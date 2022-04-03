Biết được những ưu điểm 'lợi hại' này của dầu dừa với bàn chân, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ thành phần 'quý giá' này khỏi chu trình chăm da của mình

Nên thoa dầu dừa ấm vào chân trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp bàn chân của bạn có đủ thời gian để hấp thụ dầu và trẻ hóa.

Dầu dừa là một thành phần kỳ diệu có thể giúp bạn có mái tóc, làn da và móng tay khỏe mạnh. Thói quen mát-xa chân thường xuyên với dầu dừa cũng có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích.

Theo một nghiên cứu, ứng dụng chiết xuất dừa trên da người có thể tăng cường chức năng của nó như một hàng rào bảo vệ. Cùng với việc nuôi dưỡng và bảo vệ làn da của bạn, massage bằng dầu còn giúp thư giãn cơ bàn chân, làm dịu chứng viêm và giảm căng thẳng hoặc đau nhức.

Trong những ngày bận rộn, bạn có thể không có đủ thời gian để thoa dầu lên chân, thư giãn và chờ dầu thấm. Vì vậy, đừng quên nuông chiều chúng vào ban đêm. Vệ sinh sạch sẽ và xoa bóp dầu cho bàn chân trước khi ngủ không chỉ giúp chân bạn mềm mại, đẹp mà còn cải thiện lưu thông máu.

Thường xuyên xoa bóp dầu dừa vào ban đêm giúp khóa độ ẩm và bảo vệ làn da của bạn không bị khô. Xoa bóp bàn chân của bạn với dầu dừa ấm ngăn ngừa gót chân nứt nẻ và giữ cho chúng mềm mại.

Làm thế nào để xoa bóp bàn chân của bạn với dầu dừa vào ban đêm?

Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện một thói quen mát-xa bằng dầu dừa tốt có thể mang lại cho bạn đôi chân mềm mại và mịn màng, gót chân không bị nứt nẻ, móng chân khỏe mạnh và sáng bóng. Để có được lợi ích tối đa của việc massage bằng dầu dừa, sau đây là một số bước đơn giản để làm theo:

Bước 1: Làm sạch

Đầu tiên, bạn cần loại bỏ hết chất bẩn bám trên chân bằng nước xà phòng. Vệ sinh chân thật sạch và lau khô bằng khăn sạch.

Bước 2: Xoa bóp

Ảnh minh họa: Internet

1. Sẵn sàng cho buổi mát-xa: Ngồi trên giường một cách thoải mái và duỗi thẳng chân. Xoa bóp bàn chân của bạn từng cái một. Để có trải nghiệm thư giãn hơn, hãy sử dụng dầu ấm.

2. Thoa một vài giọt dầu lên mỗi bàn chân và xoa bóp bằng tay.

3. Bắt đầu bằng cách đầu tiên xoa bóp lòng bàn chân, giữa các ngón chân và bàn chân, bao gồm cả mắt cá chân.

4. Sử dụng chuyển động tròn nhỏ để xoa bóp dầu và ấn nhẹ vào từng ngón chân.

5. Thực hiện các động tác vuốt ve theo chiều dài trên bàn chân và vỗ nhẹ.

6. Tiếp tục xoa bóp ít nhất 5 - 10 phút cho mỗi bàn chân để có hiệu quả tốt hơn.

Bước 3: Loại bỏ phần dầu dư thừa

Sau khi massage, nếu bạn cảm thấy chân có quá nhiều dầu, hãy lấy một chiếc khăn cũ thấm nhẹ vào chân để loại bỏ phần dầu thừa. Nhưng đừng chà xát bằng khăn và lau sạch dầu hoàn toàn.

Lợi ích của việc thoa dầu dừa lên bàn chân là gì?

Có nhiều lợi ích của việc xoa bóp dầu dừa hoặc các sản phẩm có chứa dầu dừa trên cơ thể của bạn. Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn, dưỡng ẩm và chữa bệnh để cải thiện chức năng hàng rào và trẻ hóa làn da của bạn. Được làm giàu vitamin E và chứa nhiều chất chống oxy hóa, massage bằng dầu dừa giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bàn chân và cơ thể của bạn.

Dưới đây là một số lợi ích chính của việc xoa bóp dầu dừa thường xuyên:

1. Đôi chân mềm mại với bộ móng chắc khỏe

Ảnh minh họa: Internet

Do sơ suất, đặc biệt là trong mùa đông, hơi ẩm thoát ra từ bàn chân của bạn, khiến bạn dễ bị nứt gót chân và móng tay giòn. Vì dầu dừa là một nguồn giàu vitamin E và protein tự nhiên, nó sẽ giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương. Massage bằng dầu thường xuyên sẽ giúp khóa độ ẩm của da, giúp gót chân không bị nứt nẻ, giúp bạn có một đôi chân mềm mại, đủ ẩm.

Nó cũng ngăn ngừa vết loét ở bắp chân và ngăn việc móng chân mọc ngược. Để tốt hơn cho sức khỏe móng, bạn có thể thoa hỗn hợp dầu dừa và dầu ô liu lên móng chân và massage nhẹ nhàng trong ít nhất 5 phút. Thực hiện theo thói quen mát-xa móng này chỉ trong vài ngày, bạn sẽ có bộ móng sáng bóng và chắc khỏe hơn.

2. Đôi chân khỏe mạnh hơn

Thường xuyên xoa bóp bằng dầu là một cách dễ dàng để giữ cho đôi chân của bạn khỏe mạnh và ngăn ngừa nhiều bệnh về chân. Nó giúp làm cho cơ chân của bạn mạnh hơn xung quanh bàn chân của bạn, làm cho chúng linh hoạt hơn và giảm thiểu đau ở mắt cá chân hoặc gót chân. Thói quen xoa bóp bằng dầu thường xuyên có thể làm cho mắt cá chân của bạn chắc khỏe và linh hoạt, giúp bạn tránh khỏi những chấn thương khó chịu ở mắt cá và bàn chân.

3. Ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên xoa bóp với dầu dừa có thể bảo vệ bàn chân của bạn khỏi nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm. Chức năng rào cản của dầu dừa giúp bạn tránh được bệnh hắc lào, chàm, nấm móng tay và mẩn đỏ.

4. Hoạt động như một chất khử mùi tự nhiên

Sự hiện diện của các thành phần kháng khuẩn trong dầu dừa giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây mùi cho đôi chân của bạn. Nó giúp cho đôi chân và đôi giày của bạn không có mùi hôi khó chịu.

5. Cung cấp giấc ngủ sâu hơn

Ảnh minh họa: Internet

Một lợi ích khác của massage chân trước khi đi ngủ là cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn và tăng thời gian ngủ sâu.

Bạn hãy dùng dầu dừa xoa bóp nhẹ nhàng và thư giãn khắp các huyệt đạo của bàn chân sẽ giúp cơ thể giảm căng thẳng và thư giãn thần kinh, để bạn có một giấc ngủ ngon.

6. Cải thiện lưu thông máu

Ảnh minh họa: Internet

Với lối sống bận rộn, hầu hết mọi người dành một phần đáng kể thời gian trong ngày để ngồi trước máy tính và ít có cơ hội di chuyển xung quanh. Điều này làm gián đoạn lưu thông máu thích hợp và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Có thể tránh điều này bằng cách xoa bóp dầu thường xuyên trước khi đi ngủ.

Thói quen mát-xa chân nhẹ nhàng với dầu dừa từ 5 đến 10 phút trước khi đi ngủ có thể cải thiện hệ thống tuần hoàn máu của bạn. Thói quen này có lợi nhất cho những người mắc bệnh tiểu đường.

7. Giảm căng thẳng và lo lắng

Mát xa chân thường xuyên trước khi đi ngủ khá hữu ích trong việc kiểm soát căng thẳng và lo lắng. Một nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần mát-xa chân đơn giản trong 5 phút cũng có thể giúp giảm mức độ căng thẳng của bạn.

Massage chân sẽ kích hoạt các huyệt đạo trên lòng bàn chân của bạn. Điều này giúp giảm thiểu căng thẳng cơ thể. Ngay cả 10 phút mát-xa cho mỗi bàn chân một hoặc hai lần một tuần có thể cho thấy sự thay đổi đáng kể về mức độ căng thẳng của bạn và giúp kiểm soát huyết áp của bạn.

Mát-xa chân thường xuyên với dầu dừa ấm trước khi ngủ có thể giúp thư giãn thần kinh của bạn, giúp chữa hội chứng chân không yên. Nếu bạn bị hội chứng chân không yên, xoa bóp bằng dầu hàng ngày có thể giúp cải thiện tình trạng của bạn.

8. Cải thiện mức năng lượng

Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu cho thấy massage chân có thể giúp giảm mệt mỏi và tăng cường mức năng lượng của bạn. Bằng cách cải thiện lưu thông và kích thích các chức năng thần kinh, massage chân cũng có thể giúp bạn chống lại sự mất tập trung và cải thiện sự tập trung.

9. Giảm thiểu đau chân

Ảnh minh họa: Internet

Xoa bóp bằng dầu dừa rất hữu ích để làm dịu chứng viêm và thư giãn bất kỳ loại đau và căng thẳng nào ở bàn chân của bạn. Thói quen mát-xa chân thường xuyên, đặc biệt chú trọng đến mắt cá chân sẽ giúp thư giãn các cơ căng ở bàn chân và toàn bộ cơ thể. Xoa bóp bàn chân với dầu dừa ấm có thể làm giảm sưng tấy do viêm bao gân bàn chân. Mát xa chân thậm chí có thể làm giảm nguy cơ và ảnh hưởng của chứng phù nề.

Khi nào và Bao lâu thì bạn nên thoa dầu dừa lên bàn chân?

Thói quen massage chân thường xuyên với dầu dừa ấm hoặc bình thường có một số lợi ích. Trước khi đi ngủ là thời điểm thích hợp nhất để thoa dầu lên chân vì da có đủ thời gian để hấp thụ dầu.

Nếu nghĩ rằng dầu có thể làm bẩn ga trải giường, bạn có thể trải một chiếc khăn cũ bên dưới chân hoặc đi tất trước khi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Mát-xa bằng dầu thường xuyên không chỉ cải thiện sức khỏe tổng thể của đôi chân mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác trong thời gian ngắn. Bạn chỉ cần xoa bóp dầu dừa trong 5 - 10 phút cho mỗi bàn chân. Nếu bạn chịu khó thoa dầu dừa hàng ngày thì có thể sử dụng từ 3 - 5 lần / tuần. Điều đó cũng sẽ mang lại lợi ích cho đôi chân của bạn.

Dầu dừa là một loại dầu mát xa rẻ và hiệu quả. Bôi dầu dừa hàng ngày lên bàn chân của bạn có thể là một phương thuốc tuyệt vời và mang lại cho bạn đôi chân mềm mại và mịn màng một cách dễ dàng. Để có được sự nuôi dưỡng của dầu dừa, bạn cũng có thể sử dụng các loại kem trị liệu chân với dầu dừa. Thói quen massage chân hàng ngày sẽ tăng cường sức khỏe tổng thể, lưu thông máu, mức năng lượng và sự tập trung, cùng với đó là cung cấp dưỡng chất cho bạn.

Theo Skinkraft