Người hâm mộ vui mừng vì Ngô Thiến đã tỉnh táo hơn hậu ly hôn: Không thể ngồi im nhẫn nhịn!

Người hâm mộ cuối cùng cũng đã nhìn thấy một Ngô Thiến độc thân, độc lập, mạnh mẽ hơn sau thời gian mất phương hướng hậu ly hôn.

Mới đây, Ngô Thiến gây chú ý khi xuất hiện trở lại trong một chương trình về ẩm thực, "nữ thần thanh xuân" đã có những chia sẻ hiện đại về vấn đề hôn nhân nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả và người hâm mộ. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ rằng khi phụ nữ ở nhà chăm con, làm việc nhà, người chồng không thể chê cô ấy không có công việc. Khi chồng yêu cầu vợ mình phải độc lập thì không thể yêu cầu cô ấy ở nhà giúp anh giặt quần áo, nấu cơm, chăm con. Sau khi nghe chia sẻ của Ngô Thiến, số đông khán giả đều tán thành ý kiến của cô về quan điểm phân công công việc giữa vợ chồng trong gia đình. Người hâm mộ cuối cùng cũng đã nhìn thấy một Ngô Thiến độc thân, độc lập và mạnh mẽ hơn sau thời gian mất phương hướng hậu ly hôn.

Ngô Thiến có những chia sẻ hiện đại về vấn đề hôn nhân nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả và người hâm mộ Nhờ ngoại hình sáng và vẻ đẹp ngọt ngào, Ngô Thiến (sinh năm 1992) nhanh chóng bước chân vào showbiz khi mới 19 tuổi khi gây chú ý tại chương trình Hoa hậu Hồ Bắc, Trung Quốc, vào đầu năm 2011. Kết thúc chương trình, cô nhận được giải thưởng Hoa hậu ăn ảnh nhất. Nữ diễn viên sinh năm 1992 bắt đầu nổi tiếng sau bộ phim "Bên nhau trọn đời" vào 2014. Cô nhanh chóng được công ty giải trí hàng đầu - Hoa Sách đôn lên hàng diễn viên chủ lực với nhiều ưu ái.

Chuyện tình của Ngô Thiến cùng "tra nam" Trương Vũ Kiếm khiến không ít nhiều người xót xa cho cô mỗi khi nhắc đến Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Ngô Thiến tạm ở ẩn sinh con cho Trương Vũ Kiếm nhưng nam diễn viên lại hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con trên truyền thông. Có thời điểm, dù bị dò hỏi nhiều lần, Trương Vũ Kiếm chỉ thừa nhận mình có một cô con gái, nhưng anh chưa từng nhắc đến Ngô Thiến. Hiện tại, trở lại sau thời gian dài "ở ẩn" hậu ly hôn, Ngô Thiến tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim Tháng 2/2022, Ngô Thiến xác nhận ly hôn Trương Vũ Kiếm sau 1 năm công khai kết hôn. Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nữ diễn viên chưa hề được mặc váy cưới, tổ chức hôn lễ hay xuất hiện công khai trước công chúng như các cặp vợ chồng khác trong showbiz. Hiện tại, trở lại sau thời gian dài "ở ẩn" hậu ly hôn, Ngô Thiến tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Cô miệt mài làm việc, trau dồi diễn xuất lẫn ngoại hình. Phong cách thời trang kèm vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện của nữ diễn viên luôn nhận được nhiều lời khen của khán giả và người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-ham-mo-vui-mung-vi-ngo-thien-a-tinh-tao-hon-hau-ly-hon-khong-the-ngoi-im-nhan-nhin-609006.html