Vụ nữ sinh lớp 11 ở Đồng Nai xăm hình lên ngực rồi đăng Facebook: Nhà trường nói gì?

Xã hội 13/05/2021 16:59

Một nữ sinh THPT ở Đồng Nai đã xăm hình lên ngực rồi chụp đăng Facebook. Vụ việc này lại gây ra tranh cãi, có nhiều ý kiến trái chiều.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thầy Phạm Ngọc Đoán, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã thông tin ban đầu xung quanh câu chuyện một nữ sinh lớp 11 trong trường xăm hình lên ngực vi phạm các quy định của trường. Thầy Đoán cho biết nhiều năm nay, mỗi đầu năm học, nhà trường đều yêu cầu phụ huynh và học sinh phải ký cam kết tuân theo các quy định của trường khi theo học. Trong đó, có quy định ghi rõ đối với nữ sinh: "Mặc đầm ngang đầu gối, áo không được cắt ngắn, đi giày dép có quai hậu cao không quá 5cm, không sử dụng son phấn, gắn lông mi giả, sơn móng tay móng chân. Không nhuộm tóc màu, không xịt keo, không xăm hình". Tuy nhiên nữ sinh này đã vi phạm nội quy của nhà trường khi không những xăm hình mà còn chụp đăng lên Facebook. 

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Ngôi trường nữ sinh này đang theo học - Ảnh: Người Lao Động
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Phó hiệu trưởng nhà trường thông tin về vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc này, chiều 13/5, trao đổi với Zing, ông Võ Ngọc Thạch, Phó giám đốc sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết, trường THPT Nguyễn Khuyến đã có báo cáo cụ thể về sở. Theo nguồn thông tin này, ông Phạm Ngọc Đoán, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến khẳng định việc có một học sinh nữ lớp 11 của trường vi phạm nội quy vì xăm mình, tuy nhiên, hình xăm không phải ở ngực mà chỉ xăm chữ nhỏ trên cánh tay. Ngoài ra, báo cáo cũng xác nhận, trường THPT Nguyễn Khuyến chưa đưa ra quyết định xử lý vi phạm nào vì đang là thời gian thi học kỳ II. Nữ sinh vẫn là học sinh của trường và đang thi học kỳ. Như vậy, không có việc nữ sinh xăm hình bị đuổi học như mạng xã hội và một số trang thông tin có chia sẻ trong thời gian gần đây. 

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Nội quy trường THPT Nguyễn Khuyến có quy định rõ: 'Không nhuộm tóc màu, không xịt keo, không xăm hình' - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ về sự việc này, báo Dân Việt thông tin, một phụ huynh ở TP.HCM cho biết: "Học sinh đã biết lỗi xin trường xem xét rồi. Mọi người phạm pháp còn được xem xét đủ khía cạnh giảm nhẹ chứ nói gì đến học sinh, các em cần uốn nắn hơn là triệt tiêu". 

"Nhà trường đã gặp các trường hợp học sinh vi phạm quy định như đeo nhiều bông tai, nhuộm tóc, để tóc dài... Tuy nhiên, giám thị phát hiện ra sẽ gọi học sinh lên văn phòng nhắc nhở. Nếu lần thứ 2 tái phạm, trường thông báo cho gia đình. Như vậy, học sinh sẽ sợ không dám tái phạm", một hiệu trưởng trường cấp 3 ở quận 1, TP.HCM bày tỏ với Dân Việt.

Nhận định về cách xử lý vụ việc, ông Võ Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Na chia sẻ với Zing"Em học sinh này đã lỡ xăm rồi thì có thể mặc áo dài tay để che, cũng không nên bắt buộc em phải xóa. Trường cũng không nên gây khó khăn cho học sinh mà có thể yêu cầu cam kết tuân thủ nội quy, không xăm thêm chẳng hạn. Mặt khác, các quy định nội quy của trường không được vượt qua những quy định chung của Bộ GD&ĐT ". 

Về hướng giải quyết vụ việc, theo Zing, Phó hiệu trưởng Phạm Ngọc Đoán cho biết, tới thời điểm hiện tại, nhà trường chưa xử lý học sinh vi phạm mà tạo điều kiện cho học sinh vi phạm hoàn thành thi học kỳ II. Trước đó, sau khi vụ việc xảy ra, bản thân nữ sinh này đã viết giải trình và chủ động xin rút hồ sơ đi học nơi khác để không làm ảnh hưởng đến nhà trường. Sau đó, ngày 11/5, phụ huynh học sinh đã trao đổi với ban giám hiệu nhà trường với mong muốn con mình được tiếp tục học tập bình thường. Theo đó, nhà trường đã trả lời với phụ huynh rằng vào năm học mới (2021-2022), học sinh cần phải học nội quy và cam kết thực hiện nội quy như những học sinh khác. Nếu học sinh và gia đình thực hiện được mới được nhập học.

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