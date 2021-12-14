Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào

Thời trang 14/12/2021 16:34

Dù không vào Top 5 như mong đợi nhưng fan quốc tế khen Kim Duyên mặc bikini cực Tây và đúng gu quốc tế.

Chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2021 đã diễn ra tại Israel với sự tranh tài của khoảng 80 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Cô sở hữu chiều cao 1,73m, nhan sắc cuốn hút cùng body nóng bỏng với số đo 90-63-93. Nàng Á hậu lọt Top 16 trong sự tiếc nuối của nhiều fan sắc đẹp.

Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, Kim Duyên luôn giữ vững phong độ và được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Điển hình là trước thềm chung kết, đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách 11 ứng viên mạnh do Global Beauties bình chọn. Điều đó khiến người hâm mộ, nhiều sao Việt như H'Hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, Ngọc Châu... kỳ vọng Kim Duyên sẽ giành được thành tích tốt tại đấu trường nhan sắc này. Dù không  vào Top 5 nhưng Kim Duyên được fan quốc tế khen ngợi mặc bikini chuẩn gu quốc tế. Cùng ngắm lại những bộ bikini khoe body chuẩn chỉ của Top 16 Miss Universe Kim Duyên.

Kim Duyen 4

Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào - Ảnh 2Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào - Ảnh 3

Nàng hậu sở hữu body chuẩn chỉ

Kim Duyen 3

Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào - Ảnh 5Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào - Ảnh 6Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào - Ảnh 7

Dù có vài antifan chê đô nhưng Kim Duyên được fan quốc tế khen hết lời

Kim Duyen 2

Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào - Ảnh 9

Người đẹp diện bikini không hề thua chị kém em trên sân khấu thế giới

Kim Duyên sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ, cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-89 cm. Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Kim Duyên tham gia khóa học ngắn hạn ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles (Singapore). Cô về nước thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, giành ngôi Á hậu 1. Sau cuộc thi, Kim Duyên chủ yếu làm mẫu và tham gia hoạt động cộng đồng.

Kim Duyen
Kim Duyên lọt Top 16 sau bao ngày chinh chiến 

Miss Universe ra đời năm 1952, do công ty quần áo Pacific Mills ở California (Mỹ) sáng lập. Năm 2015, WME/IMG - đơn vị chủ quản của Miss USA và Miss Teen USA - mua lại bản quyền. Miss Universe được đánh giá là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới hiện nay.

Ảnh: Tổng 

Từ khóa:   Kim Duyên bikini bikini Miss Universe

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