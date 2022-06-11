Dương Mịch từng vướng tin đồn bị cảnh sát bắt khi đang đi chụp hình tạp chí, nguyên nhân là gì?

Trong một talk show, Dương Mịch đã chia sẻ kỉ niệm hồi nhỏ đi chụp tạp chí với giọng điệu vô cùng tự hào. Đối với nữ diễn viên, kỉ niệm này còn có phần hài hước khi nó vô tình gắn với nghề nghiệp của bố cô là cảnh sát.

Khi tham gia một chương trình gần đây, Dương Mịch đã kể vui câu chuyện thời còn niên thiếu của mình. Cụ thể, nữ diễn viên đã bước vào làng giải trí từ rất sớm, cụ thể là vào năm 4 tuổi khi thể hiện vai Hàm Nghi công chúa lúc nhỏ. Vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi, Dương Mịch không chỉ trở thành diễn viên được nhiều đạo diễn tin tưởng mời gọi mà còn nhận được nhiều cơ hội chụp ảnh tạp chí.

Trông 1 lần đi chụp hình, khi các đồng nghiệp có người đại diện hay trợ lý đi cùng thì bên cạnh Dương Mịch lại chỉ có 1 chú cảnh sát lúc nào cũng theo sát. Chú cảnh sát này chính là bố ruột của Dương Mịch – ông Dương Hiểu Lâm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều này, mà họ chỉ biết người đi bên cạnh Dương Mịch là cảnh sát, nên ít lâu sau đã xuất hiện tin đồn 'Dương Mịch bị bắt khi đang chụp tạp chí'. Tin đồn đến cả người trong giới giải trí cũng tin vài phần. Có người còn đến cạnh nữ diễn viên họ Dương để hỏi liệu có phải nhờ chăm chỉ, ngoan ngoãn chụp tạp chí nhiều nên cô mới được giảm án hay không, khiến Dương Mịch chỉ biết cười trừ.

Dương Mịch sinh năm 1986, là tiểu hoa đán 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Gần đây cô đóng Hộc Châu phu nhân, Bạo phong nhãn, Cảm ơn bác sĩ, Định luật 80/20 của tình yêu.. Dương Mịch mới xác nhận tham gia dự án Hồ yêu Tiểu Hồng Nương.

Hiện tại, nhiều nhãn hàng sẵn sàng trả số tiền lớn để mời cô làm người mẫu. Vài năm trở lại đây, Dương Mịch luôn nằm trong top 5 nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất tại Trung Quốc với hơn 35 hợp đồng quảng cáo trong tay.

Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn? Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay. Nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-tung-vuong-tin-don-bi-canh-sat-bat-khi-dang-di-chup-hinh-tap-chi-nguyen-nhan-la-gi-475359.html