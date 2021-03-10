Đồng Tháp: Tự nhổ răng tại nhà, bé gái 8 tuổi bị răng hàm chui vào phổi

Xã hội 10/03/2021 20:43

Bé gái N.T.D.M. (8 tuổi) được người nhà dẫn đi khám khắp nơi vì suốt hai tháng trời bé bị ho, khò khè, đau ngực. Trước đó, bố mẹ có tự nhổ răng cho em ở nhà. Dù không thấy chiếc răng văng ra khi nhổ xong, nhưng do tình trạng bé ổn định nên người nhà đã không để ý.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, vì xác định được tình hình nghiêm trọng của bệnh nhi nên các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp đã chuyển bé M. lên cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, kết quả chụp phim X-quang phát hiện có dị vật cản quang cao bít gần hoàn toàn phế quản gốc phải, nhiều nguy cơ ứ khí viêm xẹp phổi, tràn khí màng phổi khó lường khi dị vật đã nằm quá lâu và nguy cơ nhiễm trùng viêm phổi nặng.

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 Chiếc răng được bác sĩ gắp ra từ phổi bé M. - Ảnh: Vietnamnet

Theo mẹ của bé M., các triệu chứng xuất hiện từ sau khi chị tự nhổ răng hàm cho con tại nhà. Sau khi nhổ, vì thấy bé ho sặc rồi ổn dần, tìm không thấy răng văng ra đâu khắp nhà, cho nên người nhà yên tâm rằng không có vấn đề gì.

Các bác sĩ đã gắp ra chiếc răng hàm đang cắm sâu vào thành phế quản, to khoảng 3x5 mm, bờ nham nhở rướm máu. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ cũng kiểm tra đường thở thông thoáng nên kết thúc thủ thuật kịp thời cứu bé.

Đây là trường hợp dị vật lớn, cung răng có 2 đầu nhọn, sắc nên nguy cơ thủng, rách đường dẫn khí rất cao. Nếu không lấy được bằng nội soi sẽ phải phẫu thuật mở ngực lấy dị vật, có khả năng để lại di chứng nặng nề.

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