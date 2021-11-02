Choáng váng với những bộ bikini mỏng hơn lá mơ của siêu mẫu thượng lưu Quỳnh Thư

Thời trang 02/11/2021 11:18

Ngắm Quỳnh Thư khoe dáng trong các bộ bikini, dân mạng hết sức choáng váng vì độ táo bạo.

Một siêu mẫu đình đám làng mốt Việt đang khiến showbiz chao đảo khi vướng tin đồn bị giựt chồng, "tiểu tam" chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tuy nhiên mọi thứ đang còn nằm trong diện nghi vấn thì ai nấy đều đổ xô chú ý về siêu mẫu Quỳnh Thư.

Mặc tin đồn bủa vây showbiz, khán giả đang chú ý đến những bộ bikini mỏng mang của "chân dài" giàu sang làng catwalk. Trong ảnh, cô khéo léo khoe chân dài và thân hình "bốc lửa" trong các bộ áo thời trang khiến "hội chị em" thầm ganh tị với 3 vòng sắc nét.

Quynh Thu

Choáng váng với những bộ bikini mỏng hơn lá mơ của siêu mẫu thượng lưu Quỳnh Thư - Ảnh 2Choáng váng với những bộ bikini mỏng hơn lá mơ của siêu mẫu thượng lưu Quỳnh Thư - Ảnh 3Choáng váng với những bộ bikini mỏng hơn lá mơ của siêu mẫu thượng lưu Quỳnh Thư - Ảnh 4Choáng váng với những bộ bikini mỏng hơn lá mơ của siêu mẫu thượng lưu Quỳnh Thư - Ảnh 5

Quỳnh Thư khéo léo diện bikini khoe body gợi cảm

Trước đó, Quỳnh Thư từng gây chú ý khi tiết lộ nghỉ chơi với Vũ Khắc Tiệp: "Quỳnh Thư với Ngọc Trinh thì mối quan hệ vẫn rất bình thường, nhưng chỉ có với anh Khắc Tiệp thì chắc không còn như trước được nữa. Nếu như mọi người để ý thì có thể thấy hành động đã nói lên tất cả về mối quan hệ của Quỳnh Thư với anh Tiệp. Bản thân Quỳnh Thư cũng tiếc cho tình bạn 15 năm, nhưng mọi thứ là duyên hết thì thôi vậy".

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Quỳnh Thư bên cạnh Vũ Khắc Tiệp

Quỳnh Thư nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn và body nóng bỏng của Vbiz. Ngoài được biết đến với vai trò diễn viên có tiếng, Quỳnh Thư còn là bạn thân gần 16 năm của Ngọc Trinh.

Choáng váng với những bộ bikini mỏng hơn lá mơ của siêu mẫu thượng lưu Quỳnh Thư - Ảnh 7

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Quỳnh Thư thả dáng bên Ngọc Trinh

Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Thư lấn sân sang lĩnh vực như người mẫu ảnh đến diễn xuất nhưng vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn. Đến nay, số tác phẩm có sự góp mặt của cô vẫn khá ít ỏi. Một số bộ phim nổi tiếng có thể kết đến như: Bão Yêu Thương, Hoa Mặt Trời....

Ảnh: Tổng hợp

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