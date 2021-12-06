Trước khi đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên từng có kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô từng đạt Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 với danh hiệu Người đẹp nhân ái, mỹ nhân 9X này cũng từng đại diện Việt Nam đi thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế)...

Suốt hành trình dự thi, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được nhận xét là có nụ cười sáng, nhan sắc nổi bật và là ứng viên đáng gờm cho vương miện Miss Grand International 2021. Đại diện của Việt Nam luôn biết cách tỏa sáng và chiếm sự thu hút trước đám đông. Cô đều xuất hiện trong bảng dự đoán những gương mặt tiềm năng nhất cho chiếc vương miện.