Sau khoảng thời gian vắng bóng trong làng giải trí vì bệnh tật, mới đây nghệ sĩ Mạc Can khiến công chung không khỏi bất ngờ khi tái xuất với vai diễn mới.

Nổi tiếng từ vai Bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam, nghệ sĩ Mạc Can ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi nét diễn mộc mạc, gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành. Vài năm gần đây, nghệ sĩ Mạc Can mắc nhiều bệnh người già như suy tim, suy thận, cao huyết áp, gout, xương khớp… khiến ông đi lại gặp khó khăn nên ít xuất hiện trên sóng truyền hình, kinh tế vì thế cũng trở nên eo hẹp.

Nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều vấn đề về sức khỏe - Ảnh: Zing Thời gian trước, nghệ sĩ Mạc Can ở với em gái tại Hóc Môn nhưng khoảng gần nửa tháng nay, ông đã về sống cùng vợ. Được biết, em gái chính là người đã hàn gắn nghệ sĩ Mạc Can và chị dâu về sống cùng nhau, sau nhiều năm chia cách. Nhiều khán giải chờ đợi sự tái xuất lần này của nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Internet Vắng bóng đã đâu, đến nay, nam nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện trong teaser bộ phim điện ảnh Chuyện Ma Gần Nhà vừa được nhà sản xuất công bố khiến khán giả nao nức chờ đợi.

Được biết, phim Chuyện Ma Gần Nhà là phim điện ảnh dựa trên những truyền thuyết đô thị đầy ám ảnh và ghê rợn đậm chất Việt. Bộ phim này chính thức ấn định ngày khởi chiếu là 11/2/2022. Đây sẽ là tác phẩm sẽ tham gia đường đua màn ảnh ngay sau mùa Tết Nguyên Đán 2022. Poster phim mới mang hơi hướng kinh dị - Ảnh: Internet Trong teaser vừa được tiết lộ, nghệ sĩ Mạc Can xuất hiện trong tạo hình chú hề mang nhiều nét ghê rợn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc "lạnh tóc gáy" cho người xem. Ngoài nghệ sĩ Mạc Can, bộ phim quy tụ những cái tên nổi bật khác như: NSƯT Ngọc Hiệp, Hữu Tiến, Khả Như, Vân Trang, Lê Bê La... Tạo hình có phần 'đáng sợ' của Mạc Can trong phim mới - Ảnh chụp màn hình Kịch bản bộ phim xoay quanh các câu chuyện truyền miệng, những lời đồn thổi trong dân gian mà có thể nhiều người trong chúng ta từng chia sẻ cho nhau trong những buổi kể chuyện ma. Đây hứa hẹn là luồng gió mới trong dịp Têt nguyên đán sắp tới, cạnh bên những bộ phim hài hước, tình cảm đã qua quen thuộc với giới "mê phim chiếu rạp".

Sau khi hàn gắn và về ở với vợ, cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Mạc Can ra sao? Nghệ sĩ Mạc Can đã về sống với vợ được gần 2 tuần nay nhờ sự kết nối và hàn gắn của người em ruột.

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