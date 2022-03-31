7 thói quen giúp bạn chống lại lão hóa ngay tại nhà

Trước khi tìm hiểu chính xác liệu pháp chăm sóc da mặt chống lão hóa bao gồm những gì, chúng ta hãy xem xét một số lợi ích được khoa học chứng minh có lợi cho làn da, đặc biệt nếu bạn thiếu động lực chăm sóc da. Những lợi ích này sẽ cho thấy rằng chăm sóc da mặt không chỉ đơn giản là một liệu pháp chăm sóc.

Ảnh minh họa Lợi ích của phương pháp điều trị da mặt chống lão hóa Trước khi tìm hiểu chính xác liệu pháp chăm sóc da mặt chống lão hóa bao gồm những gì, chúng ta hãy xem xét một số lợi ích được khoa học chứng minh có lợi cho làn da, đặc biệt nếu bạn thiếu động lực chăm sóc da. Những lợi ích này sẽ cho thấy rằng chăm sóc da mặt không chỉ đơn giản là một liệu pháp chăm sóc.

Mặc dù rửa mặt quá nhiều hoặc sử dụng quá nhiều các sản phẩm thực sự có thể khiến da bạn nổi mụn hơn, nhưng việc chăm sóc da mặt thường xuyên có thể giúp kiểm soát làn da dễ bị mụn. Tẩy da chết đúng cách và các sản phẩm có thể giúp da láng min hơn và hỗ trợ hấp thụ các sản phẩm điều trị.

Ảnh minh họa

Các phương pháp điều trị tại nhà có thể giúp làm mờ vết nám, giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông to. Bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một thiết bị đèn hồng ngoại tại nhà để giúp ngăn chặn mụn, nhưng hãy nhớ rằng điều đó cần có sự hướng dẫn của chuyên gia làm đẹp.

2. Tăng lưu thông

Khi tuần hoàn chậm, da có thể trông xỉn màu, nhợt nhạt và kém sắc.

Bằng chứng cho thấy rằng massage có thể cải thiện chức năng mạch máu và lưu thông máu, do đó thúc đẩy làn da sáng khỏe.

3. Giao tiếp tế bào được hỗ trợ

Ảnh minh họa

Tẩy da chết nên là một phần của thói quen chống lão hóa da mặt hàng tuần của bạn, nhưng bạn chọn chăm sóc theo lịch hàng tháng cũng là cơ hội tốt để thử một loại mặt nạ tẩy tế bào chết hoặc lột da nhẹ nhàng tại nhà để cố gắng phục hồi làn da và mang lại vẻ rạng rỡ cho vẻ ngoài của bạn.

4. Giải độc da

Cũng giống như massage, việc kích thích hệ thống bạch huyết thông qua một kỹ thuật được gọi là dẫn lưu bạch huyết có thể giúp loại bỏ tạp chất, mang lại vẻ tươi sáng cho vùng mắt, đồng thời làm săn chắc và căng mọng làn da.

Để đạt được hiệu quả, bạn phải thực hiện đúng kỹ thuật, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã học trước khi tự mình tập thử giải độc da.

5. Tăng sự hấp thụ của các sản phẩm

Ảnh minh họa

Chăm sóc tại nhà hàng ngày là chìa khóa để bảo dưỡng, nhưng làm sạch sâu kỹ lưỡng mỗi tháng một lần có thể giúp hấp thụ tất cả các sản phẩm của bạn.

Điều này cho phép bạn đạt được các mục tiêu chăm sóc da của mình một cách hiệu quả hơn, cho dù điều đó có nghĩa là tăng cường độ ẩm, làn da đều màu hơn, làn da trẻ hóa, làn da mịn màng và dịu hơn, loại bỏ xỉn màu, thu nhỏ lỗ chân lông, thúc đẩy vẻ đẹp không tuổi hay sự kết hợp của chúng.

Tự làm quy trình chống lão hóa da mặt tại nhà

Đây không phải là một quy trình sẽ phù hợp với tất cả các khuôn mặt, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang chọn sản phẩm chăm sóc có nguồn gốc tự nhiên phù hợp cho loại da mặt của mình, lưu ý rằng bạn cũng nên bao gồm các thành phần chống lão hóa như axit hyaluronic, peptide, retinol, vitamin C, coenzyme Q10, chiết xuất từ ​​trà và thực vật, và cả niacinamide trong sản phẩm chăm da của mình.

Các công việc chuẩn bị cho quy trình chăm da, ngừa lão hóa

Hãy thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị trước khi bắt đầu để trải nghiệm cảm thấy thoải mái, không bị vô tổ chức. Sắp xếp tất cả các sản phẩm của bạn theo thứ tự và đổ một vài giọt tinh dầu vào bát với nước ấm.

Đây là một cách giống như spa hơn để loại bỏ sản phẩm thừa chẳng hạn như lau mặt bằng bọt biển thay vì chỉ đơn giản là tạt nước lên mặt. Lên lịch chăm dabằng cách chuẩn bị một loạt khăn nóng. Tạo bầu không khí bằng cách thắp sáng một vài ngọn nến, giảm độ sáng của đèn và bật một số bản nhạc nhẹ nhàng, thư giãn.

1. Làm sạch

Làm sạch da theo cách chuyên nghiệp bằng cách làm sạch hai lần. Hãy dành thời gian massage nhẹ nhàng để sữa rửa mặt thẩm thấu vào da trong khoảng hai phút mỗi lần. Loại bỏ sản phẩm bằng khăn ấm.

