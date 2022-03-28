Nữ ca sĩ nổi tiếng tiết lộ cách mặc áo tắm cho phụ nữ trên 40 tuổi vừa thanh lịch vừa quyến rũ

Nữ ca sĩ người Mỹ-Latinh Tatiana được mệnh danh là nữ hoàng áo tắm và khoe phong cách đẹp nhất với hình ảnh đi biển ở tuổi 53 tiết lộ bí quyết mặc áo tắm quyến rũ cho các chị em.

Tatiana, nữ ca sĩ người Mỹ-Latinh tiếp tục nổi bật trên mạng xã hội với vẻ ngoài quyến rũ khiến cô trở thành nữ hoàng đồ bơi, trong kỳ nghỉ gần đây nhất của mình, cô diện trang phục khiến hàng triệu người hâm mộ mê mẩn và đưa ra những gợi ý tuyệt vời cho các chị em từ 40 tuổi.

Tatiana khoe dáng khi mặc áo tắm

Tatiana gần đây đã đến thăm San Blas, Nayarit và thông qua những câu chuyện trên Instagram cá nhân có hơn 400 nghìn người hâm mộ theo dõi, nữ ca sĩ đã chia sẻ một số hình ảnh về chuyến đi của mình, những hình ảnh mới cho thấy cô đã diện trang phục quyến rũ và đi bộ dọc theo các bãi biển của nơi này.

Ảnh minh họa

Trong những bức ảnh chụp nhanh đăng trên tài khoản chính thức của mình, có thể thấy Tatiana đang ở trên bãi biển Las Islitas, mặc một bộ áo tắm quây cổ tim và chiếc quần short màu hồng, đây là một gợi ý mặc áo tắm lý tưởng cho phụ nữ đã ngoài 40 tuổi khi đi biển, muốn mặc áo tắm nhưng không muốn khoe da thịt quá đà.

Theo Heraldodemexico

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