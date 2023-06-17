Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng

Hình ảnh của cô nàng trước khi có thông báo chính thức rời khỏi show khiến người hâm mộ xót xa.

Mới đây, Ngô Thiến đã tuyên bố chính thức rút khỏi Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sau thời gian dài bị đồn thổi. Lý do được phía studio chia sẻ là vì tình trạng sức khoẻ của nữ diễn viên, và điều này khiến fan vô cùng lo lắng. Và trong tập phát sóng mới nhất của Đạp Gió 2023, hình ảnh Ngô Thiến mệt mỏi, tiều tuỵ vì vấn đề ở mắt đã được hé lộ. Ngô Thiến lộ vẻ mệt mỏi. Nữ diễn viên gặp vấn đề về mắt do ảnh hưởng của ca phẫu thuật thị lực trước đó, buộc lòng vắng mặt trong buổi ghi hình tập tiếp theo và vòng công diễn thứ 4. Trước khi đến bệnh viện kiểm tra, Ngô Thiến mệt mỏi nằm trên giường ký túc xá, lộ rõ vẻ tiều tụy.

Cô có phần tiều tụy hẳn đi do ảnh hưởng sau phẫu thuật. Hình cô nàng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Sau 2 tháng phẫu thuật thị lực, Ngô Thiến chưa bao giờ nghĩ thủy tinh thể bị dịch chuyển, thị lực lại giảm sút trầm trọng do tập luyện cường độ cao trong thời gian dài và gặp áp lực tâm lý quá lớn. Hóa ra vấn đề về mắt đã làm phiền Ngô Thiến trong suốt thời điểm thi đấu nhưng nữ diễn viên vì không muốn lý do cá nhân ảnh hưởng đến toàn đội nên đã cắn răng chịu đựng. "Nếu sắp tới không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi sẽ quay lại chương trình ngay khi có thể". Nữ diễn viên chia sẻ về việc phải rời chương trình:"Nếu sắp tới không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi sẽ quay lại chương trình ngay khi có thể". Ngô Thiến được biết đến là người phụ nữ mạnh mẽ vì nghị lực. Sự xuất hiện của cô trong Đạp Gió 2023 nhận được nhiều sự chú ý.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu cô nghỉ ngơi một thời gian. Mặc dù đã rất cô gắng khi tham gia chương trình bất chấp những khó khăn về sức khỏe, tuy nhiên bác sĩ đã đề nghị nữ diễn viên nên quay lại bệnh viện nơi cô đã phẫu thuật để điều trị, đồng thời cần nghỉ ngơi thật tốt trong một khoảng thời gian dài để tình trạng sức khỏe ổn định hơn.

Ngô Thiến tạm thời rời khỏi sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 và ngừng các công việc khác để tập trung nghỉ ngơi. Cách đây không lâu, studio của Ngô Thiến đã đưa ra thông báo: "Bởi Ngô Thiến không được nghỉ ngơi hợp lý sau khi phẫu thuật điều chỉnh thị lực 2 mắt, dẫn đến một loạt các phản ứng bất lợi sau phẫu thuật, cô ấy tạm thời rời khỏi sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 và ngừng các công việc khác. Yên tâm nghỉ ngơi. Cảm ơn ban tổ chức chương trình và các chị em đã đồng hành, giúp đỡ, cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ".

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