Ảnh minh họa

Điều quan trọng là đảm bảo bạn đã làm sạch da kỹ lưỡng trước khi chuyển sang các bước tiếp theo để bạn nhận được lợi ích tối đa từ việc điều trị da mặt lão hóa.

2. Tẩy tế bào chết

Ảnh minh họa

Mục tiêu của việc chăm sóc da mặt chống lão hóa là làm điều gì đó khác một chút so với những gì bạn làm hàng ngày. Với suy nghĩ đó, bạn có thể muốn chọn tẩy tế bào chết bằng phương pháp lột da tại nhà (nghĩ đến axit hydroxy alpha và / hoặc beta) thay vì tẩy tế bào chết cơ học (dạng hạt) miễn là bạn có loại da có thể chịu đựng được.

Vì chúng có độ bền mạnh hơn nên lột tẩy thường tẩy da chết ở mức độ sâu hơn. Nếu bạn chưa bao giờ thử cách như vậy trước đây, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện thử trên vùng da nhỏ trước.

3. Xông hơi

Ảnh minh họa

Vì không chắc bạn đã có thiết bị xông hơi chuyên nghiệp ở nhà, nên hãy tạo một phòng tắm xông hơi ướt tự làm. Hãy nhớ rằng nếu bạn chọn tẩy da chết nhẹ nhàng thay vì lột da, bạn sẽ muốn thực hiện bước này trong quá trình đắp mặt nạ vì nhiệt có thể làm da bạn nhạy cảm.

Nếu bạn có mao mạch hoặc da quá nhạy cảm, bạn có thể bỏ qua bước này. Cách làm là đun sôi một nồi nước nhỏ, cho vài giọt tinh dầu hoặc thảo mộc vào rồi dùng khăn trùm qua đầu để hấp hơi nước trên mặt.

Đừng quên hít thở sâu vài lần để có thể gặt hái được những lợi ích thư giãn.

4. Đẩy mụn

Bước này có thể cần thiết hoặc không, nhưng nó hoàn toàn nên được thực hiện một cách cẩn thận. Hãy quên việc sử dụng dụng cụ đẩy ​​mụn trứng cá nguy hiểm vì chúng có thể gây ra sẹo nếu không được sử dụng đúng cách.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu bạn ép buộc mụn ra khỏi da, vì vậy hãy thận trọng.

Ảnh minh họa

Với những loại mụn đơn gản, bạn có thể dùng ngón tay trỏ của bạn được bao phủ bởi khăn giấy, gạc hoặc bông vuông cho mục đích vệ sinh, hãy xử lý từng khu vực bằng chuyển động xúc và lăn, đẩy để đưa tạp chất lên bề mặt.

Đầu trắng mụn sẽ bật ra trong khi phần nén từ mụn đầu đen sẽ dễ dàng trồi lên bề mặt. Nếu bạn không nhận được kết quả, đừng cố nặn vì mụn có thể chưa sẵn sàng để được nặn ra. Ngay lập tức thoa một lớp toner sát trùng lên vùng điều trị để ngăn vi khuẩn lây lan sau khi nặn mụn.

5. Xoa bóp

Có rất nhiều cách để có được niềm vui với giai đoạn massage! Cùng với cách massage mặt truyền thống, bạn có thể thử cách dẫn lưu bạch huyết hoặc sử dụng một công cụ như con lăn ngọc bích hoặc đá gua sha để massage.

Ảnh minh họa

Khi được thực hiện đúng cách, các kỹ thuật này có thể làm săn chắc và căng bóng vẻ ngoài của bạn, khuyến khích làn da được phục hồi, mang lại vẻ tươi sáng hơn cho vùng mắt, giảm tình trạng xỉn màu và mang lại cho khuôn mặt của bạn vẻ rạng rỡ.

Kiến thức là sức mạnh, vì vậy hãy dành thời gian để xem video hướng dẫn hoặc đọc các bài masage mà bạn lựa chọn, có rất nhiều thông tin hướng đến người tiêu dùng, vì vậy đừng sợ hãi.

6. Mặt nạ

Mặt nạ có khả năng loại bỏ tạp chất, giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông to, bổ sung độ ẩm, mang lại vẻ rạng rỡ cho vẻ ngoài của bạn, giảm xỉn màu, làm đều màu da, làm sáng và cân bằng làn da của bạn, v.v.

Ảnh minh họa

Chọn công thức phù hợp cho loại da của bạn và chọn xông hơi tại thời điểm này, hoặc dành 15-20 phút để nằm xuống và thư giãn với một miếng gạc lạnh trên mắt. Loại bỏ sản phẩm sau khi đắp mặt nạ bằng khăn ấm.

7. Điều trị và Dưỡng ẩm

Sau khi dưỡng da, hãy thoa các sản phẩm điều trị tự nhiên như kem / gel mắt, huyết thanh và kem đặc trị trước bước kem dưỡng ẩm của bạn.

Tốt nhất là bạn nên dưỡng da mặt trước khi ngủ, vì vậy da của bạn sẽ có nhiều thời gian để gặt hái những lợi ích của việc điều trị trong khi bạn ngủ lại.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, hãy nhớ rằng chìa khóa cho kết quả thành công của bạn là duy trì đều đặn thói quen chống lão hóa da mặt hàng ngày tại nhà.

Theo Annmarie