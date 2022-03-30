Bạn ái ngại vì mụn mọc ở những vị trí mất thẩm mỹ? Làm sao để điều trị mụn ở cổ hiệu quả mà không để lại sẹo?

Mụn có thể xuất hiện trên nhiều bộ phận của cơ thể, bao gồm mặt, cổ, ngực, lưng và vai.

Mụn nhọt là một dạng của mụn trứng cá, một bệnh lý về da rất phổ biến. Mụn trứng cá xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào trong đời và nó phổ biến nhất ở thanh thiếu niên do nội tiết tố dao động của thời kỳ này. Trang Mayo Clinic nói rằng 70 đến 87 % thanh thiếu niên bị mụn trứng cá. Người lớn cũng có thể bị mụn trứng cá, và phụ nữ có thể có nhiều khả năng bị mụn trứng cá trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc khi mang thai hoặc mãn kinh. Các nguyên nhân khác gây ra mụn trứng cá bao gồm thuốc, căng thẳng, chế độ ăn uống và di truyền.

Mụn trứng cá có thể nhẹ, có thể tạo thành mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen. Mụn trứng cá bị kích thích nhiều hơn có thể biểu hiện dưới dạng sẩn, mụn mủ, mụn nang. Các nốt sẩn và mụn mủ xuất hiện trên mặt da, trong khi u nang hoặc nốt sần phát triển bên dưới da và có thể rất đau.

Có rất nhiều phương pháp điều trị mụn. Mụn trứng cá nhẹ có thể được điều trị bằng các sản phẩm không kê đơn. Mụn trứng cá nặng hơn cần được điều trị bởi bác sĩ. Mụn nhọt và các loại mụn khác có thể được điều trị kết hợp nhiều phương pháp.

Có an toàn để nặn mụn trên cổ không?

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Nặn mụn không bao giờ là một ý kiến ​​hay. Rờ và nặn mụn thực sự có thể làm cho vùng da bị ảnh hưởng trở nên tồi tệ hơn và có thể dẫn đến sẹo. Khi bạn cố gắng nặn mụn, bạn có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn từ tay sang vùng đó.

Phương pháp điều trị không kê đơn

Bạn có thể cố gắng điều trị mụn bằng các sản phẩm không kê đơn. Chúng bao gồm các loại kem, gel, lotion, v.v. Hãy nhớ đọc kỹ hướng dẫn để đảm bảo bạn sử dụng các phương pháp điều trị tại chỗ này một cách chính xác. Các sản phẩm trị mụn không kê đơn sử dụng các thành phần bao gồm:

Benzoyl peroxide : Chất này tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và làm giảm sưng mụn.

Axit salicylic : Chất này làm khô da mụn và có thể khiến da bị bong tróc.

Lưu huỳnh : Chất này làm thông thoáng lỗ chân lông bằng cách tấn công vi khuẩn. Lưu huỳnh có thể hữu ích để thử trong việc điều trị một nốt mụn đơn lẻ, vì nó được sử dụng trong các phương pháp điều trị tại chỗ và có thể để lại trên da.

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Các sản phẩm không kê đơn này có thể được sử dụng kết hợp với các sản phẩm khác, chẳng hạn như retinol và axit alpha hydroxyl. Các sản phẩm này không nhắm vào mụn trứng cá, nhưng chúng có thể góp phần giúp các sản phẩm trị mụn hoạt động tốt hơn.

Nếu bạn có bất kỳ phản ứng dị ứng nào, như bỏng rát dai dẳng, phát ban hoặc mẩn đỏ tăng lên đối với bất kỳ phương pháp điều trị không kê đơn nào, hãy ngừng dùng chúng ngay lập tức. Có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để mụn của bạn hết sạch.

Điều trị theo toa

Mụn trứng cá nặng hơn có thể được điều trị với sự giúp đỡ của bác sĩ. Bác sĩ có thể kê đơn các loại thuốc bôi, thuốc uống đậm đặc hơn và thậm chí cả các phương pháp điều trị khác, chẳng hạn như liệu pháp ánh sáng.

Một số phụ nữ nhận thấy việc sử dụng thuốc tránh thai kết hợp có hiệu quả trong việc kiểm soát mụn trứng cá. Thuốc tránh thai này có chứa estrogen và progestin.

Nguyên nhân nào khiến bạn nổi mụn trên cổ?

Mụn trứng cá là kết quả của việc lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Lỗ chân lông có thể bị bít kín bởi tế bào da chết, bã nhờn (một loại dầu do cơ thể sản xuất để ngăn ngừa da khô) và vi khuẩn P. acnes.

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Mụn có thể xuất hiện trên cổ của bạn nếu các tế bào da bị tắc nghẽn. Các nguyên nhân có thể bao gồm:

không vệ sinh cổ thường xuyên, đặc biệt là sau khi đổ mồ hôi

sử dụng một sản phẩm có thể đã ngăn chặn dầu trên da của bạn, chẳng hạn như kem dưỡng ẩm, trang điểm, kem chống nắng hoặc thậm chí là sản phẩm dành cho tóc

mặc quần áo hoặc thiết bị cọ xát cổ

có mái tóc dài cọ vào cổ của bạn

Bạn cũng có thể bị mụn vì những lý do chung hơn, bao gồm thay đổi hormone, căng thẳng, chế độ ăn uống, thuốc men hoặc tiền sử gia đình.

Các biến chứng tiềm ẩn của mụn trên cổ

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Nhớ quan sát mụn xuất hiện trên da bạn để đảm bảo đó không phải là loại mụn nguy hiểm nào khác. Một cái gì đó xuất hiện như một nốt mụn bất thường có thể là dấu hiệu của một bệnh lý khác. Các dấu hiệu này bao gồm:

ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào vảy (ung thư da)

nhiễm trùng da sâu hơn hoặc áp xe

một u nang bị nhiễm trùng

sẹo lồi

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Mụn trứng cá là một tình trạng rất phổ biến với nhiều phương pháp điều trị. Không phải tất cả các phương pháp điều trị đều có tác dụng phổ biến và bạn có thể cần thử một vài phương pháp trước khi tìm ra phương pháp giúp loại bỏ mụn của mình. Một nốt mụn trên cổ của bạn có thể hết trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Khi sử dụng các phương pháp điều trị mụn trứng cá phổ biến hơn, có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để khỏi. Bạn nên đi khám bác sĩ về những nốt mụn sưng tấy, kéo dài, vì chúng có thể cần điều trị chuyên sâu hơn hoặc có thể là một thứ gì đó về súc khỏe khác hoàn toàn cần được tham vấn bởi bác sĩ.

Mẹo phòng tránh mụn ở cổ

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Dưới đây là một số cách để giảm nguy cơ nổi mụn trên cổ của bạn:

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc cơ thể và tóc khác nhau

Đừng lấy nhân mụn dễ gây nhiễm trùng da

Rửa sạch da thường xuyên, đặc biệt là sau khi tập thể dục

Gội đầu thường xuyên và giữ nếp tóc nếu bạn có mái tóc dài

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Tránh quần áo, mũ đội đầu hoặc thiết bị có thể cọ vào cổ của bạn

Nhẹ nhàng vệ sinh cổ thay vì kỳ cọ

Theo Healthline