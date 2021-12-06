Cùng ngắm những bộ biniki cưc chất của Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã thấy nàng hậu sở hữu body 10/10.
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Trước khi đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên từng có kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô từng đạt Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 với danh hiệu Người đẹp nhân ái, mỹ nhân 9X này cũng từng đại diện Việt Nam đi thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế)...
Suốt hành trình dự thi, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được nhận xét là có nụ cười sáng, nhan sắc nổi bật và là ứng viên đáng gờm cho vương miện Miss Grand International 2021. Đại diện của Việt Nam luôn biết cách tỏa sáng và chiếm sự thu hút trước đám đông. Cô đều xuất hiện trong bảng dự đoán những gương mặt tiềm năng nhất cho chiếc vương miện.
Chiến thắng của Thùy Tiên là chiến thắng đầu tiên của nhan sắc Việt trong hệ thống 5 cuộc thi nhan sắc thế giới của chuyên trang Global Beauties. Nếu tính theo hệ thống 6 cuộc thi lớn nhất thế giới thì đây là chiến thắng thứ 2 sau vương miện của Phương Khánh ở Miss Earth 2018.
Cùng ngắm những bộ bikini cực hot của nàng hậu từ thuở vào nghề đến lúc chạm tay danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp:
Ảnh: Tổng hợp