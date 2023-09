6 bí quyết làm đẹp mang lại vẻ ngoài rạng rỡ bất chấp tuổi tác của 'nàng dâu mới' Son Ye Jin ngay trước khi trở thành 'vợ người ta'

Nữ diễn viên The Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh), vị hôn thê mới của tài tử Hyun Bin luôn giữ thói quen chăm sóc da đơn giản, sử dụng các nguyên liệu tươi như dưa chuột, lô hội và nước chanh để chăm sóc da. Mặt nạ giấy là một mặt hàng chủ yếu trong thói quen làm đẹp của cô Son. Cô ấy cũng thoa kem chống nắng, kem BB hoặc kem nền để bảo vệ da khỏi các hạt bụi và tia UV.

Ở tuổi 40, Son Ye Jin được biết đến với vẻ đẹp vượt thời gian, vậy bí quyết giúp cô luôn rạng rỡ là gì? Ảnh: Ganeshi Nữ hoàng melodrama của Hàn Quốc đã trở lại! Năm ngoái, Son Ye-jin tiết lộ rằng cô sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim Thirty-Nine (Ba mươi chín) của Netflix. Bộ phim dài 12 tập kể về câu chuyện của ba người bạn sắp bước sang tuổi 40. Son Ye Jin đã trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi vào vai một nữ thừa kế tập đoàn tài phiệt trong Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh). Trong Thirty-Nine (Ba mươi chín), cô sẽ đóng vai Cha Mi jo, bác sĩ da liễu giàu có tại một phòng khám sang trọng dành cho giới nhà giàu và nổi tiếng ở Gangnam. Son Ye-jin sẽ đóng vai một bác sĩ da liễu trong Ba mươi chín. Ảnh: Netflix Theo tờ Soompi, Son Ye Jin chọn tham gia bộ phim vì cô "thích kịch bản thể hiện đầy đủ cuộc sống, sự tồn tại, cái chết, tình yêu và những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống". Bản thân ngôi sao 40 tuổi thường được khen ngợi về khả năng diễn xuất cũng như vẻ đẹp bất chấp tuổi tác, vì vậy đây có vẻ như là sự phù hợp của ông trời cho cô khi vào vai một bác sĩ da liễu xinh đẹp trong bộ phim này. Với vẻ đẹp tựa "nữ thần" của Son Ye Jin, chúng ta không khỏi tự hỏi làm cách nào mà "Tình đầu quốc dân" giữ được vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian của mình như vậy. Đây là 6 bí mật của cô ấy! 1. Mặt nạ dành cho da nhờn và lô hội trị cháy nắng Giống như nhiều người Hàn Quốc, đắp mặt nạ là một yếu tố quan trọng trong thói quen làm đẹp của Son Ye Jin. Ảnh: @ yejinhand / Instagram Mặt nạ giấy là một mặt nạ làm đẹp được biết đến nhiều ở Hàn Quốc, đối với Son Ye Jin cũng không ngoại lệ. Trong một cuộc phỏng vấn với Her World vào năm 2020, ngôi sao Hàn Quốc tiết lộ rằng vì làn da dầu của cô ấy, cô ấy không thể sử dụng các sản phẩm làm đẹp có quá nhiều thành phần và thường chọn các sản phẩm dưỡng ẩm cho da mặt khi da trở nên quá khô khi đi du lịch. "Mặt nạ là một trong những thứ tôi phải mang theo khi ra nước ngoài. Tôi cũng mang theo lô hội tự nhiên, tôi tự nghiền nó để đắp lên da giúp chữa cháy nắng", cô chia sẻ. Cô ấy cũng nói rằng trước đây cô ấy chỉ sử dụng mặt nạ một hoặc hai lần một tuần, nhưng bây giờ cô ấy cố gắng sử dụng chúng hàng ngày. 2. Không có thói quen chăm sóc da phức tạp Son Ye Jin đang trang điểm. Ảnh: @ yejinhand / Instagram Mặc dù các quy trình chăm sóc da phức tạp đang phổ biến ở K-beauty, nữ diễn viên nổi tiêng vẫn giữ nó theo cách đơn giản. "Tôi không thể làm được 10 bước dưỡng đâu[cười]. Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào loại da của mỗi người", cô ấy nói trong cùng một cuộc phỏng vấn với Her World và nói thêm rằng cô ấy thích việc chăm da tối thiểu chỉ bao gồm một hoặc hai bước. 3. Mặt nạ dưa chuột dành cho mắt Ảnh: @ yejinhand / Instagram Bạn có biết rằng Son Ye Jin đã chọn một bài thuốc chữa bệnh lâu đời được truyền từ mẹ cô khi cô còn trẻ không? Đại sứ thương hiệu Valentino nói với tờ Malay Mail rằng mẹ cô sẽ để lạnh những lát dưa chuột tươi, sau đó đắp lên mắt để làm dịu và làm dịu da. "Thời đó không có nhiều sản phẩm mỹ phẩm. Tôi đã làm theo mẹ, tôi vẫn sử dụng dưa chuột dưỡng da cho đến hiện tại", cô chia sẻ. 4. Tầm quan trọng của việc làm sạch da Son Ye Jin chuẩn bị thưởng thức một số loại trái cây. Ảnh: @ yejinhand / Instagram Một điều cần lưu ý nữa đối với da dầu mà Son Ye Jin đã học được đó là tầm quan trọng của việc làm sạch. "Tôi nghe nói rửa mặt vào buổi sáng không tốt nên tôi thường chỉ rửa mặt bằng nước. Nhưng theo thời gian, tôi biết được rằng tôi có làn da dầu, vì vậy bây giờ tôi rửa mặt sạch mỗi sáng và tối dù bận rộn đến đâu", cô nói với Tạp chí Phụ nữ năm 2017. 5. Không thử và kiểm tra mọi sản phẩm Son Ye Jin rất chú ý khi chọn những sản phẩm làm đẹp mà cô ấy sử dụng. Ảnh: @ yejinhand / Instagram Mặc dù có rất nhiều sản phẩm làm đẹp trên thị trường hiện nay, nhưng Son Ye Jin rất cẩn thận khi lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình nhất, vì cô ấy tin rằng không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với làn da của bạn. "Tôi tin rằng không có một sản phẩm nào phù hợp với tất cả mọi người hoặc phục vụ đủ các mối quan tâm và mục đích về da của họ", theo tờ The Singapore Women's Weekly chia sẻ ý kiên của cô. "Vì vậy, tôi sẽ quyết định sử dụng sản phẩm nào tùy thuộc vào mối quan tâm về da của tôi, cho dù đó là da nhạy cảm hay khô", cô giải thích thêm. 6. Luôn sử dụng kem chống nắng Son Ye Jin nói rằng kem chống nắng là điều bắt buộc. Ảnh: @ yejinhand / Instagram Có lẽ bước quan trọng nhất mà nhiều người trong chúng ta bỏ qua là thoa kem chống nắng vào cuối quy trình chăm sóc da. "Khi ra ngoài, tôi luôn đảm bảo rằng mình thoa kem chống nắng và một chút kem nền hoặc kem nền BB vì nó giúp bảo vệ làn da khỏi các hạt bụi và tia UV từ ánh nắng mặt trời", theo lời chia sẻ của cô trên tạp chí Female của Singapore.