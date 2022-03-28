Nữ ca sĩ nổi tiếng tiết lộ cách mặc áo tắm cho phụ nữ trên 40 tuổi vừa thanh lịch vừa quyến rũ

Thời trang 28/03/2022 10:42

Nữ ca sĩ người Mỹ-Latinh Tatiana được mệnh danh là nữ hoàng áo tắm và khoe phong cách đẹp nhất với hình ảnh đi biển ở tuổi 53 tiết lộ bí quyết mặc áo tắm quyến rũ cho các chị em.

Tatiana, nữ ca sĩ người Mỹ-Latinh tiếp tục nổi bật trên mạng xã hội với vẻ ngoài quyến rũ khiến cô trở thành nữ hoàng đồ bơi, trong kỳ nghỉ gần đây nhất của mình, cô diện trang phục khiến hàng triệu người hâm mộ mê mẩn và đưa ra những gợi ý tuyệt vời cho các chị em từ 40 tuổi.

Nữ ca sĩ nổi tiếng tiết lộ cách mặc áo tắm cho phụ nữ trên 40 tuổi vừa thanh lịch vừa quyến rũ - Ảnh 1

Tatiana khoe dáng khi mặc áo tắm 

Tatiana gần đây đã đến thăm San Blas, Nayarit và thông qua những câu chuyện trên Instagram cá nhân có hơn 400 nghìn người hâm mộ theo dõi, nữ ca sĩ đã chia sẻ một số hình ảnh về chuyến đi của mình, những hình ảnh mới cho thấy cô đã diện trang phục quyến rũ và đi bộ dọc theo các bãi biển của nơi này. 

Nữ ca sĩ nổi tiếng tiết lộ cách mặc áo tắm cho phụ nữ trên 40 tuổi vừa thanh lịch vừa quyến rũ - Ảnh 2

 

Nữ ca sĩ nổi tiếng tiết lộ cách mặc áo tắm cho phụ nữ trên 40 tuổi vừa thanh lịch vừa quyến rũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trong những bức ảnh chụp nhanh đăng trên tài khoản chính thức của mình, có thể thấy Tatiana đang ở trên bãi biển Las Islitas, mặc một bộ áo tắm quây cổ tim và chiếc quần short màu hồng, đây là một gợi ý mặc áo tắm lý tưởng cho phụ nữ đã ngoài 40 tuổi khi đi biển, muốn mặc áo tắm nhưng không muốn khoe da thịt quá đà.

Theo Heraldodemexico

Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào

Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào

Dù không vào Top 5 như mong đợi nhưng fan quốc tế khen Kim Duyên mặc bikini cực Tây và đúng gu quốc tế.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang áo tắm cách mặc áo tắm cho phụ nữ trên 40 tuổi áo tắm cho phụ nữ trung niên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt