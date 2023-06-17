Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng

Sao quốc tế 17/06/2023 20:05

Hình ảnh của cô nàng trước khi có thông báo chính thức rời khỏi show khiến người hâm mộ xót xa.

Mới đây, Ngô Thiến đã tuyên bố chính thức rút khỏi Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sau thời gian dài bị đồn thổi. Lý do được phía studio chia sẻ là vì tình trạng sức khoẻ của nữ diễn viên, và điều này khiến fan vô cùng lo lắng. Và trong tập phát sóng mới nhất của Đạp Gió 2023, hình ảnh Ngô Thiến mệt mỏi, tiều tuỵ vì vấn đề ở mắt đã được hé lộ.

Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 1
Ngô Thiến lộ vẻ mệt mỏi.

Nữ diễn viên gặp vấn đề về mắt do ảnh hưởng của ca phẫu thuật thị lực trước đó, buộc lòng vắng mặt trong buổi ghi hình tập tiếp theo và vòng công diễn thứ 4. Trước khi đến bệnh viện kiểm tra, Ngô Thiến mệt mỏi nằm trên giường ký túc xá, lộ rõ vẻ tiều tụy.

Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 2
Cô có phần tiều tụy hẳn đi do ảnh hưởng sau phẫu thuật. 
Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 3
Hình cô nàng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. 

Sau 2 tháng phẫu thuật thị lực, Ngô Thiến chưa bao giờ nghĩ thủy tinh thể bị dịch chuyển, thị lực lại giảm sút trầm trọng do tập luyện cường độ cao trong thời gian dài và gặp áp lực tâm lý quá lớn. Hóa ra vấn đề về mắt đã làm phiền Ngô Thiến trong suốt thời điểm thi đấu nhưng nữ diễn viên vì không muốn lý do cá nhân ảnh hưởng đến toàn đội nên đã cắn răng chịu đựng. 

Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 4
 "Nếu sắp tới không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi sẽ quay lại chương trình ngay khi có thể".

Nữ diễn viên chia sẻ về việc phải rời chương trình:"Nếu sắp tới không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi sẽ quay lại chương trình ngay khi có thể". Ngô Thiến được biết đến là người phụ nữ mạnh mẽ vì nghị lực. Sự xuất hiện của cô trong Đạp Gió 2023 nhận được nhiều sự chú ý.

Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 5
Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu cô nghỉ ngơi một thời gian.

Mặc dù đã rất cô gắng khi tham gia chương trình bất chấp những khó khăn về sức khỏe, tuy nhiên bác sĩ đã đề nghị nữ diễn viên nên quay lại bệnh viện nơi cô đã phẫu thuật để điều trị, đồng thời cần nghỉ ngơi thật tốt trong một khoảng thời gian dài để tình trạng sức khỏe ổn định hơn.

Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 6
Ngô Thiến tạm thời rời khỏi sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 và ngừng các công việc khác để tập trung nghỉ ngơi.

Cách đây không lâu, studio của Ngô Thiến đã đưa ra thông báo: "Bởi Ngô Thiến không được nghỉ ngơi hợp lý sau khi phẫu thuật điều chỉnh thị lực 2 mắt, dẫn đến một loạt các phản ứng bất lợi sau phẫu thuật, cô ấy tạm thời rời khỏi sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 và ngừng các công việc khác. Yên tâm nghỉ ngơi. Cảm ơn ban tổ chức chương trình và các chị em đã đồng hành, giúp đỡ, cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ".

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

Mới đây, netizen bất ngờ soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ của La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thiến Đạp Gió 2023 sao Cbiz Ba Phần Hoang Dã #sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa

'Ba phần hoang dã' của Ngô Thiến, Trương Bân Bân tiếp tục đạt thành tích nhờ điều này

'Ba phần hoang dã' của Ngô Thiến, Trương Bân Bân tiếp tục đạt thành tích nhờ điều này

Ngô Thiến khoe con gái là 'bản sao y bản chính' của mình

Ngô Thiến khoe con gái là 'bản sao y bản chính' của mình

Cảnh hôn trong 'Ba phần hoang dã' gây bão khắp cõi mạng, Ngô Thiến vẫn gây tiếc nuối vì điều này

Cảnh hôn trong 'Ba phần hoang dã' gây bão khắp cõi mạng, Ngô Thiến vẫn gây tiếc nuối vì điều này

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu