Ngô Thiến dẫn con đi chơi cùng Trưỡng Vũ Kiếm sau gần 2 năm ly hôn, dấy lên nghi vấn 'gương vỡ lại lành'

Sao quốc tế 27/12/2023 14:30

Vừa qua, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước hình ảnh Ngô Thiến và con gái cưng bên nam diễn viên Trương Vũ Kiếm tại Disneyland Hong Kong (Trung Quốc).

Ngày 26/12, Sohu chia sẻ hình ảnh của Ngô Thiến và con gái cưng bên nam diễn viên Trương Vũ Kiếm tại Disneyland Hong Kong (Trung Quốc). Cụ thể, cả 3 người đi chơi rất vui vẻ. Trương Vũ Kiếm luôn chủ động bế con. Anh có tâm trạng tốt khi gặp lại vợ cũ và con gái. Ngô Thiến đối với chồng cũ cũng rất thân tình.

Ngay sau đó, khoảnh khắc tình cảm của Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm lọt top từ khóa tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo. Sau gần 2 năm ly hôn, đây là lần đầu tiên cặp sao Anh Chỉ Thích Em được trông thấy xuất hiện cùng nhau. Trước đó, có thông tin cho biết Ngô Thiến đã cắt đứt hoàn toàn liên hệ, từ chối nhận cấp dưỡng nuôi con từ Trương Vũ Kiếm.

Ngô Thiến dẫn con đi chơi cùng Trưỡng Vũ Kiếm sau gần 2 năm ly hôn, dấy lên nghi vấn 'gương vỡ lại lành' - Ảnh 1

Trên mạng xã hội, nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng Ngô Thiến đã tha thứ, quyết định nối lại tình xưa với người chồng hèn nhát và thiếu trách nhiệm. Dù thông tin tái hợp chưa được người trong cuộc xác nhận, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng phản đối nữ diễn viên Bên Nhau Trọn Đời hàn gắn với Trương Vũ Kiếm.

Ngô Thiến dẫn con đi chơi cùng Trưỡng Vũ Kiếm sau gần 2 năm ly hôn, dấy lên nghi vấn 'gương vỡ lại lành' - Ảnh 2

Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm từng là cặp sao "phim giả tình thật" nổi tiếng ở showbiz Trung Quốc. Họ từng hợp tác trong Thịnh Đường Huyễn Dạ (2017) và Anh Chỉ Thích Em (2018). Tháng 3/2021, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm công bố tin tức kết hôn và có con sau thời gian dài che giấu. Đến tháng 2/2022, Ngô Thiến tuyên bố ly hôn Trương Vũ Kiếm.

Hôn nhân của hai ngôi sao này vốn không nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Trong đó hoàn cảnh của Ngô Thiến khiến nhiều người thương cảm.

Ngô Thiến dẫn con đi chơi cùng Trưỡng Vũ Kiếm sau gần 2 năm ly hôn, dấy lên nghi vấn 'gương vỡ lại lành' - Ảnh 3Ngô Thiến dẫn con đi chơi cùng Trưỡng Vũ Kiếm sau gần 2 năm ly hôn, dấy lên nghi vấn 'gương vỡ lại lành' - Ảnh 4

Từ lúc hẹn hò đến khi kết hôn, Trương Vũ Kiếm luôn che giấu mối quan hệ tình cảm với Ngô Thiến. Bên cạnh đó, Trương Vũ Kiếm cũng cho thấy anh là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm. Sau khi kết hôn với Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con. Nam nghệ sĩ 33 tuổi thường xuyên thể hiện thái độ lạnh nhạt với Ngô Thiến, công khai tìm bạn gái trên sóng truyền hình. Điều này khiến Ngô Thiến chịu vô số điều tiếng.

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