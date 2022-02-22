Dù đã dọn khỏi nhà chồng hào môn nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nhận được 'đặc quyền' này khiến nhiều người trầm trồ!

Ngay cả khi đã chính thức ly thân và dọn đi khỏi nhà chồng thiếu gia nhưng Diệp Lâm Anh vẫn rất được lòng gia đình chồng.

Vừa qua, vụ ly thân ồn ào giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm nhận nhiều sự quan tâm và chú ý, đặc biệt là cuộc sống của nữ diễn viên sau khi dọn ra khỏi nhà chồng hào môn. Được biết, mặc dù rạn nứt hôn nhân với chồng thiếu gia nhưng mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và gia đình chồng vẫn luôn khiến dân tình phải trầm trồ. Từ mẹ chồng đến anh chị em họ của chồng đều rất gắn bó và yêu thương Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh vui vẻ bên mẹ chồng và chị dâu trong dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh khoe được chị dâu chăm sóc chu đáo. Cụ thể, cô đăng tải hình hộp đồ ăn ngay tại bàn làm việc kèm dòng trạng thái rằng: "Chị dâu đáng yêu nhất hệ mặt trời. Thấy tui đi làm cả ngày mà còn ăn chay nên mua đồ chay ship tới tận bàn làm việc cho tui chứ".

Người ta thường nói, chị em dâu khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhất là làm dâu hào môn nhưng với tiết lộ của nữ diễn viên, có thể thấy, định kiến này đã bị bác bỏ hoàn toàn. Mặc dù không sống chung trong nhà nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nhận được "đặc quyền" có chị dâu chăm lo thế này.

Biết Diệp Lâm Anh bận rộn nên chị dâu ship đồ ăn để sẵn trên bàn làm việc của nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Diệp Lâm Anh vẫn đưa 2 con về nhà chồng để họp mặt. Nữ diễn viên còn hạnh phúc khoe khoảnh khắc hạnh phúc, tình cảm bên mẹ chồng cùng với chị dâu. Hay cách đây không lâu, 2 nhóc tì của Diệp Lâm Anh cũng được vợ chồng Xemesis - Xoài Non dẫn đi chơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-da-don-khoi-nha-chong-hao-mon-nhung-diep-lam-anh-van-nhan-duoc-dac-quyen-nay-khien-nhieu-nguoi-tram-tro-451423.html