Sầu riêng, mít và sa kê: Loạt sự thật thú vị bạn nên biết!

Thiên nhiên thường có cách khiến chúng ta ngạc nhiên với sự đa dạng của nó, và điều này rõ ràng hơn là trong thế giới trái cây nhiệt đới. Sầu riêng, mít và sa kê, mặc dù có vẻ ngoài gai góc giống nhau nhưng lại có những đặc điểm riêng biệt mà có thể bạn chưa biết tới. Hãy cùng tìm hiểu những đặc điểm độc đáo của những loại trái cây này, nguồn gốc, công dụng trong ẩm thực và lý do tại sao chúng được yêu thích (hoặc không thích) trên khắp thế giới.

Ngược lại, sa kê có nguồn gốc từ các đảo Thái Bình Dương và nhỏ hơn mít nhưng có lớp vỏ xanh, nhọn tương tự. Khi chín, nó tỏa ra mùi thơm nhẹ, ít nồng hơn nhiều so với sầu riêng hoặc mít.

Hương vị và kết cấu

Sầu riêng có phần cùi mịn, giống như kem trứng, có vị ngọt và mặn. Nhiều người mô tả loại quả này là caramel hương hạnh nhân với một chút tỏi.

Bên trong mít có nhiều múi ăn được, mỗi múi chứa một hạt. Ngọt và dai, phần thịt chín có hương vị không thể nhầm lẫn, giống như sự kết hợp giữa xoài và chuối. Mít chưa chín có hương vị nhẹ nhưng có kết cấu sạn, khiến nó trở thành loại thịt thay thế đặc biệt tốt trong các công thức nấu ăn thuần chay hoặc chay.

Tên của sa kê bắt nguồn từ kết cấu và hương vị của nó khi nấu chín, gợi nhớ đến bánh mì mới nướng. Thịt quả có nhiều tinh bột và cứng khi chưa chín, mềm thành kết cấu hơi ngọt giống khoai tây khi chín.

Công dụng trong ẩm thực

Sầu riêng là một món ngon ở nhiều nước Đông Nam Á. Người ta ăn tươi, xay sinh tố hoặc dùng trong các món tráng miệng như kem sầu riêng và bánh ngọt. Kết cấu béo ngậy của sầu riêng khiến nó trở thành một thành phần xa xỉ trong cả các món ngọt và món mặn.

Mít được ca ngợi vì tính linh hoạt của nó. Mít chín được ăn tươi hoặc dùng trong các món tráng miệng, trong khi mít xanh được chế biến thành các món mặn như cà ri, xào và "thịt lợn" nướng kiểu BBQ. Hạt cũng có thể ăn được và có thể luộc hoặc rang để làm đồ ăn nhẹ có hạt.

Sa kê là thực phẩm chính ở nhiều vùng nhiệt đới vì nó linh hoạt và cho năng suất cao. Nó thường được rang, nướng, luộc hoặc chiên và dùng để chế biến các món ăn từ súp đến khoai tây chiên. Hương vị trung tính của nó làm cho nó hoàn hảo cho cả công thức nấu ăn ngọt và mặn.

Lợi ích sức khỏe

Các chất dinh dưỡng có trong sầu riêng là vitamin C, kali và chất xơ, có thể đóng vai trò như một lượng lớn chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa.

Mít chứa vitamin A và C. Do đó, điều này sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe miễn dịch khỏe mạnh và cũng có lượng chất xơ dồi dào để tăng cường tiêu hóa, đồng thời có tác dụng trung hòa các gốc tự do và chống lại bệnh tật.

Sa kê rất giàu carbohydrate, do đó là nguồn năng lượng tuyệt vời. Nó cũng chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất như kali và magiê, giúp thúc đẩy sức khỏe tim mạch và tiêu hóa.

Tại sao những loại trái cây này lại phổ biến trên toàn cầu?

Bất chấp sự khác biệt của chúng, sầu riêng, mít và quả sa kê đều thu hút sự chú ý trên toàn cầu do hương vị, kết cấu và ý nghĩa văn hóa độc đáo của chúng. Sầu riêng là loại trái cây xa xỉ ở Châu Á, mít là loại quả được ưa chuộng trong ẩm thực thực vật và quả sa kê được ca ngợi là nguồn thực phẩm bền vững ở các vùng nhiệt đới.

Sự phổ biến ngày càng tăng của chúng trên thị trường quốc tế phản ánh sự tò mò ngày càng tăng đối với các loại thực phẩm kỳ lạ và bền vững. Khi ngày càng có nhiều người khám phá sự đa dạng của các loại trái cây nhiệt đới, ba loại trái cây này sẽ tiếp tục thể hiện sự đa dạng đáng kinh ngạc mà thiên nhiên ban tặng.

Mặc dù sầu riêng, mít và quả sa kê có vẻ giống nhau khi nhìn vào, nhưng tất cả chúng đều khác nhau. Nói một cách ngắn gọn, sầu riêng có hương vị đậm đà, mít thì đa năng và quả sa kê thì thiết thực. Từ những người sành ăn đến những đầu bếp thuần chay hay những người tìm kiếm giải pháp bền vững, những loại trái cây này gần như có thể được gọi là món quà từ thiên nhiên để thưởng thức và tận hưởng.