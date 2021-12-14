Bị chê 'đô', cùng ngắm những bộ bikini đẹp 'nín thở' của Top 16 Miss Universe Kim Duyên mới thấy chẳng 'đô' tẹo nào

Chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2021 đã diễn ra tại Israel với sự tranh tài của khoảng 80 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Cô sở hữu chiều cao 1,73m, nhan sắc cuốn hút cùng body nóng bỏng với số đo 90-63-93. Nàng Á hậu lọt Top 16 trong sự tiếc nuối của nhiều fan sắc đẹp.

Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, Kim Duyên luôn giữ vững phong độ và được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Điển hình là trước thềm chung kết, đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách 11 ứng viên mạnh do Global Beauties bình chọn. Điều đó khiến người hâm mộ, nhiều sao Việt như H'Hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, Ngọc Châu... kỳ vọng Kim Duyên sẽ giành được thành tích tốt tại đấu trường nhan sắc này. Dù không vào Top 5 nhưng Kim Duyên được fan quốc tế khen ngợi mặc bikini chuẩn gu quốc tế. Cùng ngắm lại những bộ bikini khoe body chuẩn chỉ của Top 16 Miss Universe Kim Duyên.