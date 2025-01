Súp lơ xanh và súp lơ trắng: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của súp lơ trắng

Loại rau họ cải này chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, súp lơ trắng là nguồn vitamin C dồi dào, góp phần vào chức năng miễn dịch và vitamin K, rất cần thiết cho quá trình đông máu và sức khỏe xương. Súp lơ trắng cũng ít calo và được chứng minh là giàu chất xơ, giúp hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Theo USDA, súp lơ trắng chứa choline, một hợp chất đóng vai trò trong giấc ngủ, trí nhớ, khả năng học tập và chuyển động cơ. Súp lơ trắng cũng cung cấp một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, bao gồm vitamin B, phốt pho, mangan, magiê và kali. Súp lơ trắng cũng chứa một hợp chất gọi là glucosinolate, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa tiềm ẩn. Các hợp chất này có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, bao gồm hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Súp lơ trắng chứa chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và chống lại stress oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Lợi ích sức khỏe của súp lơ xanh

Theo các chuyên gia, súp lơ xanh hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, nhờ hàm lượng vitamin C và cũng được cho là thúc đẩy sức khỏe xương, do hàm lượng vitamin K và canxi. súp lơ xanh cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính do đặc tính chống oxy hóa của nó. súp lơ xanh ít calo và nhiều chất xơ, có thể giúp thúc đẩy cảm giác no, khiến nó trở thành một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân.

Súp lơ xanh chứa lutein và zeaxanthin, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe của mắt và có thể giúp bảo vệ chống lại thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Súp lơ xanh có thể giúp hạ thấp mức cholesterol và cải thiện chức năng mạch máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các chất chống oxy hóa và vitamin trong súp lơ xanh có thể góp phần vào làn da khỏe mạnh bằng cách bảo vệ chống lại tổn thương và thúc đẩy quá trình chữa lành. Súp lơ xanh giúp cơ thể giải độc bằng cách hỗ trợ chức năng gan và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố. súp lơ xanh chứa các chất chống oxy hóa như sulforaphane và vitamin C, giúp chống lại stress oxy hóa và giảm viêm trong cơ thể.

Lợi ích sức khỏe của súp lơ trắng

Súp lơ hỗ trợ kiểm soát cân nặng do ít calo và nhiều chất xơ. Ngoài ra, súp lơ trắng hỗ trợ tiêu hóa bằng chất xơ và có đặc tính chống viêm. Theo các chuyên gia, súp lơ trắng cũng được dùng thay thế cho ngũ cốc và các loại đậu trong chế độ ăn ít carbohydrate. Với hàm lượng vitamin K và canxi, súp lơ trắng có thể giúp duy trì xương chắc khỏe. Súp lơ trắng cũng chứa choline, hỗ trợ sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức.

Thêm vào đó, súp lơ trắng chứa các hợp chất có thể giúp giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng trong súp lơ trắng có thể thúc đẩy chức năng nhận thức và sức khỏe não bộ. Hàm lượng vitamin C cao hỗ trợ chức năng miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong súp lơ trắng có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số loại ung thư.

Có gì trong 1 cốc súp lơ xanh

Lượng calo: 30

Protein: 2g

Chất béo: 0g

Carbohydrate: 6g

Đường: 2g

Chất xơ: 2g

Natri: 29mg

Có gì trong 1 cốc súp lơ trắng

Lượng calo: 27

Protein: 2g

Chất béo: 0g

Carbohydrate: 5g

Đường: 2g

Chất xơ: 2g

Natri: 32mg

Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Theo các chuyên gia, tất cả phụ thuộc vào nhu cầu ăn uống của từng cá nhân. Nếu bạn đang tìm kiếm vitamin và chất xơ, súp lơ xanh là lựa chọn lành mạnh, và nếu bạn đang theo chế độ ăn ít carbohydrate và hạn chế calo, súp lơ trắng có thể phù hợp hơn.

Trên đây là giá trị dinh dưỡng chung của cả hai loại rau họ cải này và bạn nên luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng uy tín trước khi thực hiện bất kỳ chế độ ăn uống nào.