Thúy Diễm bất ngờ thông báo 'tin xấu' về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ồ ạt gửi lời hỏi thăm, an ủi

Mới đây, nữ diễn viên Thúy Diễm khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ chia sẻ bài viết về gia đình mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm chia sẻ bài viết về tình hình sức khỏe gia đình mình khiến dư luận lo lắng. Theo đó, bà xã Lương Thế Thành cho hay cả chồng, con và ba mẹ của cô đều đang bị bệnh.

Bài viết của Thúy Diễm - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, Thúy Diễm cũng chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe của các thành viên trong gia đình mình. Qua đó, cô cho biết: "Cám ơn cả nhà , Diễm chỉ đang lo thôi chứ cả nhà chưa phải bị F0, mỗi mình ông chồng đã cách ly mấy hôm nay, tự nhiên đêm qua bé sốt nguyên đêm làm D lo quá , ba thì lên cao huyết áp vì cũng lo nên cứ nằm suy nghĩ lỡ cả nhà bệnh thì mình phải làm sao".

Thúy Diễm chia sẻ thêm - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã vào gửi lời hỏi han, động viên và mong cho gia đình nữ diễn viên mau chóng khỏe mạnh.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Gia đình Thúy Diễm và Lương Thế Thành - Ảnh: Internet

Được biết, Thúy Diễm và Lương Thế Thành sau thời gian tìm hiểu, sống thử đã chính thức kết hôn vào năm 2016. Từ lúc kết hôn, cả hai được xem như một trong những gia đình hạnh phúc trong showbiz Việt được nhiều người ngưỡng mộ.

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