẹp trong chiếc váy màu hoa cà dài làm nổi bật thêm đường nét của cô nàng.

Kodi Smit-McPhee

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 10

Bộ lễ phục Bottega Veneta màu xanh da trời của nam diễn viên người Úc là một làn gió hoàn toàn mới trên thảm đỏ Oscars năm nay.

Lily James

Mãn nhãn với trang phục của các sao Hollywood trên thảm đỏ Oscars 2022 - Ảnh 11

Với đường viền cổ áo khoét sâu, đường xẻ cao ngất trời và đường ren hồng phấn, bộ váy Atelier Versace của nữ diễn viên “Pam and Tommy” là sự cân bằng hoàn hảo giữa gợi cảm và ngọt ngào.

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