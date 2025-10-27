Thích thú khoảnh khắc vận động viên lướt ván diều thực hiện cú nhảy vòng ngoạn mục, đạt độ cao 32,3 mét

Một kỳ tích mới vừa được xác lập trong làng thể thao mạo hiểm khi vận động viên lướt ván diều người Ý Lorenzo Casati, 19 tuổi, phá vỡ kỷ lục thế giới về cú nhảy vòng cao nhất, đạt độ cao 32,3 mét so với mực nước biển ngoài khơi Tarifa, Tây Ban Nha.

Video 1 giờ 2 phút trước 1 giờ 2 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thich-thu-khoanh-khac-van-ong-vien-luot-van-dieu-thuc-hien-cu-nhay-vong-ngoan-muc-at-o-cao-323-met-745275.html