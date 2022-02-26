Sau 3 tháng dọn ra khỏi nhà chồng, Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ chưa tiến hành bất kỳ thủ tục ly hôn nào, lần đầu xác nhận thời gian chồng có 'tiểu tam'

Hậu trường 26/02/2022 15:03

Đến mới đây, Diệp Lâm Anh cho biết Đức Phạm qua lại với người này vào khoảng tháng 5-6/2021, song khoảng thời gian đó cô không hề hay biết.

Sau nhiều lần lên tiếng phủ nhận thông tin đã ly hôn với chồng thiếu gia, sáng ngày 10/1, Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng xác nhận đã ly thân với ông xã Nghiêm Đức. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp cũng cho biết, hiện mình và 2 con nhỏ đã dọn ra khỏi nhà chồng và sống tại một căn hộ cho thuê cùng với bà ngoại và 2 vú nuôi.

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Quỳnh Thư bị CĐM tố chính là tiểu tam trong câu chuyện - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, "bạn thân" Kỳ Duyên xác nhận chuyện tình cảm của cặp đôi "toang" do có người thứ ba chen chân vào. Ngay lập tức, dư luận đổ dồn sự chú ý và buông lời chỉ trích đối với nữ diễn viên Quỳnh Thư - mỹ nhân bị nghi là "tiểu tam" trong suốt thời gian dài.

Đến mới đây, trao đổi với Trí Thức Trẻ, Diệp Lâm Anh cho biết Đức Phạm qua lại với người này vào khoảng tháng 5-6/2021, song khoảng thời gian đó cô không hề hay biết.

Thậm chí tới tháng 8/2021 - tức sinh nhật của mình, cựu mẫu vẫn không biết đến sự tồn tại của người thứ ba.

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Diệp Lâm Anh tiết lộ với Trí Thức Trẻ: 'Anh ấy không chủ động nói ra nhưng tôi nghĩ mình phải từ bỏ rồi' - Ảnh: Internet

 

"Ít hôm trước khi sinh nhật các con thì tôi mới biết một ít thông tin về người thứ ba. Sau khi tìm hiểu và gặp gỡ thì tôi biết mối quan hệ của chồng tôi và người này diễn ra từ hồi tháng 5-6/2021. Trong khoảng thời gian đó tôi không hề biết tí gì.

Khi tôi đến gặp người thứ ba, các yêu cầu và mong muốn của tôi bạn kia đều bỏ ngoài tai. Cảm thấy cuộc nói chuyện không đi đến kết quả mong muốn, tôi đã chọn cách nghe lời mẹ chồng.

Mẹ bảo rằng tôi không cần thiết phải nói chuyện hay trao đổi thông tin với người này thêm bất kỳ một lần nào nữa", Diệp Lâm Anh chia sẻ trên Trí Thức Trẻ. 

Về việc liên tục bị tiểu tam đăng status bóng gió đá xéo, Diệp Lâm Anh cho biết đó là sở thích của mỗi người, cô không quan tâm. 

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Hôn nhân của mỹ nhân và thiếu gia Đức Phạm tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuôi - Ảnh: Internet

 

Còn về chuyện ly hôn với chồng, nữ diễn viên cho biết cả hai chưa tiến hành thủ tục pháp lý nào để ly hôn. Cựu mẫu chỉ đang sắp xếp công việc và cuộc sống cho các con ổn thỏa, còn thủ thục ly hôn sẽ giải quyết với nhau sau. 

Cả hai cũng thống nhất không tách rời 2 con, để các bé lớn lên cùng nhau. 2 nhóc tỳ sẽ luân phiên nhau sống với cả bố và mẹ để cảm nhận được tình thương từ 2 phía.

Hiện, sau khi chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, Diệp Lâm Anh đã chính thức dọn khỏi nhà chồng và dần ổn định cuộc sống mẹ đơn thân.

Dù đã dọn khỏi nhà chồng hào môn nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nhận được 'đặc quyền' này khiến nhiều người trầm trồ!

Dù đã dọn khỏi nhà chồng hào môn nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nhận được 'đặc quyền' này khiến nhiều người trầm trồ!

Ngay cả khi đã chính thức ly thân và dọn đi khỏi nhà chồng thiếu gia nhưng Diệp Lâm Anh vẫn rất được lòng gia đình chồng.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư Diệp Lâm Anh ly hôn

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