Cuộc sống viên mãn ở tuổi 47 của diva Mỹ Linh: Sự nghiệp vững chắc, gia đình hạnh phúc và con cái đều đã trưởng thành

Hậu trường 26/02/2022 20:56

Bước vào độ tuổi 47, diva Mỹ Linh đang tận hưởng những ngày tháng êm đềm của mình bên gia đình nhỏ, sau nhiều năm ca hát và chăm lo cho gia đình, cuối cùng cô cũng có những ngày tháng an nhiên cho riêng mình.

Bên cạnh Hà Trần, Thanh Lam và Hồng Nhung, ca sĩ Mỹ Linh cũng được xem là một diva hàng đầu với giọng hát nội lực hiếm có của làng nhạc Việt. Năm 1998, cô kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân và trở thành mẹ kế của Anna Trương - con gái riêng của Anh Quân và người vợ trước.

my linh 1
Mỹ Linh bên cạnh ông xã Anh Quân và các con

Sau khi khôn lớn, Anna Trương tuy không trở thành một ca sĩ nhưng cũng làm việc trong lĩnh vực âm nhạc. Tốt nghiệp xong chuyên ngành Nhà sản xuất âm nhạc tại Học viện Berklee College of Music, Anna làm việc tại phòng thu Igloo Music ở Los Angeles với chức vị kỹ sư âm nhạc, đây là phòng thu đã từng đạt tới 24 giải thưởng Grammy danh giá. Có thể nói, Mỹ Linh chính là phần không thể thiếu trong sự nghiệp của Anna ngày hôm nay.

my linh 2
Sự nghiệp thành công của Anna Trương hiện tại có một phần công sức không hề nhỏ của 'mẹ kế' là diva Mỹ Linh

Con trai cả của Mỹ Linh là Trương Anh Duy - người kín tiếng nhất trong gia đình, sinh năm 1999 và từng có thời gian theo đuổi nghệ thuật lúc bé nhưng khi lớn lên lại lựa chọn ngành y để cống hiến. Theo đó, Anh Duy hiện đang theo học tại Trường ĐH Melbourne, Úc với chuyên ngành bác sĩ y khoa.

my linh 3
Tuy không theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng Anh Duy cũng có một thời đam mê âm nhạc và là thành viên của một nhóm nhảy

Còn về phần con gái út tài năng Mỹ Anh, năm 19 tuổi cô đã được công ty chuyên nâng đỡ các nghệ sĩ gốc Á ở Mỹ là 88rising để mắt đến. Tháng 12/2021 vừa qua, Mỹ Anh vinh dự được biểu diễn tại lễ hội Head In The Clouds, Los Angeles, Hoa Kỳ. Giới chuyên môn khen ngợi Mỹ Anh có khả năng sáng tác và sản xuất ổn bên cạnh giọng ca nội lực và màu âm nhạc đặc biệt. mỗi khi nhắc đến cô con gái út này, Mỹ Linh đều khẳng định con gái giỏi hơn cô rất nhiều.

my linh 4
Mỹ Anh xuất hiện tại Quảng trường Thời đại ở Mỹ

Tuy vậy, để nuôi dạy 3 người con trưởng thành và tài giỏi là điều không hề dễ dàng, Mỹ Linh khẳng định cuộc sống gia đình cô có nhiều mâu thuẫn và tranh cãi xảy ra nhưng lại có cái hay riêng của nó. Bên cạnh là một diva hàng đầu làng nhạc Việt, Mỹ Linh luôn tranh thủ những khoảng thời gian rảnh để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là tự tay xuống bếp nấu những món ngon cho chồng và các con.

my linh 5
Biệt phủ rộng 10.000m2 tại ngoại ô Sơn Tây mà vợ chồng Mỹ Linh đã chuyển đến sống từ nhiều năm về trước

Trong chương trình Lời Tự Sự mới đây, nhạc sĩ Anh Quân vốn là một người rất kín tiếng đã chia sẻ cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng anh: "Nếu cả hai không cố gắng, không vun đắp sẽ không có con số đấy, nhất là trong thời buổi bây giờ rất khó và trong nghề của chúng tôi càng khó. Tôi nghĩ con số 24 năm giữa chúng tôi nói lên rất nhiều điều, chúng tôi rất tự hào.

Bây giờ bảo rằng tôi có người vợ tuyệt vời, một đồng nghiệp tài năng thì rất sáo rỗng. Tôi chẳng muốn nói như thế. Tôi chỉ muốn nói rằng những gì các bạn nhìn thấy trong cuộc sống của chúng tôi, đó là vì chúng tôi cố gắng để làm một người vợ tốt, một người chồng tốt".

Ảnh: FBNV, Internet

Diva Mỹ Linh tiết lộ chuyện bị hủy show ngay đầu năm mà còn phải đền lại tiền cọc

Diva Mỹ Linh tiết lộ chuyện bị hủy show ngay đầu năm mà còn phải đền lại tiền cọc

Mỹ Linh cho biết chuyện bị hủy show này đã khiến năm qua của cô gặp nhiều trắc trở.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Linh diva Mỹ Linh gia đình Mỹ Linh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?