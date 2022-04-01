5 cách dễ dàng để bạn đẩy lùi tình trạng nứt gót bàn chân

Chân khô và nứt gót chân có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tình trạng bàn chân này cực kỳ phổ biến ở người lớn. Nó gây đau và khó chịu và thường xảy ra vào mùa đông.

Nó bắt đầu từ một làn da khô bình thường, dày lên theo thời gian và nứt nẻ. Phần rìa gót chân của bạn trở nên bong tróc và đau đớn và da có thể chuyển sang màu nâu hoặc vàng. Da khô là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gót chân nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra nó. Các lý do khác gây nứt gót chân bao gồm:

2. Đi giày dép hở

3. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt

4. Vết chai

5. Béo phì (Nó gây áp lực cơ thể lên gót chân của bạn)

6. Nhiễm nấm chân

7. Viêm da dị ứng

8. Nhiễm nấm móng

9. Bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm

10. Thiếu vitamin

11. Suy giáp

12. Da sừng Palmoplantar

13. Mang thai

Các triệu chứng của nứt gót chân

Các triệu chứng liên quan đến nứt gót chân thường bao gồm:

Da bong tróc

Ngứa

Đau dữ dội

Sự chảy máu

Đỏ

Viêm

Loét

Ảnh minh họa: Internet

Nếu gót chân nứt nẻ của bạn là do một tình trạng y tế như bệnh vẩy nến hoặc bệnh nấm da chân, nó có thể có nhiều biến chứng hơn bình thường. Bạn có thể phải đối mặt với các tình trạng như

Loét chân do tiểu đường

Mất cảm giác trên bàn chân của bạn

Viêm mô tế bào

5 cách để điều trị nứt gót chân

1. Sử dụng kem dưỡng da châm

Cách điều trị đầu tiên cho gót chân nứt nẻ là bôi kem dưỡng da chân. Đây là những thứ dễ dàng có sẵn trên thị trường. Thông thường các loại kem dưỡng da chân có chứa các thành phần dưỡng ẩm để làm mềm vùng da dày ở gót chân của bạn. Những thành phần này bao gồm:

1. Urê, giữ độ ẩm cho gót chân của bạn.

2. Axit salicylic hoạt động như một chất tẩy da chết và loại bỏ các tế bào da chết trên gót chân của bạn.

3. Axit alpha-hydroxy, làm mềm mịn làn da thô ráp không đều màu.

4. Saccharide isomerate, giúp dưỡng ẩm sâu cho làn da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Một vài loại kem dưỡng da gót chân có thể gây kích ứng nhẹ cho da của bạn sau khi thoa. Nó là bình thường nếu kích ứng có thể chịu được. Nếu không thể chịu được kích ứng hoặc châm chích, hãy rửa sạch ngay lập tức.

2. Ngâm chân và Tẩy da chết

Da ở gót chân của bạn thường dày hơn phần còn lại của cơ thể. Điều này làm cho nó dễ bị khô hơn. Gót chân khô nứt khi bạn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chân khi đi bộ. Ngâm chân trong nước ấm và thường xuyên tẩy tế bào chết sẽ giúp bạn giảm nứt gót chân.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để tẩy tế bào chết cho bàn chân của bạn?

1. Lấy nước âm ấm trong một cái xô và trộn xà phòng lỏng vào đó.

2. Ngâm chân trong nước ấm ít nhất 20 phút.

3. Dùng bàn chải chà chân, đá bọt hoặc xơ mướp để tẩy tế bào chết trên da.

4. Sau khi làm xong, dùng khăn mềm thấm khô chân.

5. Bôi một lớp dưỡng hoặc kem dưỡng lên gót chân của bạn.

6. Mang tất để bảo vệ chân khỏi bụi.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên chà chân khô vì nó có thể làm tăng tổn thương.

3. Băng gạc lỏng

Một lựa chọn tuyệt vời khác để điều trị gót chân nứt nẻ là băng gạc lỏng. Có sẵn ở hầu hết các cửa hàng y tế, thuốc này cần được áp dụng xung quanh gót chân bị nứt. Bạn cần giữ băng lỏng trong một thời gian để nó có đủ thời gian để bịt các vết nứt trên gót chân của bạn.

Băng lỏng không chỉ làm kín các vết nứt hiện tại mà còn bảo vệ gót chân của bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm. Nó cũng làm giảm nguy cơ nứt chân trong tương lai. Băng dạng lỏng về mặt kỹ thuật là dạng xịt và bạn không cần bận tâm về việc băng thật cố định.

Đó là một lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt nếu gót chân nứt nẻ của bạn đang chảy máu. Trước khi dán băng keo, hãy đảm bảo rằng bạn đã rửa sạch chân và lau khô hoàn toàn.

4.Các biện pháp khắc phục hậu quả của nứt gót chân

Dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa là một chất dưỡng ẩm da tự nhiên giúp khóa độ ẩm bên trong da và làm mềm vùng da dày ở gót chân của bạn. Các chuyên gia về da khuyên bạn nên sử dụng dầu dừa cho các tình trạng da khô hay vùng bị bệnh vẩy nến.

Khi bạn ngâm chân trong nước ấm, nên kết thúc quy trình bằng cách thoa dầu dừa. Đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của nó sẽ giúp bạn điều trị nhiễm trùng và chảy máu ở gót chân nứt nẻ.

Mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Mật ong được biết đến với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Nó là một phần của nhiều phương pháp điều trị tại nhà cho da và có thể điều trị nứt gót chân. Một nghiên cứu năm 2012 về việc sử dụng mật ong trong y học và mỹ phẩm đã xác nhận khả năng chữa bệnh của nó.

Mật ong có thể điều trị và làm sạch vết thương. Nó cũng rất tốt để dưỡng ẩm cho da và được sử dụng trong nhiều loại kem chăm sóc da chân. Dùng mật ong để thoa cho chân sau khi ngâm chân vào nước ấm. Bạn cũng có thể sử dụng nó như một mặt nạ dưỡng da chân qua đêm.

Giấm

Ảnh minh họa: Internet

Giấm có thể hữu ích nếu bạn pha với nước ấm khi ngâm chân. Nhiều người đã thấy thuyên giảm sau khi dùng giấm để ngâm chân.

Nước súc miệng

Bạn có thể thêm một loại nước súc miệng sát khuẩn khi ngâm chân trong nước ấm. Nước súc miệng thường chứa cồn biến tính, eucalyptol, tinh dầu bạc hà, thymol cực kỳ hữu ích để diệt vi trùng.

5. Cách chăm sóc chuyên nghiệp

Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp nứt gót chân nghiêm trọng, bạn sẽ cần đến gặp bác sĩ, bác sĩ có thể đưa ra các phương pháp điều trị chuyên nghiệp như:

Quấn gót chân bằng băng để da không bị xê dịch, giúp da có thời gian lành lại.

Tấm lót gót hoặc miếng lót được cung cấp, giúp phân bổ đều trọng lượng cơ thể lên bàn chân của bạn.

Lột lớp da cứng trên gót chân bằng dụng cụ chuyên nghiệp.

Các bác sĩ có thể kê đơn thuốc mạnh hơn có chứa urê hoặc axit salicylic.

Làm thế nào để ngăn ngừa nứt gót chân

Thực hiện một thói quen đơn giản hàng ngày có thể giúp bạn ngăn ngừa khô chân và nứt gót chân một cách lâu dài. Tạo thói quen cơ bản hàng ngày cho bản thân bao gồm làm sạch và dưỡng ẩm cho đôi chân của bạn. Ngoài ra, hãy kiểm tra bàn chân của bạn thường xuyên xem có vấn đề gì không.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào, hãy giải quyết chúng ngay lập tức. Bạn có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn gặp vấn đề về tính linh hoạt hoặc cử động. Đừng bỏ qua các triệu chứng đau, kích ứng hoặc bất kỳ nhiễm trùng nào.

Khi nào cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ về gót chân bị nứt?

Những trường hợp nứt gót chân nghiêm trọng có thể cần đến sự chăm sóc của bác sĩ. Nếu gót chân nứt nẻ của bạn bị nhiễm trùng và chảy máu, hoặc không hồi phục ngay cả khi đã thử các biện pháp khắc phục trong một tuần, bạn cần tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ nhi khoa.

Gót chân nứt không hẳn là vấn đề đáng lo ngại. Những thói quen chăm sóc chân thường xuyên như ngâm, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm là đủ để mang lại cho bạn đôi chân mềm mại và mịn màng. Kem bôi chân và tẩy tế bào chết không kê đơn cũng rất hữu ích. Việc chăm sóc móng chân đúng cách tại tiệm cũng có thể hữu ích đôi lần.

Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp gót chân nứt nẻ vẫn không lành hoặc các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn kèm theo chảy máu và đau nhức, hãy đi bác sĩ kiểm tra bàn chân của bạn. Có thể có một tình trạng tiềm ẩn như bệnh tiểu đường cần được điều trị. Ngoài ra, hãy che chân và giữ ấm để tránh chúng bị khô trong mùa đông này.

Theo Skinkraft