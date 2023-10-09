Trở lại cổ trang sau 5 năm, Ngô Thiến nhận tin vui 'khủng' từ bộ phim Cửu Nghĩa Nhân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cửu Nghĩa Nhân do Ngô Thiến và Lý Giai Hàng đóng chính đã chính thức mở douban được 8.0 điểm với gần 173.000 lượt đánh giá. Đây được xem là điểm số khá cao đối với dự án cổ trang không có lưu lượng tham gia.

Được biết, bộ phim được xem là dự án cổ trang đầu tiên của nữ chính Ngô Thiến kể từ Như Ý Truyện năm 2018. Trở lại màn ảnh lần này, Ngô Thiến tiếp tục nhận được sự khen ngợi đông đảo của khán giả bởi nhan sắc trẻ trung, gần như không già đi dù đã ngoài 30. Vẻ mặt của cô nàng vẫn rạng ngời, tươi sáng không khác gì lúc đóng tiểu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời, song ánh mắt đã có phần già dặn hơn, một phần cũng vì thiết lập nhân vật lần này.

Được biết, bộ phim lên sóng vào dịp 2 ‘cơn sốt’ cổ trang Liên Hoa Lâu và Vân Chi Vũ vừa qua đi nên không có sự cạnh tranh của dự án cổ trang khác cùng thời điểm. Bên cạnh đó, dự án còn gây chú ý với khán giả bởi sự trở lại của ‘nữ thần thanh xuân’ Ngô Thiến trong tạo hình cổ trang.

Cửu Nghĩa Nhân (Chín Người Nhân Nghĩa) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lý Bạc Kiểng. Nội dung phim kể về án oan của cô gái Lận Như Lan. Bảy năm trước Như Lan là cô thiếu nữ ngây thơ trong sáng chưa trải sự đời. Mang theo ước mơ về tương lai tốt đẹp, cô thiếu nữ ấy đã đến Yên Vũ Tú Lâu học thêu.

Ở đây cô được gặp Ngô Liêm và rơi vào bẫy tình rồi trao thân cho hắn. Nhưng Ngô Liêm là một tên khốn nạn, hắn không chỉ hại Như Lan mà còn hại nhiều cô gái khác. Sau khi mất đi trong sạch Như Lan đánh trống kêu oan nhưng không thành còn bị người người chỉ trích. Vì quá uất ức Như Lan đã lựa chọn tự sát, từ đó vụ án của cô bị rơi vào quên lãng.

Mạnh Uyển (Ngô Thiến) là bạn khuê phòng của Như Lan. Hai người coi nhau như tỷ muội và thương xuyên tâm sự tất cả với nhau. Sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của Như Lan thì cô đau khổ dằn vặt. Mạnh Uyển lên kế hoạch điều tra về vụ án oan của người bạn thân, cô tin rằng bạn mình là bị oan. Càng điều tra Mạnh Uyển càng phát hiện ra Ngô Liêm làm nhiều việc ác, Như Lan không phải cô gái duy nhất từng bị hắn cướp đi trong sạch.

Vì vậy mà Mạnh Uyển đã tập hợp những người bị hại lại cùng nhau thay trời hành đạo. Chín người họ tập hợp lại điều tra, truy tìm chứng cứ lên kế hoạch đưa tên xấu xa Ngô Liêm ra công đường. Chín người xuất thân khác nhau vốn không có liên quan lại tập hợp lại cùng lật đổ Ngô Liêm đã leo lên chức lâu chủ Yên Vũ Tú Lâu.