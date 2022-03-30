Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng!

Làm đẹp 30/03/2022 20:18

Bỏng nắng được đặc trưng bởi ban đỏ và đôi khi đau hay phồng rộp do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím mặt trời. Điều trị cũng tương tự như đối với bỏng nhiệt, bạn có thể chườm lạnh lên da, nhưng nếu tình trạng nguy hiểm hon bạn chắc chắn cần sự hỗ trợ y tế chuyên nghiệp . Phòng ngừa bằng cách tránh nắng và sử dụng kem chống nắng là rất quan trọng với làn da của chúng ta.

Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dưới đây là những mẹo hữu ích để bạn giải quyết vấn đề cháy nắng của làn da.

Mẹo 1 sau khi tắm nắng: Tắm nước lạnh hoặc tắm (có hoặc không có sữa)

Điều này sẽ không làm cho vết bỏng biến mất, nhưng nó sẽ giúp giảm cơn đau mà bạn đang trải qua. Tắm nước mát hoặc tắm vòi sen sẽ giúp giảm cơn đau tức thì do bỏng. Bạn cũng có thể chườm mát đểxoa dịu vết bỏng rát.

Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nếu bạn muốn xoa dịu cơn đau, hãy thử thêm sữa vào bồn tắm. Chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng Renée Rouleau cho biết: "Hãy ngâm mình trong bồn nước ấm hoặc nước mát với sáu cốc sữa nguyên chất . Tắm nước mát giúp hạ nhiệt độ bên trong cơ thể và sữa do chứa chất béo, protein và độ pH, có thể có tác dụng chống viêm. Do đó, nó giúp giảm đau."

Mẹo 2 : Dùng thuốc Advil để giảm đau

Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu cơn đau không thể chịu đựng được sau khi bạn phải đối mặt với ánh nắng mặt trời, bạn có thể dùng thuốc giảm đau như Advil để cảm thấy thoải mái hơn một chút. Điều này sẽ không làm cho da nhanh lành hơn, nhưng nó sẽ giảm viêm và sưng tấy.

Mẹo 3 sau khi đi nắng: Sử dụng với các sản phẩm làm đẹp phù hợp

Hầu hết mọi người đều tìm đến các sản phẩm chiết xuất từ ​​lô hội khi bị cháy nắng, nhưng Tiến sĩ Moy có một ý nghĩ khác. Ông nói: "Có câu chuyện của các bà vợ xưa rằng lô hội là thứ cứu cánh thực sự cho mọi vết cháy nắng. Mặc dù nó có thể loại bỏ một số vết mẩn đỏ và giúp làm dịu một số loại, nhưng cách duy nhất để thực sự sửa chữa những tổn thương do những tia UV mạnh mẽ đó gây ra là áp dụng các sản phẩm có enzym sửa chữa DNA hữu cơ và thực vật." Nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia đã chỉ ra rằng việc bổ sung các enzym DNA trong da có thể giúp điều trị các tổn thương DNA do bỏng gây ra cho làn da của bạn.

Mẹo 4 sau khi đi nắng: Tránh các sản phẩm được làm bằng các thành phần gây kích ứng

Bất kể loại sản phẩm nào bạn quyết định thoa lên vết cháy nắng của mình, chỉ cần đảm bảo rằng sản phẩm đó không có bất kỳ thành phần kích ứng nào trong công thức. Tiến sĩ Moy nói: "Không thoa rượu và tránh dùng kem dưỡng da có chất kháng histamine. Cồn có thể lấy đi độ ẩm của da và gây kích ứng nhiều hơn cho làn da bị tổn thương, khô nẻ của bạn."

Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nhiều sản phẩm lô hội có chứa thuốc nhuộm và hương thơm tổng hợp, giúp lô hội có màu xanh lục tươi sáng. Chất tạo màu nhân tạo có thể gây kích ứng thêm cho da nhạy cảm, vì vậy hãy đảm bảo kem lô hội bạn sử dụng không chứa thuốc nhuộm và không có mùi thơm. Để biết lô hội của bạn có phải là lô hội tự nhiên và an toàn để sử dụng hay không, hãy đọc các thành phần được liệt kê trên bao bì. Bạn có thể nhận biết lô hội tự nhiên bằng màu trong hoặc hơi vàng.

Mẹo 5 sau khi đi nắng: Giữ đủ nước

Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Về việc điều trị cơ thể từ trong ra ngoài, bạn nên uống nước và bổ sung đủ nước sau khi bị bỏng. Vì cơ thể bạn mất chất lỏng khi quá nóng, nên điều quan trọng là uống nước để giữ nhiệt độ cơ thể hạ thấp và cung cấp nước cho cơ thể. Rất có thể, nếu bạn dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời, bạn có thể sử dụng thêm kem dưỡng ẩm.

Mẹo 6: Tránh nắng hoặc che đậy kỹ càng

Điều này có vẻ không cần phải bàn cãi, nhưng trong khi vết cháy nắng của bạn lành lại, bạn nên tránh nắng càng nhiều càng tốt. Do vết bỏng ban đầu, làn da của bạn sẽ càng nhạy cảm hơn với tia UV có hại của ánh nắng mặt trời. 

Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng! - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Tránh ánh nắng mặt trời hoặc đảm bảo rằng bạn đang thoa kem chống nắng cẩn thận. Nếu bạn có kế hoạch ở ngoài trời một lần nữa, hãy cố gắng hết sức để che đậy. Hãy suy nghĩ về áo dài tay, mũ che nắng, ở dưới một chiếc ô.

Mẹo 7: Đừng làm nóng da quá mức

Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng! - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Mặc dù bạn muốn giữ cho cơ thể đủ nước và giữ ẩm cho làn da, nhưng bạn không nên lạm dụng nó. Nhiều người muốn thoa quá nhiều kem dưỡng da để giữ ẩm và làm lành da, nhưng thoa quá nhiều lớp dày có thể tạo ra một rào cản giữ nhiệt trong da. Điều này có thể khiến da đỏ lâu hơn. Mặc dù bạn muốn giữ ẩm để da không bị giòn, nhưng tốt nhất bạn nên sử dụng kem dưỡng da nhẹ và thoa lại sau mỗi bốn giờ.

Mẹo 8 sau khi tắm nắng: Không lột da

Hầu hết các vết cháy nắng vừa phải có thể mất từ ​​ba đến bốn ngày để vết mẩn đỏ biến mất. Sau khi vết đỏ thuyên giảm, lột da có thể là bước tự nhiên tiếp theo trong quá trình chữa lành nhưng bạn đừng chọn phương pháp này. Cháy nắng đã gây ra tổn thương cho da, vì vậy điều tồi tệ nhất bạn làm là bắt đầu bong tróc các lớp da, đặc biệt là khi nó chưa sẵn sàng để bong ra. Làm điều này có thể gây sẹo trên da, vì vậy hãy cứ để nó rụng tự nhiên và kiên nhẫn.

Hoàng hôn chưa tắt mà nắng đã lên vô tình 'vấn vương' trên làn da mỏng manh của bạn, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn chữa làn da cháy nắng! - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Sau một tuần bong tróc tự nhiên, bạn có thể tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho những vùng da bong tróc còn lại. Bạn có thể dùng xơ mướp chà xát nhẹ lên vùng da trên cơ thể để giúp loại bỏ lớp bong tróc trên bề mặt. Hãy cẩn thận khi bạn bước ra khỏi vòi hoa sen sau khi tắm, vì các tế bào khô rất mềm và sẽ dễ bị cọ xát. Bạn cũng có thể gặp rủi ro về mô da, điều này có thể dẫn đến đóng vảy trên da.

Theo Popsugar

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