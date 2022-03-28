4 kiểu váy hot nhất mùa Hè này khiến bạn trở nên nữ tính và xinh đẹp hơn: Nhanh tay bổ sung ngay vào tủ đồ để kịp 'tung tẩy' cùng hội 'chị em'

Nói về những kiểu váy giúp bạn trở nên trẻ trung, năng động hơn thì cho đến nay vẫn chưa có họa tiết nào soán ngôi được họa tiết kẻ caro. Một chiếc đầm suông họa tiết caro sẽ đem lại cho bạn nữ nét trẻ trung, cá tính. Với phần chân đầm được nới rộng càng làm cho dáng váy xinh xắn và duyên hơn.

Những chiếc váy caro hay được liên tưởng tới sự trẻ trung, nhí nhảnh, dễ thương và thường mặc định là dành cho giới trẻ. Nhưng chỉ cần tinh tế trong lựa chọn màu sắc và kiểu dáng, bạn hoàn toàn có thể diện đầm caro trẻ trung, duyên dáng đến sở làm rồi.

Với thiết kế rộng thoải mái kết hợp cùng các họa tiết có màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng, những chiếc váy hai dây babydoll chính là chìa khóa giúp các nàng hack được từ 5-7 tuổi, đặc biệt là khi được phối cùng giày bệt hoặc giày sneaker đấy. Ưu điểm của kiểu váy này là không hề kén dáng người mặc nhờ vào thiết kế nhấn eo cao và phần tùng váy xòe nhẹ nhàng. Chiếc váy này giúp che khuyết điểm cho cô nàng có vòng 1 khiêm tốn. Hơn nữa, váy babydoll hoa nhí còn khéo léo che đi khuyết điểm vòng 2 cực hiệu quả cho những cô nàng hơi mũm mĩm.

Mùa hè năm nay sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ chiếc váy baby doll hoa nhí bồng bềnh và dễ thương này. Dễ nhận thấy, váy babydoll hoa nhí thường được may bởi các chất liệu như voan, voan gân lụa, cotton… vừa tạo sự mát mẻ, không bí bách vừa tạo được độ bồng bềnh chiều lòng những cô nàng thích điệu đà, bánh bèo.

3. Váy liền, chất thô đũi

Mùa hè là mùa lên ngôi của những chất liệu vải mỏng mát, nhẹ như cotton, voan hay lụa, thô đũi. Những chiếc váy liền có thiết kế tối giản chi tiết và màu sắc tươi mát luôn lựa chọn hàng đầu của các chị em. Bên cạnh váy liền, thì kiểu dáng váy sơmi với hàng khuy nổi dọc thân trước cũng là thiết kế mà các nàng không nên bỏ qua, kiểu dáng đơn giản và đậm chất vintage sẽ giúp bạn trông Hàn Quốc hơn hẳn.

Các thiết kế dẫu mang hơi hướng hoài cổ nhưng váy liền vai bồng vẫn là một thiết kế rất trẻ trung, năng động để nàng có được những outfit vừa tươi xinh lại vừa sang trọng và thanh lịch, có thể diện đến công sở, đi chơi cùng bạn bè, hay cả những chuyến du lịch trong mùa hè sắp tới.

Tuy nhiên có yêu thích váy liền chị em cũng nên chú ý những thiết kế tay bồng của váy quá lớn sẽ tạo cảm giác trông nặng nề, có phần lỗi thời. Từ đó, vóc dáng của chị em cũng bị ảnh hưởng khi chi tiết tay bồng to quá mức, các nàng dù có vóc dáng mảnh mai cũng dễ bị hiểu lầm vì tăng size. Để bảo toàn vóc dáng cao ráo và thon gọn nhưng không kém phần thanh lịch, các quý cô vẫn nên diện những kiểu váy tay bồng vừa phải, phù hợp với vóc dáng. Đây cũng chính là sự lựa chọn tuyệt vời để chị em có một hình ảnh nữ tính, cân đối và ghi điểm trong mắt người đối diện.

4. Váy hoa nhí xẻ tà

Những chị em nào tự tin có đôi chân thon dài, trắng mịn thì nhất định không được bỏ qua kiểu váy dài hoa nhí xẻ tà này được. Kiểu váy này không chỉ hack chân cực đỉnh mà còn mang đến vẻ đẹp quyến rũ, nữ tính và kiêu kì cho các nàng. Những hoạ tiết hoa nhí sẽ giúp tôn lên sự nữ tính, dịu dàng khi kết hợp cùng với thiết kế xẻ tà tôn lên đôi chân sang chảnh. Đôi dép dây quai mảnh, giày búp bê xinh xắn hoặc một số phụ kiện sẽ giúp bộ trang phục hoàn hảo hơn rất nhiều.

Để diện váy họa tiết mà vẫn rất tao nhã, sang trọng bí kíp chính là nên ưu tiên những chiếc váy có màu nhã nhặn, nhẹ nhàng, hoặc diện váy hoa rõ nét.