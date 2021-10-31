Giữa 'chảo bỏng' tin đồn ly hôn, rò rỉ ảnh Diệp Lâm Anh diện đồ 'tàng hình', body 'thanh xuân' hơn gái 18

Thời trang 31/10/2021 07:38

Nhìn body và thần thái của Diệp Lâm Anh, hội chị em tuổi 18 phải đỏ mắt ganh tị.

Diệp Lâm Anh là khuôn mặt quen thuộc với nhiều khán giả, cô từng gây chú ý khi tham dự Vietnam's Next Top Model 2010 và Cuộc Đua Kỳ Thú 2013. Tuy nhiên, từ khi lập gia đình với ông xã đại gia Đức Phạm vào năm 2018, Diệp Lâm Anh lui về hậu trường để chăm lo cho các con và chuyển hướng sang kinh doanh.

Giữa tin đồn lùm xùm ly hôn, dân mạng nhanh chóng soi vào style thời trang đẳng cấp của cô. Ngoài ra body chuẩn kèm thần thái "không phải dạng vừa" khiến "hội chị em" độc thân thầm ganh tị.

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Giữa 'chảo bỏng' tin đồn ly hôn, rò rỉ ảnh Diệp Lâm Anh diện đồ 'tàng hình', body 'thanh xuân' hơn gái 18 - Ảnh 2Giữa 'chảo bỏng' tin đồn ly hôn, rò rỉ ảnh Diệp Lâm Anh diện đồ 'tàng hình', body 'thanh xuân' hơn gái 18 - Ảnh 3Giữa 'chảo bỏng' tin đồn ly hôn, rò rỉ ảnh Diệp Lâm Anh diện đồ 'tàng hình', body 'thanh xuân' hơn gái 18 - Ảnh 4

Body căng đét của mỹ nhân

Chồng người đẹp sinh năm 1990, kinh doanh riêng và sở hữu gia tài đồ sộ. Anh từng có 3 năm sinh sống và học tập ở Canada. Hiện nay Đức Phạm đang tiếp quản hoạt động kinh doanh của gia đình. Được biết, gia đình thiếu gia Đức Phạm hiện sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh lớn có tiếng tại TP.HCM. 

Bên cạnh đó, gia đình còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố. Đức Phạm là một tay chơi những siêu xe đắt đỏ có tiếng. Hiện, tổ ấm nhỏ của Diệp Lâm Anh “đủ nếp đủ tẻ” với hai nhóc tỳ: Boorin (năm 2018) và B.Boy (năm 2019).

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Diệp Lâm Anh bên thiên thần nhỏ

Trước đó, MXH bỗng nhiên rầm rộ thêm loạt thông tin cho rằng mỹ nhân đã ly hôn với ông xã đại gia. Điều này khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ bởi cô nàng từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như trong mơ.

Phía Diệp Lâm Anh để làm rõ thực hư. Phía nữ nghệ sĩ cho biết: "Hiện tại bên mình sẽ giữ im lặng về chuyện này". Dân mạng lúc này đang rất mong chờ chia sẻ chính thức từ phía Diệp Lâm Anh trước loạt tin đồn trên.

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Giữa 'chảo bỏng' tin đồn ly hôn, rò rỉ ảnh Diệp Lâm Anh diện đồ 'tàng hình', body 'thanh xuân' hơn gái 18 - Ảnh 7Giữa 'chảo bỏng' tin đồn ly hôn, rò rỉ ảnh Diệp Lâm Anh diện đồ 'tàng hình', body 'thanh xuân' hơn gái 18 - Ảnh 8

Giữa 'chảo bỏng' tin đồn ly hôn, rò rỉ ảnh Diệp Lâm Anh diện đồ 'tàng hình', body 'thanh xuân' hơn gái 18 - Ảnh 9Giữa 'chảo bỏng' tin đồn ly hôn, rò rỉ ảnh Diệp Lâm Anh diện đồ 'tàng hình', body 'thanh xuân' hơn gái 18 - Ảnh 10

Dù diện style khác Diệp Lâm Anh vẫn khiến 'hội chị em' choáng váng với body 'không phải dạng vừa'

Hiện tại, tin đồn Diệp Lâm Anh ly hôn vẫn gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Ảnh: Tổng hợp

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