Cuộc sống viên mãn ở tuổi 47 của diva Mỹ Linh: Sự nghiệp vững chắc, gia đình hạnh phúc và con cái đều đã trưởng thành

Bước vào độ tuổi 47, diva Mỹ Linh đang tận hưởng những ngày tháng êm đềm của mình bên gia đình nhỏ, sau nhiều năm ca hát và chăm lo cho gia đình, cuối cùng cô cũng có những ngày tháng an nhiên cho riêng mình.

Bên cạnh Hà Trần, Thanh Lam và Hồng Nhung, ca sĩ Mỹ Linh cũng được xem là một diva hàng đầu với giọng hát nội lực hiếm có của làng nhạc Việt. Năm 1998, cô kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân và trở thành mẹ kế của Anna Trương - con gái riêng của Anh Quân và người vợ trước. Mỹ Linh bên cạnh ông xã Anh Quân và các con Sau khi khôn lớn, Anna Trương tuy không trở thành một ca sĩ nhưng cũng làm việc trong lĩnh vực âm nhạc. Tốt nghiệp xong chuyên ngành Nhà sản xuất âm nhạc tại Học viện Berklee College of Music, Anna làm việc tại phòng thu Igloo Music ở Los Angeles với chức vị kỹ sư âm nhạc, đây là phòng thu đã từng đạt tới 24 giải thưởng Grammy danh giá. Có thể nói, Mỹ Linh chính là phần không thể thiếu trong sự nghiệp của Anna ngày hôm nay.

Sự nghiệp thành công của Anna Trương hiện tại có một phần công sức không hề nhỏ của 'mẹ kế' là diva Mỹ Linh Con trai cả của Mỹ Linh là Trương Anh Duy - người kín tiếng nhất trong gia đình, sinh năm 1999 và từng có thời gian theo đuổi nghệ thuật lúc bé nhưng khi lớn lên lại lựa chọn ngành y để cống hiến. Theo đó, Anh Duy hiện đang theo học tại Trường ĐH Melbourne, Úc với chuyên ngành bác sĩ y khoa. Tuy không theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng Anh Duy cũng có một thời đam mê âm nhạc và là thành viên của một nhóm nhảy Còn về phần con gái út tài năng Mỹ Anh, năm 19 tuổi cô đã được công ty chuyên nâng đỡ các nghệ sĩ gốc Á ở Mỹ là 88rising để mắt đến. Tháng 12/2021 vừa qua, Mỹ Anh vinh dự được biểu diễn tại lễ hội Head In The Clouds, Los Angeles, Hoa Kỳ. Giới chuyên môn khen ngợi Mỹ Anh có khả năng sáng tác và sản xuất ổn bên cạnh giọng ca nội lực và màu âm nhạc đặc biệt. mỗi khi nhắc đến cô con gái út này, Mỹ Linh đều khẳng định con gái giỏi hơn cô rất nhiều.

Mỹ Anh xuất hiện tại Quảng trường Thời đại ở Mỹ Tuy vậy, để nuôi dạy 3 người con trưởng thành và tài giỏi là điều không hề dễ dàng, Mỹ Linh khẳng định cuộc sống gia đình cô có nhiều mâu thuẫn và tranh cãi xảy ra nhưng lại có cái hay riêng của nó. Bên cạnh là một diva hàng đầu làng nhạc Việt, Mỹ Linh luôn tranh thủ những khoảng thời gian rảnh để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là tự tay xuống bếp nấu những món ngon cho chồng và các con. Biệt phủ rộng 10.000m2 tại ngoại ô Sơn Tây mà vợ chồng Mỹ Linh đã chuyển đến sống từ nhiều năm về trước Trong chương trình Lời Tự Sự mới đây, nhạc sĩ Anh Quân vốn là một người rất kín tiếng đã chia sẻ cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng anh: "Nếu cả hai không cố gắng, không vun đắp sẽ không có con số đấy, nhất là trong thời buổi bây giờ rất khó và trong nghề của chúng tôi càng khó. Tôi nghĩ con số 24 năm giữa chúng tôi nói lên rất nhiều điều, chúng tôi rất tự hào. Bây giờ bảo rằng tôi có người vợ tuyệt vời, một đồng nghiệp tài năng thì rất sáo rỗng. Tôi chẳng muốn nói như thế. Tôi chỉ muốn nói rằng những gì các bạn nhìn thấy trong cuộc sống của chúng tôi, đó là vì chúng tôi cố gắng để làm một người vợ tốt, một người chồng tốt". Ảnh: FBNV, Internet

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